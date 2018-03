APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 11.00 Uhr

Russlandwahl hat begonnen - Präsident Putin vor Wiederwahl

Moskau - Die russische Präsidentenwahl hat am Sonntag begonnen. Als erstes hatten am Sonntag um 08.00 Uhr (Ortszeit, Samstag 21.00 Uhr MEZ) die Wahllokale im Fernen Osten geöffnet. Es gilt als sicher, dass Amtsinhaber Wladimir Putin die Wahl gewinnt. Ihm wird ein Stimmenanteil von etwa 70 Prozent vorhergesagt. Der Urnengang in dem riesigen Land endet am Sonntag um 19.00 Uhr (MEZ). Kurz danach werden die ersten Prognosen erwartet. Putins sieben Gegenkandidaten gelten als chancenlos.

Erdogan sieht Zentrum von Afrin vollständig unter Kontrolle

Afrin/Canakkale/Damaskus - Der türkische Präsident Erdogan hat die "vollständige" Eroberung des Stadtzentrums von Afrin in Nordsyrien verkündet. Die türkische Fahne und die der Freien Syrischen Armee (FSA) wehten nun in der Stadt Afrin, sagte Erdogan am Sonntag. Eine Bestätigung von kurdischer Seite gab es zunächst nicht. Nach Angaben der in Großbritannien ansässigen "Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte" rückten die türkischen Truppen und die mit ihnen verbündeten syrischen Rebellen schnell in die Stadt vor.

Beamte sollen nicht in neue Pensionsversicherung kommen

Wien - Die Beamten sollen nicht in die geplante neue Pensionsversicherungsanstalt (PVA) kommen. Im Regierungsprogramm ist eine neue PVA vorgesehen, die "für alle Pensionen" zuständig sein soll. PVA-Obmann Manfred Anderle erklärte im APA-Interview, er habe von Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) den Auftrag, die Überführung der Selbstständigen, Bauern und Eisenbahner zu prüfen. Für die Beamten habe er keinen Auftrag.

Mindestens vier Tote bei Hotelbrand auf den Philippinen

Manila - In einem großen Touristenhotel in der philippinischen Hauptstadt Manila ist ein Feuer ausgebrochen. Mindestens vier Menschen starben, sechs weitere wurden laut einem Medienbericht verletzt. Zudem waren mindestens 19 Menschen noch in dem Gebäude eingeschlossen, wie der örtliche Katastrophenschutz am Sonntag mitteilte. Die Feuerwehr geht davon aus, dass der Brand bei Renovierungsarbeiten ausbrach. Wie viele Menschen genau in dem Gebäude waren, war zunächst unklar.

Frau starb bei Wohnhausbrand in Linz

Linz - Eine Frau ist in der Nacht auf Sonntag bei einem Wohnhausbrand in Linz ums Leben gekommen. Die Bewohnerin wurde während der Löscharbeiten leblos am Boden liegend entdeckt. Ein mobiles Sauerstoffgerät, das direkt neben der Frau gefunden wurde, dürfte den Brand laut Berufsfeuerwehr Linz beschleunigt haben und auch die starken Verbrennungen der Toten erklären. Der Brand konnte rasch gelöscht werden, für weitere Bewohner bestand keine Gefahr.

19-Jähriger in Kufstein bei Raub schwer verletzt

Kufstein - Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag in Kufstein einen brutaler Raubüberfall auf einen 19-jährigen Österreicher verübt. Sie schlugen ihn mit einer Eisenstange oder Baseballschläger nieder, so die Polizei und fügten ihm schwere Kopfverletzungen zu. Die Täter raubten ihrem Opfer die Geldtasche und das Handy. Eine Alarmfahndung mit mehreren Polizeistreifen und einer Diensthundestreife blieb erfolglos.

Ski-Weltcup-Saison endet mit zwei Rennabsagen

Aare - Der Weltcupwinter 2017/18 der alpinen Skiläufer endet mit zwei Absagen. Nach dem Riesentorlauf der Damen ist heute auch eine Durchführung des Slaloms der Herren in Aare (Schweden) wegen starker Sturmböen nicht möglich. Der siebenfache Gesamtweltcupsieger Marcel Hirscher aus Salzburg stand bereits als Disziplinsieger fest.

