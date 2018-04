APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 11.00 Uhr

Papst feiert Ostermesse und spendet Segen "Urbi et Orbi"

Vatikanstadt - Papst Franziskus feiert am Sonntag mit Zehntausenden Gläubigen auf dem Petersplatz in Rom die Ostermesse. Anschließend spendet er von der Loggia des Petersdoms aus den apostolischen Segen "Urbi et Orbi". Er gehört zu den bekanntesten Riten der römisch-katholischen Kirche und bedeutet "Der Stadt und dem Erdkreis". Die Sicherheitsvorkehrungen in Rom wurden aus Furcht vor Anschlägen noch einmal erhöht.

Israels Verteidigungsminister lehnt Gaza-Untersuchung ab

Jerusalem - Israels Verteidigungsminister Avigdor Lieberman hat Forderungen nach einer unabhängigen Untersuchung der tödlichen Schüsse auf Palästinenser an der Grenze zum Gazastreifen zurückgewiesen. "Die israelischen Soldaten haben getan, was nötig war", sagte Lieberman am Sonntag im Armee-Hörfunk. Alle von ihnen verdienten eine Auszeichnung. Bei Protesten an der Grenze hatten israelische Soldaten am Freitag 15 Palästinenser erschossen. Die UNO, EU und Amnesty International forderten daraufhin eine unabhängige Untersuchung der Vorfälle.

Deutsche Post soll Kundendaten für Wahlkampf verkauft haben

Berlin/Bonn - Nach dem Datenskandal bei Facebook gibt es einem Medienbericht zufolge ähnliche Vorwürfe gegen die Deutsche Post. Wie die "Bild am Sonntag" berichtete, verkauft der ehemalige Staatskonzern über seine Tochter Deutsche Post Direkt GmbH seit 2005 Daten an Parteien zu Wahlkampfzwecken. Im Bundestagswahlkampf 2017 hätten CDU und FDP jeweils einen fünfstelligen Betrag für straßengenaue Analysen gezahlt. Die Deutsche Post betont, sich dabei an geltende Gesetze gehalten zu haben.

USA und Südkorea beginnen jährliches Militärmanöver

Seoul/Washington/Pjöngjang - Die USA und Südkorea haben am Sonntag ihr jährliches Militärmanöver begonnen. Die gemeinsamen Übungen "Foal Eagle" und "Key Resolve" finden üblicherweise im März statt, in diesem Jahr wurden sie wegen der Olympischen Winterspiele in Südkorea um einen Monat verschoben. Dies trug zur Annäherung zwischen Nord- und Südkorea bei. Nordkorea hatte den beiden Ländern immer vorgeworfen, mit der Übung eine Invasion zu proben. Heuer äußerte sich die Führung in Pjöngjang nicht dazu.

Strache für Kopftuchverbot in Kindergärten und Volksschulen

Wien - FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache tritt auch als Vizekanzler für ein bundesweites Kopftuchverbot für Mädchen in Kindergärten und Volksschulen ein. Dies wäre eine Maßnahme, damit "die Mädchen in ihrer Entwicklung bis zum zehnten Lebensjahr geschützt sind und sich frei entwickeln und integrieren können", sagte Strache in der "Kronen Zeitung". Neben Deutsch vor der Schule sei ein Kopftuchverbot in den Kindergärten und in Volksschulen "der zweite notwendige Schritt, die Integration sicherzustellen", meinte Strache.

16-Jähriger raste mit Moped durch Hohenems

Hohenems - Ein 16-jähriger Mopedlenker hat sich Samstagabend in Hohenems in Vorarlberg eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Laut Exekutive entzog sich der auffällig fahrende Jugendliche zunächst einer Anhaltung und raste davon. Aufgrund seiner rücksichtslosen Fahrweise wurden vier Personen, darunter ein Kind, gefährdet. Sie mussten zur Seite springen. Im Zentrum von Hohenems konnte der Mopedlenker schließlich angehalten werden. Er wurde angezeigt.

22 Mal aufs Dach der Welt: Bergführer in Nepal steht vor Weltrekord

Kathmandu - Ein Bergführer in Nepal steht vor einem neuen Weltrekord: Der 48-jährige Kami Rita Sherpa bereitet sich auf die 22. Besteigung des Mount Everests vor. Damit würde er in den kommenden Wochen einen neuen Weltrekord für die Bezwingung des höchsten Bergs der Welt aufstellen. Er besteige den 8.848 Meter hohen Gipfel aber vor allem deswegen, weil er sein Geld als Führer für Bergtouristen verdiene. "Das wird mein 22. Aufstieg, weil ich in der Tourindustrie arbeite", sagte er nüchtern.

