APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 11.00 Uhr

Union und SPD haben Sondierungsgespräche aufgenommen

Berlin - CDU, CSU und SPD haben am Sonntag ihre Sondierungsgespräche aufgenommen, um im Detail die Chancen zur Bildung einer gemeinsamen Bundesregierung auszuloten. SPD-Chef Martin Schulz und Bundeskanzlerin Angela Merkel sprachen sich bei der Ankunft in der SPD-Zentrale für zügige Gespräche aus. CSU-Chef Horst Seehofer sagte, "wir müssen zu einem Ergebnis kommen". Die drei Parteien würden "sehr zügig, sehr intensiv" arbeiten, sagte Merkel.

Sondersitzung des iranischen Parlaments zu Protest-Ursachen

Teheran - In einer Sondersitzung hat das iranische Parlament am Sonntag eine Untersuchung der jüngsten Unruhen im Land begonnen. Auf Antrag der Fraktion der Reformer debattieren die Abgeordneten mit Regierungsvertretern über die Ursachen der regimekritischen Proteste der letzten Tage. Die Sitzung, an der nach Angaben der staatlichen Medien auch der Innenminister, der Geheimdienstchef und der Sekretär des Sicherheitsrats teilnehmen, findet hinter verschlossenen Türen statt. Am Nachmittag soll eine Presseerklärung veröffentlicht werden.

Armee in Venezuela kontrolliert nach Plünderungen Geschäfte

Caracas - Nach einer Welle von Plünderungen hat das Militär in Venezuela in mehreren Städten Zugänge zu Supermärkten kontrolliert und eine angeordnete Preissenkung überwacht. Als Reaktion auf die galoppierende Geldentwertung im Land hatten die Behörden für 26 Ketten angeordnet, die Preise für bestimmte Produkte des täglichen Bedarfs zu senken, die wegen der Inflation - der höchsten der Welt - erhöht wurden.

Meinungsforscher sehen Plus für ÖVP und FPÖ bei LT-Wahlen

Wien - Die Meinungsforscher sehen Rückenwind für die Regierungsparteien ÖVP und FPÖ bei den anstehenden Landtagswahlen in Niederösterreich, Tirol, Kärnten und Salzburg. Die Vorgangsweise der Bundesregierung kommt laut derzeitigem Wissensstand bei der Bevölkerung "ganz gut an", sagte Meinungsforscher Peter Hajek zur APA. Auch OGM-Chef Wolfgang Bachmayer ortet "gutes Wetter" für die Regierungsparteien. Für die ÖVP, aber vor allem die FPÖ rechnen Bachmayer und Hajek mit Stimmengewinnen bei den kommenden Urnengängen in den Ländern.

Macron und Hidalgo gedenken der Pariser Anschläge von 2015

Paris - Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron und die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo wollen am Sonntagvormittag der 17 Opfer der islamistischen Anschlagsserie vor drei Jahren gedenken. Zwei Täter waren am 7. Jänner 2015 in die Redaktion der Satirezeitung "Charlie Hebdo" eingedrungen. Zwölf Menschen wurden an jenem Tag in den Tod gerissen.

Arktische Kälte führt zu Flugchaos in New York

New York/Wien/Schwechat - Die extreme Kälte und die Auswirkungen eines schweren Wintersturms im Osten der USA und Kanadas haben am Samstag zu Chaos im Flugverkehr geführt. Besonders betroffen war der Flughafen JFK in New York. Mehr als 3.420 US-Flüge waren verspätet, mehrere Maschinen auf Transatlantikstrecken kehrten auf halbem Weg wieder um, so auch eine AUA-Maschine mit 212 Passagieren aus Wien. Laut Wetterdienst soll die arktische Kälte bis in die kommende Woche anhalten.

Vier junge Menschen starben bei Wohnhausbrand in Frankreich

Calais - Beim Brand eines Wohnhauses sind in Nordfrankreich mindestens vier junge Menschen ums Leben gekommen, darunter zwei Feuerwehrmänner. Außerdem wurden mindestens drei Menschen teilweise schwer verletzt, berichtete die Präfektur des Departements Pas-de-Calais am Sonntag. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar. Die Behörden nahmen Ermittlungen auf. In dem Haus in Estree-Blanche südöstlich der Hafenstadt Calais hielt sich eine Familie mit den Eltern und zwei Kindern im Alter von 16 und 22 Jahren auf.

