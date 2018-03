APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 11.00 Uhr

Regierung lädt AMS-Chef Kopf vor

Wien - Nach einem kritischen internen Revisionsbericht muss AMS-Chef Johannes Kopf, der den Bericht nach Eigenangaben selbst in Auftrag gegeben hat, nun zur Klarstellung bei der Regierungsspitze antreten, berichtet die "Kronen Zeitung". Demnach fordern Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) eine Reform des AMS. Für diese Reform soll eine Task Force um die Regierungskoordinatoren Gernot Blümel (ÖVP) und Norbert Hofer (FPÖ) gebildet werden.

SPÖ für Pflegefinanzierung über Erbschaftssteuer für Superreiche

Wien - Die SPÖ fordert in der Debatte um die Finanzierung der Pflege einmal mehr die Einführung einer Erbschaftssteuer für Superreiche. Mit den Einnahmen aus dieser Steuer soll in einem ersten Schritt die Abschaffung des Pflegeregresses, die zuletzt von Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) infrage gestellt wurde, finanziert werden. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher ist für eine Erbschaftssteuer für die zwei bis drei Prozent der reichsten Österreicher als Sofortmaßnahme.

Nationale Trauerfeier für Polizisten in Frankreich geplant

Paris - Der von einem islamistischen Angreifer getötete französische Polizist Arnaud Beltrame soll mit einer nationalen Trauerfeier geehrt werden. Das teilte das französische Präsidialamt am Samstagabend in Paris mit. Der Gendarm wird in Frankreich als Held gefeiert, weil er sich bei der Geiselnahme in einem Supermarkt am Freitag gegen eine Geisel austauschen ließ. Er wurde vom Täter niedergeschossen und erlag in der Nacht auf Samstag seinen Verletzungen.

Großdemonstrationen für schärfere Waffengesetze in den USA

Washington - In den USA sind am Samstag hunderttausende Menschen für schärfere Waffengesetze auf die Straße gegangen. Nach dem Amoklauf in einer High School in Florida fanden unter dem Motto "March for our lives" ("Marsch für unsere Leben") Kundgebungen im ganzen Land statt. Den größten Zulauf hatten die zentralen Proteste in der US-Hauptstadt Washington mit etwa einer halben Million Teilnehmer. Große Kundgebungen fanden unter anderem auch in Atlanta, Baltimore, Boston, Chicago, Los Angeles, Miami, Minneapolis, New York, San Diego und St. Louis statt.

EU-Kommissarin fordert von Facebook Auskunft zu Datenskandal

Menlo Park/London - EU-Justizkommissarin Vera Jourova fordert vom US-Konzern Facebook nach dem Datenskandal genauere Auskünfte. "Ich verlange von Facebook weitere Klarstellungen, etwa inwieweit europäische Nutzer betroffen sind", sagte sie der Zeitung "Bild am Sonntag". Dazu wolle Jourova am Montag einen Brief an Facebook-Geschäftsführerin Sheryl Sandberg schicken, berichtete die Zeitung.

55-jähriger Österreicher bei Lawinenunglück in der Schweiz getötet

Sitten - Ein 55-jähriger österreichischer Tourenskifahrer ist Samstagmittag bei einem Lawinenunglück am Zackengrat in der Schweiz tödlich verunfallt. Der Mann, der in einer Gruppe unterwegs war, stürzte in die Tiefe, nachdem sich Schneeverwehungen gelöst hatten. Er konnte nur noch tot geborgen werden. Die drei Begleiter des Österreichers blieben unversehrt, berichtete die Walliser Kantonspolizei am Sonntag.

Die Sommerzeit hat begonnen

Wien - In der Nacht auf Sonntag hat die mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) begonnen. Auch in Österreich wurden pünktlich um 2.00 Uhr die Uhren auf 3.00 Uhr vorgestellt, die Nacht war um 60 Minuten kürzer. Die Sonne geht eine Stunde später auf und auch später unter. Bei Funkuhren geschah die Zeitumstellung automatisch. Auf die Normalzeit (MEZ) wird in der Nacht auf 28. Oktober zurückgewechselt. Die Sommerzeit wurde in Österreich im Jahr 1980 eingeführt. Sie sollte helfen, Energie zu sparen.

