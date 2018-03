APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 11.00 Uhr

Palästinenser streiken nach Protest mit mehreren Toten

Gaza - Nach den blutigen Unruhen im Gazastreifen sind am Samstag im Westjordanland und in Ost-Jerusalem die Geschäfte geschlossen geblieben. Der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas hatte nach den Konfrontationen an der Grenze zu Israel einen "Tag der Trauer" ausgerufen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza erschossen israelische Soldaten am Freitag beim "Marsch der Rückkehr" mindestens 16 Palästinenser. Israel warf der Hamas unterdessen nach den blutigen Zusammenstößen eine gezielte Provokation vor.

Giftaffäre: Diplomaten bereiten Ausreise vor

St. Petersburg - Im Streit zwischen den westlichen Ländern und Russland wegen der Giftattacke auf den Ex-Agenten Sergej Skripal haben Diplomaten auf beiden Seiten am Samstag ihre Ausreise vorbereitet. Russland hatte am Freitag die Ausweisung von etwa 150 seiner Diplomaten aus mehr als 20 Ländern damit beantwortet, dass es die genau gleiche Zahl ausländischer Diplomaten des Landes verwies. London macht Moskau für die Giftattacke auf Skripal und dessen Tochter in Großbritannien Anfang März verantwortlich. Russland weist jede Schuld zurück.

Trump friert 200 Mio. Dollar Syrien-Hilfe ein

Damaskus/Washington - US-Präsident Donald Trump friert einem Medienbericht zufolge mehr als 200 Millionen Dollar eines Hilfsfonds für den Wiederaufbau in Syrien ein. Er habe sich dazu entschlossen, nachdem er einen Bericht gelesen haben, wonach unlängst zusätzlich 200 Millionen Dollar an Hilfe genehmigt worden seien, schrieb das "Wall Street Journal". Die Entscheidung Trumps stehe in Einklang mit seiner Erklärung, dass die USA aus Syrien abziehen würden, heißt es in dem Bericht.

Papst Franziskus feiert im Petersdom die Osternacht

Vatikanstadt - Papst Franziskus begeht am Samstag die Feier der Osternacht im Petersdom in Rom. Zur mehrstündigen Zeremonie, die an die Auferstehung Jesu erinnert, werden Tausende Pilger erwartet. Mit der Weihe des Feuers für die Osterkerze wird der Heilige Vater in der Vorhalle des Petersdoms die festliche Liturgie zur Auferstehung Christi beginnen. Am Freitagabend betete Franziskus mit Zehntausenden den traditionellen Kreuzweg am Kolosseum.

Schönborn ortet Reformpotenzial: Frauenrolle ist "Kernfrage"

Wien - Kardinal Christoph Schönborn sieht in der katholischen Kirche "notwendiges Veränderungspotenzial". "Eine der Kernfragen ist die Rolle der Frauen in der Kirche", sagte er im Oster-Interview mit mehreren Tageszeitungen. Die Weihe von Frauen zu Priesterinnen solle von einem Konzil geklärt werden. Die Priesterweihe verheirateter Männer werde wohl bei der Amazonas-Synode 2019 Thema sein.

Schützenhöfer kritisiert Abschaffung des Pflegeregresses

Wien/Graz - Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) sieht in der Abschaffung des Pflegeregresses einen Fehler: "Das hätte ich nicht gemacht", sagte er im Interview mit der "Kleinen Zeitung". Zur Finanzierung des Systems fordert er eine Pflegeversicherung. Den Start der neuen Bundesregierung sieht Schützenhöfer "geglückt". Die "Debatte um das Bundesamt für Verfassungsschutz und um das Rauchverbot" habe er allerdings "nicht herbeigesehnt", so Schützenhöfer.

Ein Toter bei Unfall von Reisebus in Bayern

Aschaffenburg/Brüssel - Ein voll besetzter Reisebus aus Belgien ist auf einer Autobahn in Bayern bei Weibersbrunn verunglückt. Dabei kam der Busfahrer ums Leben, wie ein Polizeisprecher Samstagfrüh sagte. 18 Menschen seien verletzt worden, drei davon schwer. Notärzte und Sanitäter versorgten die Opfer. Der mit etwa 50 Personen besetzte Bus war auf einen Lastwagen aufgefahren.

Japans Walfänger kehrten mit Beute aus Antarktis zurück

Tokio/Antarktis - Ungeachtet internationaler Proteste haben Japans Walfänger in der Antarktis erneut zahlreiche Wale getötet. Das Mutterschiff "Nisshin Maru" und zwei weitere Schiffe kehrten am Samstag in den Heimathafen der südwestlichen Walfangstadt Shimonoseki zurück, nachdem die Jäger wie geplant 333 Zwergwale harpuniert hatten - offiziell zu "wissenschaftlichen Zwecken". Japan hat das Ziel, die seit 1986 verbotene kommerzielle Jagd auf Großwale wieder zuzulassen.

(Schluss) hhi/vef