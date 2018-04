APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 11.00 Uhr

China setzte angedrohte Strafzölle gegen USA um

Peking - Als Reaktion auf von US-Präsident Donald Trump verhängte Strafzölle hat China eigene Strafen gegen die USA umgesetzt. Insgesamt wurden 128 US-Produkte mit Zöllen zwischen 15 und 25 Prozent belegt, wie das chinesische Finanzministerium mitteilte. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Montag meldete, sind Importgüter im Wert von drei Milliarden Dollar (2,4 Mrd. Euro) betroffen: Unter anderem Wein, Schweinefleisch und Früchte, die aus den USA nach China eingeführt werden.

Rebellengruppe in Duma bestreitet Einigung mit Syrien

Damaskus - Die Rebellengruppe Jaish al Islam bestreitet eine Einigung mit der syrischen Führung über den Abzug aus ihrer letzten Bastion im Gebiet Ost-Ghouta. "Jaish al Islam hat beschlossen, standhaft zu bleiben", sagte ein Vertreter der islamistischen Rebellengruppe am Sonntag. "Die Idee eines Abzuges liegt nicht auf dem Tisch."

Zahl der bei Protesten getöteten Palästinenser stieg auf 18

Jerusalem/Gaza - Die Zahl der am Freitag bei Massenprotesten an der Grenze des Gazastreifens getöteten Palästinenser ist auf 18 gestiegen. Ein 29-Jähriger sei seinen Schussverletzungen erlegen, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza am Montag mit. Die Palästinenser waren beim "Marsch der Rückkehr" von israelischen Soldaten erschossen worden. In palästinensischen Krankenhäusern waren nach den Protesten bereits 15 Leichen identifiziert worden. In Israel befänden sich die Leichen von zwei militanten Palästinensern, hatte Israel am Sonntag mitgeteilt.

Libyens Küstenwache soll NGO-Rettungsaktion verhindert haben

Rom - Die Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" MSF kritisiert die libysche Küstenwache. Diese hätte ihr Schiff "Aquarius" daran gehindert, in Seenot geratene Flüchtlinge aus dem Mittelmeer zu retten, berichtete MSF in einer Presseaussendung. "Libyen ist kein sicherer Ort. Flüchtlinge dürften auf keinen Fall dorthin zurückgeführt werden", schrieb MSF. Die Organisation appellierte an die europäischen Regierungen, der Sicherheit der Flüchtlinge Priorität einzuräumen, statt Strategien zur Eingrenzung der Flüchtlingsabfahrten nach Europa zu bevorzugen.

Gouverneur nach Brandkatastrophe in Sibirien zurückgetreten

Moskau - Der Gouverneur der russischen Region Kemerowo ist eine Woche nach der Brandkatastrophe in einem Einkaufszentrum zurückgetreten. Das Unglück sei eine "solch schwere Bürde", dass er sein Amt nicht länger ausüben könne, erklärte der seit 21 Jahren amtierende Gouverneur Aman Tulejew am Sonntag. Bei dem Brand in der Stadt Kemerewo waren am vorangegangenen Sonntag 64 Menschen ums Leben gekommen, 41 von ihnen waren Kinder.

Salzburger Bergretter in Italien beim Basejumping getötet

Filzmoos - Ein Bergretter der Ortsstelle Filzmoos (Bezirk St. Johann im Pongau) ist am Ostersonntag im Trentino beim Basejumping tödlich verunglückt. Nach dem Absprung vom 1.600 Meter hohen Monte Brento öffnete sich bei dem 50-Jährigen der Fallschirm nicht, bestätigte die Bergrettung Filzmoos am Montag einen Bericht im ORF Radio Salzburg. Der Salzburger stürzte offenbar im freien Fall in einen Hochwald über dem Sarcatal. Die italienische Polizei vermutet laut ORF als Unglücksursache ein technisches Versagen des Schirms.

Wiener Pensionistin zahlte 90.800 Euro an Betrüger

Wien/Linz - Eine 73-jährige Wienerin ist offenbar einem Heiratsschwindler aufgesessen und hat ihm insgesamt 90.800 Euro auf diverse Konten überwiesen. Eines davon besitzt eine 24-jährige Linzerin, die jetzt von der oberösterreichischen Polizei ausgeforscht wurde, teilte diese am Ostermontag mit. Die Frau gab an, sie habe das Geld an einen Mann aus Afrika weitergegeben. Die Ermittlungen nach dem Unbekannten verliefen bisher ohne Erfolg.

Erhebliche Lawinengefahr in Tirol und Vorarlberg

Innsbruck/Bregenz - In den Tourengebieten Tirols und Vorarlbergs hat am Montag erhebliche Lawinengefahr geherrscht, also Stufe "3" der fünfteiligen Skala. In Tirol wurde die Lawinensituation von den Experten des Lawinenwarndienstes als "heikel" bezeichnet. In beiden Bundesländern wurde vor allem vor frischen und schon etwas älteren Triebschneeansammlungen in höheren Lagen gewarnt. Dieser Triebschnee sei störanfällig, Lawinen könnten schon bei geringer Zusatzbelastung ausgelöst werden.

