APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 11.00 Uhr

Polizist erlag nach Geiselnahme in Frankreich Verletzungen

Paris - Der Polizist, der sich bei dem Anschlag auf einen Supermarkt in Südfrankreich gegen eine weibliche Geisel austauschen ließ, ist tot. Der 45-jährige Gendarm Arnaud Beltrame erlag seinen Verletzungen, teilte Innenminister Gerard Collomb mit. Beltrame wurde angeschossen und lebensgefährlich verletzt, bevor Spezialkräfte schließlich den Supermarkt im südfranzösischen Trebes stürmten. Mit dem Tod des Polizisten erhöhte sich die Zahl der Opfer bei dem islamistischen Angriff auf vier.

Starker Osterreiseverkehr in Österreich

Innsbruck - Starker Osterreiseverkehr in und durch Österreich hat am Samstag bereits in den frühen Morgenstunden eingesetzt. Zu Staus kam es bisher allerdings nur auf der Fernpassstrecke, teilte der ÖAMTC mit. Dort war in der Früh die Straße zwischen Fernpass und Biberwier infolge eines Unfalls etwa eine Stunde lang gesperrt. Die restliche Straßenlage beurteilte der Autofahrerklub bisher als "eher moderat". Etwa 15-Minuten-Verzögerungen gab es bei der Ausreise aus Österreich auf der Inntalautobahn (A12) bei Kufstein und auf der Westautobahn (A1) beim Salzburger Grenzübergang Walserberg aufgrund von Polizeikontrollen auf deutscher Seite.

Probleme in Ubers Roboterwagen-Programm schon vor Unfall

New York/San Francisco - Das Roboterwagen-Programm des Fahrdienst-Vermittlers Uber soll vor dem tödlichen Crash bereits monatelang mit Problemen gekämpft haben. Die selbstfahrenden Fahrzeuge hätten unter anderem Schwierigkeiten bei Baustellen und neben Sattelschleppern gehabt, schrieb die "New York Times" unter Berufung auf interne Unterlagen von Uber. Außerdem hätten menschliche Sicherheitsfahrer häufiger als angestrebt die Kontrolle übernehmen müssen. Ein Uber-Roboterwagen hatte am vergangenen Wochenende bei einer nächtlichen Testfahrt in Tempe im US-Staat Arizona eine Frau getötet, die die Straße überquerte. Es war der erste tödliche Unfall mit einem selbstfahrenden Auto.

"Dreamer" nach Unterzeichnung von US-Budgetgesetz enttäuscht

Washington - Nach dem Inkrafttreten des US-Budgetgesetzes haben sich Einwanderer, die als Kinder illegal in die USA gekommen sind, enttäuscht gezeigt. Die Tatsache, dass das Gesetz keine neue Regelung für die Dreamer (Träumer) enthält, mache sie"wütend", sagte die New Yorker Aktivistin Francis Madi. "Wir wissen nicht, was der nächste Schritt ist." Die 28-jährige Madi setzt sich für die Belange der rund 690.000 Einwanderer ein, die unter dem Daca-Programm registriert sind. Trump hatte das Daca-Programm, das die "Dreamer" vor Abschiebung schützte, mit 5. März ausgesetzt.

Nordkorea zu Gesprächen mit Südkorea kommende Woche bereit

Seoul/Pjöngjang - Nordkorea und Südkorea setzen ihre Bemühungen um eine politische Annäherung fort: Die Regierung in Seoul teilte am Samstag mit, Pjöngjang habe einem hochrangigen Treffen am kommenden Donnerstag zugestimmt. Im Grenzort Panmunjom sollen nach Angaben des südkoreanischen Vereinigungsministeriums Gespräche über logistische Fragen zu dem für Ende April geplanten Gipfeltreffen geführt werden.

100 Tage Regierung - Österreicher mit Koalition zufrieden

Wien - Die Mehrheit der Österreicher ist mit neuen Regierung zufrieden. Das zeigt eine OGM-Umfrage für ServusTV. 49 Prozent sind eher oder sehr zufrieden mit der bisherigen Arbeit der ÖVP-FPÖ-Regierung. 28 Prozent sind wenig, 17 Prozent gar nicht zufrieden, der Rest machte keine Angaben.

