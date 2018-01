APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 11.00 Uhr

Mutter soll Baby in Wiener Spital erstickt haben

Wien - Eine offenbar psychisch kranke Mutter soll ihr acht Monate altes Baby in einem Wiener Spital erstickt haben. Danach sei die 37-Jährige geflüchtet und habe versucht, Selbstmord zu begehen, berichtete die Polizei am Samstag. Die Tötung des acht Monate alten Buben habe sich am vergangenen Mittwoch zugetragen. Über die Beschuldigte wurde bereits Untersuchungshaft verhängt. Die 37-Jährige war bisher nicht polizeilich auffällig gewesen.

Familienbeihilfe: Mehr Geld für Kinder in der Schweiz

Wien - Die geplante Indexierung der Familienbeihilfe für im Ausland lebende Kinder bringt nicht nur Kürzungen, sondern für manche auch eine Erhöhung der Sozialleistung. Eltern, deren Kinder etwa in der Schweiz, in Norwegen, Schweden, Dänemark oder Luxemburg leben, dürfen sich - sofern die von der Regierung geplante Regelung EU-rechtlich überhaupt hält - über teils deutlich mehr Geld freuen. Wie aus dem Gesetzesentwurf hervorgeht, rechnet die Regierung mit Mehrkosten von 118.598 Euro.

Kritik an USA für UNO-Sicherheitsratssitzung zu Iran-Protest

New York/Washington - Die von den USA einberufene Sitzung des UNO-Sicherheitsrats zur Lage im Iran hat sich in eine öffentliche Abrechnung mit amerikanischer Interventionspolitik verwandelt. Vertreter Russlands und des Iran warfen den Vereinigten Staaten vor, sich in innerstaatliche Angelegenheiten einzumischen und ihren ständigen Sitz im höchsten UNO-Gremium zu missbrauchen.

Trump beschimpft Autor von Enthüllungsbuch als "Versager"

Washington - Nach der Veröffentlichung des brisanten Enthüllungsbuchs "Fire and Fury" (Feuer und Wut) hat US-Präsident Donald Trump den Autor Michael Wolff persönlich angegriffen. Der Journalist sei ein "totaler Versager", schrieb Trump am Freitagabend im Kurzbotschaftendienst Twitter. Wolff habe "Geschichten erfunden, um sein wirklich langweiliges und verlogenes Buch zu verkaufen". Auch gegen seinen Ex-Chefstrategen Steve Bannon teilte Trump erneut aus, er bezeichnete Bannon in dem Tweet als "schlampigen Steve".

US-Außenminister Tillerson bleibt gesamtes Jahr 2018 im Amt

Washington - US-Außenminister Rex Tillerson ist Spekulationen über einen baldigen Austritt aus dem Amt entgegengetreten. "Ich habe vor, das ganze Jahr zu bleiben", sagte er am Freitag dem Sender CNN. Der Präsident habe ihm keine Hinweise darauf gegeben, dass sein Posten in Gefahr sei. Die Beziehungen zwischen Trump und Tillerson hatten sich 2017 verschlechtert. Im November gab es Berichte, wonach das US-Präsidialamt seine Ablösung erwäge.

CSU-Politiker rechtfertigt Aussage über "finale Lösung"

Berlin/München - Der stellvertretende Chef der bayerischen CSU, Manfred Weber, hat Kritik an seiner umstrittenen Äußerung über eine "finale Lösung der Flüchtlingsfrage" zurückgewiesen. "In aller Klarheit: die absichtliche Missinterpretation meiner Aussage hier ist völliger Unsinn und nicht im geringsten von mir beabsichtigt", schrieb Weber im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Shiffrin führt im Kranjska-RTL klar vor Worley und Brunner

Kranjska Gora - Mikaela Shiffrin (USA) führt beim Weltcup-Riesentorlauf von Kranjska Gora überlegen 0,86 Sek. vor Weltmeisterin Tessa Worley (FRA). Stephanie Brunner (+1,30 Sek.) ist zur Halbzeit Dritte und Österreichs einzige Hoffnung auf einen Spitzenplatz, denn als nächste folgte Ricarda Haaser auf Rang 20. Bernadette Schild schied aus, Anna Veith verpasste die Top-30-Qualifikation.

