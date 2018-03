APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 11.00 Uhr

Wirtschaft wächst kräftig - Arbeitslosigkeit sinkt rascher

Wien - Österreichs Wirtschaft behält die hohe Dynamik bei und wächst heuer noch etwas stärker als bisher angenommen. Wifo und IHS gehen von 3,2 bzw. 2,8 Prozent Realwachstum aus. Dies trägt auch dazu bei, dass die Arbeitslosigkeit rascher sinkt. Für 2019 sehen die Institute dann 2,2 bzw. 1,9 Prozent BIP-Plus. Träger des Wachstums sind Auslandsnachfrage, Investitionen und der Konsum der Privathaushalte.

Innenminister Kickl zu BVT: "Wir wollen keine Superbehörde"

Wien - Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) hat am Freitag einmal mehr bekräftigt, dass die Vorgangsweise rund um das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) "optimal und rechtskonform gelaufen ist". Im Gespräch mit Journalisten stellte er außerdem eine medial kolportierte Superbehörde definitiv in Abrede. "Wir wollen keine Superbehörde", sagte Kickl. Das BVT solle es weiterhin geben, aber in welcher Form, werde noch evaluiert.

Russland wird britische Diplomaten ausweisen

London - Als Reaktion auf britische Sanktionen in der Giftanschlag-Affäre weist Russland britische Diplomaten aus. Außenminister Sergej Lawrow nannte zwar keine Zahlen, Russland werde diesen Schritt aber gehen. London hatte zuletzt wegen des Attentats auf den russischen Ex-Doppelagenten Sergej Skripal Strafmaßnahmen gegen Russland verhängt und unter anderem 23 russische Diplomaten ausgewiesen.

Russland, Iran und Türkei beraten über Syrien-Konflikt

Astana/Damaskus - Im kasachischen Astana sind am Freitag die Außenminister Russlands, des Iran und der Türkei zu Beratungen über den Syrien-Konflikt zusammengekommen. "Millionen Syrer schauen in Richtung Astana", sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow zu Beginn des Treffens. Vertreter der syrischen Regierung und der Rebellen sind nicht zu dem Treffen eingeladen. Bei den Gesprächen dürfte es unter anderem um die dramatische humanitäre Lage in der Rebellenhochburg Ost-Ghouta bei Damaskus gehen.

Verkehrsminister bestätigt Rückkehr von Burschenschafter

Wien - Das Verkehrsministerium bestätigt die Rückkehr von Herwig Götschober ins Kabinett von Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ). Der Vorsitzende der Burschenschaft "Bruna Sudetia" hatte sich als Pressereferent im Zusammenhang mit Vorwürfen wegen eines NS-Liederbuchs seiner Burschenschaft beurlauben lassen. Er wollte die restlose Aufklärung abwarten. Nun ist Götschober wieder im Ministerium tätig.

Die Kur hat ausgedient - "Gesundheitsvorsorge Aktiv" kommt

Wien - Die Kur im klassischen Sinn "wird es nicht mehr geben", sie wird bis Ende des Jahres abgelöst durch die "Gesundheitsvorsorge Aktiv" (GVA). Das kündigt der Obmann der Pensionsversicherungsanstalt, Manfred Anderle, an. Dabei soll der Fokus mehr auf Bewegung und Prävention gelegt werden. Ziel ist die Erhaltung der Erwerbsfähigkeit und die Verlängerung der gesunden Lebensjahre. Die GVA bietet Aktivtherapien und Sport als Basis, dazu kommen die Themen Ernährung und mentale Gesundheit.

Messerattacke gegen Bruder in NÖ: Opfer außer Lebensgefahr

Matzendorf-Hölles/Wien - Das 17-jährige Opfer einer Messerattacke seines um ein Jahr jüngeren Bruders in Matzendorf-Hölles (Bezirk Wiener Neustadt) befindet sich nach Angaben des Krankenanstaltenverbundes nicht mehr in Lebensgefahr. Der Zustand des Jugendlichen sei stabil, hieß es auf Anfrage. Der Schüler war am Mittwoch durch Stiche in Rücken, Bauch und Lunge schwerst verletzt worden. Er wurde ins SMZ Ost nach Wien geflogen und notoperiert.

Tödlicher Stromunfall in Tirol: 14-Jähriger stieg auf "Trafobühne"

Münster - Nach dem tragischen Stromunfall Donnerstagabend in Münster in Tirol, bei dem ein 14-jähriger Deutscher getötet worden war, hat die Polizei am Freitag nähere Details zum Unfallhergang bekanntgegeben. Demnach kletterte der Jugendliche auf eine fünf Meter hohe "Trafobühne", ehe er einen Stromschlag erlitt und in eine Böschung geschleudert wurde.

(Schluss) mhi/pin