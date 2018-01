APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 11.00 Uhr

Niederösterreich wählt neuen Landtag

St. Pölten - Die NÖ-Wahl 2018 hat begonnen. Knapp 1,4 Millionen Stimmberechtigte sind zur ersten Landtagswahl unter der neuen schwarz-blauen Regierung im Bund aufgerufen. Seit 6.00 Uhr sind die ersten Wahllokale geöffnet, die letzten schließen um 17.00 Uhr. Das vorläufige Endergebnis wird zwischen 19.00 und 20.00 Uhr erwartet. FPÖ-Listenerster Udo Landbauer schritt als erster Spitzenkandidat zur Stimmabgabe. Auf die Rücktrittsaufforderungen von Bundespräsident Alexander Van der Bellen wollte der wegen der NS-Liedgut-Affäre seiner Burschenschaft Germania in Bedrängnis geratene Politiker dabei nicht eingehen.

Russische Opposition rief bei Protesten zu Wahl-Boykott auf

Moskau - In Russland sind Anhänger des Oppositionspolitikers Alexej Nawalny am Sonntag auf die Straße gegangen. Sie riefen zum Boykott der für den 18. März angesetzten Präsidentenwahlen auf. Vor der nicht genehmigten Demonstration drang die Polizei in das Moskauer Büro des Politikers ein und nahm Mitarbeiter fest. Umfragen zufolge wird Präsident Wladimir Putin die Wahl locker gewinnen. Putin-Kritiker Nawalny darf nicht antreten. Er hatte zu den Protesten aufgerufen.

Türkei fliegt Luftangriffe gegen kurdische Milizen in Syrien

Damaskus/Istanbul - Die türkische Luftwaffe hat erneut Stellungen kurdischer Milizen in Syrien bombardiert. In der Nacht auf Sonntag, und damit eine Woche nach Beginn des Militäreinsatzes der Türkei in Nordwestsyrien, hätten die Angriffe Verstecken und Waffenlagern der kurdischen Volksschutzeinheiten YPG gegolten, teilten die Streitkräfte mit. Der Staatssender TRT meldete außerdem, am Sonntag hätten Luftwaffe sowie Artillerie Stellungen der YPG am Berg Bursaya nahe der türkischen Grenze beschossen.

Lauda hat erste 12 Mio. Euro für Niki bereits überwiesen

Schwechat - Der österreichische Unternehmer Niki Lauda hat nach Medieninformationen den ersten Teil des Kaufpreises für die insolvente Airline Niki überwiesen. Wie die "Bild am Sonntag" berichtete, zahlte Lauda am Freitag zwölf Millionen Euro, insgesamt bot er für Niki demnach 30,3 Mio. Euro plus 16,5 Mio. Euro Zuschuss für den laufenden Betrieb. Der einstige Gründer der Air-Berlin-Tochter hatte vor einigen Tagen im Bieterrennen um Niki den Zuschlag erhalten. Lauda kündigte dabei an, mit 15 Flugzeugen zu Beginn des Sommerflugplans Ende März wieder mit Niki abheben zu wollen.

Zwei Häuser nach Hangrutsch in Tirol evakuiert

Grins/Fließ - Wegen eines Hangrutsches sind in Grins im Bezirk Landeck in der Nacht auf Sonntag zwei Einfamilienhäuser evakuiert worden. Das Geröll reichte bis zur Hangmauer eines der beiden Gebäude heran. Verletzt wurde niemand, teilte die Tiroler Polizei mit. Der Hang oberhalb der beiden Einfamilienhäuser geriet gegen 21.45 Uhr in Bewegung. Die Gesteins- und Geröllmassen kamen erst kurz vor einem der beiden Gebäude zum Stehen. In der Dunkelheit ließ sich die Gefahrenlage nicht eindeutig abschätzen. Der Bürgermeister veranlasste deshalb vorsorglich die Evakuierung der beiden Wohnhäuser.

Schiffbrüchige nach Tagen im Pazifik entdeckt

Wellington - Mehr als eine Woche nach dem Verschwinden einer Fähre im Pazifik haben Rettungskräfte sieben Überlebende gefunden. Ein an der Suche beteiligtes Flugzeug der neuseeländischen Luftwaffe habe sie am Sonntag unweit des Inselstaats Kiribati in einem Rettungsboot entdeckt, teilte das neuseeländische Militär mit. Die Besatzung ließ Wasser, Lebensmittel und ein Funkgerät fallen, und alarmierte ein Fischerboot, um die Schiffbrüchigen zu bergen. Die Fähre MV Butiraoi war am 18. Jänner mit 50 Menschen an Bord vom Atoll Nanouti in See gestochen.

"The Miseducation of Cameron Post" gewann Sundance Festival

Los Angeles - Das Drama "The Miseducation of Cameron Post" hat den Hauptpreis beim Sundance Film Festival gewonnen. Die Geschichte über ein lesbisches Mädchen, das in ein Umerziehungslager gesteckt wird, erhielt am Samstag den großen Preis der Jury für den besten Spielfilm. Hauptdarstellerin Chloe Grace Moretz widmete die Auszeichnung den "Überlebenden von sexueller Konversionstherapie".

