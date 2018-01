APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 11.00 Uhr

Türkische Armee dringt in syrische Kurden-Region Afrin ein

Damaskus/Ankara - Im Zuge der Offensive der türkischen Streitkräfte auf die nordsyrische Kurden-Enklave Afrin sind am Sonntag die ersten türkischen Bodentruppen einmarschiert. Dies teilte Regierungschef Binali Yildirim laut der Nachrichtenagentur Dogan mit. Am Vortag hatte Staatschef Recep Tayyip Erdogan den Beginn der Offensive verkündet, die sich gegen die mit den USA verbündeten Kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) richtet. Bisher sollen nach Angaben der örtlichen Kurdenmiliz mindestens zehn Menschen getötet worden sein.

Zehn Tote bei Angriff auf Luxushotel in Kabul

Kabul - Nach mehr als zwölf Stunden ist am Sonntagvormittag der Angriff auf ein Luxushotel in der afghanischen Hauptstadt Kabul mit der Tötung des letzten verschanzten Angreifers beendet worden. Offiziell gibt es zehn Tote. Dazu zählen fünf Afghanen, eine Ausländerin sowie die vier Angreifer. Rund 150 Menschen seien gerettet worden, darunter mehr als 40 Ausländer, teilte das Innenministerium mit.

SPD stimmt über Verhandlungen für Große Koalition ab

Bonn/Berlin - Die SPD stimmt am Sonntag bei ihrem Parteitag in Bonn darüber ab, ob sie in Koalitionsverhandlungen mit der Union einsteigt. Die Entscheidung der 600 Delegierten und des Parteivorstands hat weitreichende Folgen. Bei einem Ja könnten die Verhandlungen für eine Neuauflage der Großen Koalition kommende Woche beginnen. Bei einem Nein wäre auch der zweite Anlauf zur Regierungsbildung gescheitert.

Fronten im US-Budgetstreit verhärtet - "Shutdown" hält an

Washington - Im US-Budgetstreit zeichnet sich keine schnelle Lösung ab. Nach dem formellen Beginn des "Government Shutdowns" gelang es US-Präsident Donald Trump, seinen Republikanern und den Demokraten am Samstag nicht, einen Kompromiss für einen Übergangsetat auszuloten. Die Beratungen sollen am Sonntag fortgesetzt werden. Zentraler Streitpunkt ist Trumps harter Kurs in der Einwanderungspolitik.

Amtsmissbrauchs-Anklage gegen Dörfler rechtskräftig

Klagenfurt - Der frühere Kärntner Landeshauptmann Gerhard Dörfler (BZÖ/FPÖ) wird sich wegen Amtsmissbrauchs vor Gericht verantworten müssen. Laut einem Bericht der "Kleinen Zeitung" wurde die im September von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft eingebrachte Klage nicht beeinsprucht und ist mittlerweile rechtskräftig. Im Raum steht der Vorwurf einer rechtswidrigen Weisung.

Kaum Doppelstaatsbürgerschaften aberkannt

Wien/Ankara - Die österreichischen Behörden haben nach Kritik der FPÖ in den vergangenen Monaten tausende Fälle möglicher illegaler türkisch-österreichischer Doppelstaatsbürgerschaften überprüft. In nur rund 30 Fällen österreichweit kam es bisher zur Aberkennung, erklärten die zuständigen Landesbehörden.

Regionale Arbeitslosigkeit: Höchstwerte für Wien und Spittal

Wien - Eine sehr ungleiche Betroffenheit durch Arbeitslosigkeit innerhalb Österreichs zeigen die regionalen Arbeitslosenquoten 2017: Während Wien und Spittal an der Drau mit 13,0 und 11,3 Prozent zweistellige Quoten aufweisen, liegt im AMS-Bezirk Rohrbach (OÖ) die Quote nur bei 3,0 Prozent. Trotz derzeitiger Hochkonjunktur gibt es zahlreiche Gebiete, in denen der Aufschwung nicht am Arbeitsmarkt ankommt.

(Schluss) fls/vef/pin