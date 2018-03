APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 11.00 Uhr

Mord und Selbstmord bei Beziehungstat in Tirol

Oberndorf/Kirchberg - In der Nacht auf Samstag sind bei einer offensichtlichen Beziehungstat in Tirol zwei Männer ums Leben gekommen. Ein 51-Jähriger hatte nach Polizeiangaben den 63-jährigen Liebhaber seiner Ehefrau getötet, bevor er sich selbst das Leben nahm. Das Mordopfer wurde gegen Mitternacht in seiner Wohnung in Kirchberg tot aufgefunden. Die 50-jährige Frau des mutmaßlichen Täters hatte am Abend mit einem Anruf bei der Polizei die Ermittlungen in Gang gesetzt. Demnach war es zu einem Streit zwischen den Eheleuten gekommen, bei dem der 51-jährige Mann ankündigt hatte, sich umzubringen.

Russland weist 23 britische Diplomaten aus

London - Russland weist im Streit mit Großbritannien 23 britische Diplomaten aus, teilte das Außenministerium am Samstag in Moskau mit. Zudem werde das britische Kulturinstitut in Russland geschlossen. Hintergrund ist der Giftanschlag auf den ehemaligen russischen Doppelagenten Sergej Skripal und dessen Tochter in England. Zuvor hatte London 23 russische Diplomaten zur Ausreise aufgefordert. Bei dem Attentat war das in der früheren Sowjetunion produzierte Nervengift Nowitschok verwendet worden. London beschuldigte Präsident Wladimir Putin, Drahtzieher des Attentats zu sein.

Früherer FBI-Vizedirektor kurz vor Pensionierung gefeuert

Washington - Lange schon stand er in der Schusslinie Donald Trumps, nun bekommt er die volle Härte des US-Präsidenten und dessen Regierung zu spüren: Der frühere Vizedirektor des FBI, Andrew McCabe, ist gefeuert worden. Bis zu seiner Pensionierung wären es nur noch zwei Tage gewesen. Der Vorwurf lautet, McCabe habe einem Reporter interne Informationen verraten und später bei Befragungen darüber falsche Angaben gemacht, mehrfach auch unter Eid. McCabe widersprach diesen Vorwürfen vehement.

Laut Aktivisten 150.000 Zivilisten aus Afrin geflüchtet

Afrin/Damaskus - Aus der mehrheitlich kurdischen Stadt Afrin in Nordsyrien sind nach Angaben von Aktivisten seit Mittwochabend bereits mehr als 150.000 Zivilisten vor der Offensive der türkischen Armee geflüchtet. In der Nacht auf Samstag habe es heftige Kämpfe am Nordrand der Stadt gegeben, teilte die "Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte" mit. Die türkischen Truppen und ihre syrischen Verbündeten versuchten, in die Stadt vorzudringen.

Chinas Präsident Xi Jinping einstimmig im Amt bestätigt

Peking - Chinas Nationaler Volkskongress hat einstimmig eine zweite Amtszeit von Staatschef Xi Jinping abgesegnet. Die Wahl des 64-Jährigen für eine zweite fünfjährige Amtszeit erfolgte am Samstag in Peking. Zu Xis Stellvertreter wurde bei nur einer Gegenstimme sein Wunschkandidat und enger Vertrauter Wang Qishan gewählt. Vergangene Woche hatte der Volkskongress die Begrenzung der Amtszeit des Staatspräsidenten aufgehoben, so dass Xi lebenslang Präsident bleiben könnte.

Ingenieur warnte vor Brückeneinsturz in Florida

Miami - Vor dem Einsturz einer Fußgängerbrücke in Florida ist eine telefonische Warnung vor Rissen in der Konstruktion ungehört verhallt. Das berichteten US-Medien am Freitag. Einer der Ingenieure habe zwei Tage vor dem Einsturz, bei dem sechs Menschen starben, versucht, einen Mitarbeiter der Baubehörde über seine Beobachtungen zu informieren. Die Nachricht wurde aber erst nach dem Unglück abgehört. Jetzt werde überprüft, ob der Einsturz von dem im Telefonat genannten Abschnitt ausgegangen war.

Exhumierter Salvador Dali wieder bestattet

Madrid - Der langjährige Vaterschaftsstreit um den 1989 verstorbenen spanischen Maler Salvador Dali ist endgültig beendet. Die Gebeine des exzentrischen Künstlers befinden sich seit Freitag wieder in seinem Grab in dem nach ihm benannten Theater-Museum in seiner katalanischen Heimatstadt Figueres. Im vergangenen Sommer war Dali aus seiner Ruhestätte geholt worden, weil die 62-jährige Wahrsagerin Pilar Abel Martinez behauptete, seine Tochter zu sein. Doch die dann vorgenommenen Erbguttests ergaben im September zweifelsfrei, dass dem nicht so ist.

