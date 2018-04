APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 11.00 Uhr

Van der Bellen bricht nach China auf - Kurz folgt am Sonntag

Wien/Peking - Bundespräsident Alexander Van der Bellen sowie vier Mitglieder der schwarz-blauen Bundesregierung absolvieren ab Samstag den nach offiziellen Angaben größten Staatsbesuch in der Geschichte Österreichs. Van der Bellen und die Ministerriege brechen am Freitagnachmittag nach Peking auf. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wird am Sonntag dort erwartet. Bundespräsident und Kanzler werden vor allem Wirtschaftsfragen erörtern und mit der chinesischen Staatsspitze zusammentreffen.

China droht mit Gegenwehr "um jeden Preis" gegen Strafzölle

Peking - Auf die Androhung weiterer Strafzölle durch US-Präsident Donald Trump hat die chinesische Regierung mit einer Kampfansage reagiert. China werde "um jeden Preis bis zum Ende gehen", erklärte das chinesische Handelsministerium am Freitag. Man wolle keinen Handelskrieg, fürchte sich aber auch nicht davor, betonte das Ministerium. Die Schuld an dem aktuellen Handelsstreit gab die Regierung in Peking den USA. Zuvor hatte Trump mitgeteilt, er lasse weitere Strafzölle in Milliardenumfang prüfen.

Korruption: 24 Jahre Haft für Südkoreas Ex-Präsidentin Park

Seoul - Südkoreas frühere Präsidentin Park Geun-hye ist wegen Korruption und Machtmissbrauchs zu 24 Jahren Haft verurteilt worden. Außerdem müsse sie 18 Milliarden Won (knapp 14 Millionen Euro) Strafe zahlen, sagte Richter Kim Se-yoon am Freitag in Seoul. Park habe Unternehmen zur Zahlung von Bestechungsgeldern gezwungen und dazu "illegal ihre präsidialen Befugnisse genutzt".

Nach Gerichtsentscheidung Puigdemonts Freilassung erwartet

Barcelona/Madrid/Berlin - Der katalanische Separatistenführer Carles Puigdemont könnte am Freitag aus dem Festhaltegewahrsam in Schleswig-Holstein entlassen werden. Das Oberlandesgericht Schleswig hatte am Donnerstag zwar einen Auslieferungshaftbefehl erlassen, ihn aber unter Auflagen ausgesetzt. Zu den Auflagen der Haftverschonung gehört es unter anderem, eine Kaution von 75.000 Euro zu hinterlegen.

Ein Todesopfer bei Explosion in Wiener Wohnung

Wien - Bei einer Explosion und einem anschließenden Brand in einem Wohnhaus in Wien-Meidling ist in der Nacht auf Freitag eine Person ums Leben gekommen. Drei Bewohner wurden zudem leicht verletzt, berichtete die Feuerwehr in der Früh. Identität und Geschlecht der Betroffenen waren vorerst unklar. Die getötete Person dürfte laut Polizei jedoch Suizid verübt haben. Mehrere Wohnungen des betroffenen Hauses in der Laskegasse sind vorerst unbewohnbar.

Post muss bis Ende 2019 aus 73 BAWAG-Filialen ausziehen

Wien - Weil die BAWAG ihre langjährige Vertriebspartnerschaft mit der Österreichischen Post aufkündigt, werden österreichweit 73 Filialen an Standorten geschlossen, wo die Post bei der BAWAG eingemietet ist. "In Wien sind wir in 42 Filialen eingemietet, aus denen wir nun bis Ende 2019 ausziehen müssen", wird Post-Pressesprecher David Weichselbaum auf "orf.at" zitiert. In der Steiermark sind laut "Kronen Zeitung" acht Filialen betroffen, davon fünf in Graz. In Kärnten muss die Post demnach aus drei Filialen ausziehen, nämlich in Klagenfurt, Villach und Ferlach.

Deutsche Produktion schrumpfte wie lange nicht

Berlin - Die deutsche Wirtschaft hat schon vor der Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China an Schwung verloren. Die Unternehmen drosselten ihre Produktion im Februar so kräftig wie seit zweieinhalb Jahren nicht mehr, wofür Ökonomen aber eher die Grippewelle als den Zollkonflikt zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften verantwortlich machen. Industrie, Bau und Versorger stellten zusammen 1,6 Prozent weniger her als im Jänner, wie das deutsche Wirtschaftsministerium am Freitag mitteilte.

(Schluss) mf/cg