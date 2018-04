APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 11.00 Uhr

Van der Bellen mit Ministern auf Staatsbesuch in China

Peking - Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist am frühen Samstagvormittag (Ortszeit) in Begleitung von vier Mitgliedern der schwarz-blauen Bundesregierung zu einem groß angelegten Staatsbesuch in Peking eingetroffen. Im Mittelpunkt der bis Donnerstag dauernden Visite stehen Wirtschaftsthemen. Am Sonntag will Van der Bellen beim Treffen mit Chinas Staatsspitze auch Menschenrechtsfragen ansprechen.

Neun Tote und über 1.300 Verletzte bei Protesten in Gaza

Jerusalem - Die Zahl der bei den massiven Protesten an der Grenze zu Israel getöteten Palästinenser ist auf neun gestiegen. Ein Sprecher des palästinensischen Gesundheitsministeriums teilte am Samstag mit, 1.354 weitere Menschen seien am Freitag bei den Konfrontationen im Grenzbereich des Gaza-Steifens verletzt worden. Unter den Toten seien auch ein 16-Jähriger und ein palästinensischer Journalist. Insgesamt kamen seit Karfreitag beim schlimmsten Ausbruch der Gewalt seit 2014 mindestens 31 Palästinenser ums Leben.

EU-Kommission plant europaweite Sammelklagen

Brüssel - Die EU-Kommission will einem Zeitungsbericht zufolge mit der Einführung von europaweiten Sammelklagen den Verbraucherschutz stärken. In künftigen Fällen von "Massenschäden" könnten damit Verbraucherschutzorganisationen und andere Verbände stellvertretend für geschädigte Kunden gegen Unternehmen vor Gericht ziehen, berichteten die Zeitungen der Funke Mediengruppe am Samstag. Sie berufen sich dabei auf einen Entwurf für eine Verbraucherschutzrichtlinie, den die Kommission am Mittwoch beschließen wolle.

Baby-Monat wird im Öffentlichen Dienst immer beliebter

Wien - Seit Einführung des Baby-Monats im Jahr 2011 haben 2.521 Personen im Öffentlichen Dienst diese Möglichkeit genutzt. Im Vorjahr nahmen 609 den Baby-Monat in Anspruch, bestätigt das zuständige Ressorts von Vizekanzler Strache (FPÖ). Aktuell nutzt jeder fünfte Anspruchsberechtigte den Baby-Monat. Anfangs hatten nur Väter die Möglichkeit, sich nach der Geburt des Kindes eine unbezahlte Auszeit zu nehmen. Seit Sommer 2015 ist dies auch gleichgeschlechtlichen Paare und Adoptiveltern erlaubt.

Minderjähriger in Triest wegen IS-Propaganda angezeigt

Rom - Die Polizei in Triest hat einen italienischen Minderjährigen algerischer Herkunft angezeigt, der über Chatlines und geschlossenen Gruppen in Internet Propaganda für den Islamischen Staat betrieb. Dabei hetzte er zu terroristischen Anschlägen auf, wie die Polizei am Samstag berichtete. Die Polizei beschloss mit einem Jugendgericht Maßnahmen zur "Entradikalisierung" des Teenagers, was auch mithilfe eines Imams erfolgen soll.

Perus Ex-Staatschef Fujimori hat nach eigenen Angaben Tumor

Lima - Mehr als drei Monate nach seiner Begnadigung hat der frühere peruanische Staatschef Alberto Fujimori weitere gesundheitliche Probleme bekanntgemacht. Er habe einen "kleinen Tumor in einem Lungenflügel", sagte der 79-Jährige am Freitag. Fujimori war im Dezember wegen Herzproblemen aus dem Gefängnis in ein Krankenhaus in Lima eingeliefert und vom damaligen Präsidenten Pedro Pablo Kuczynski aus "humanitären Gründen" begnadigt worden. Fujimori war wegen Menschenrechtsverbrechen während seiner Amtszeit zu 25 Jahren Haft verurteilt worden. Seine Begnadigung löste einen Sturm der Entrüstung aus.

Mindestens 14 Tote nach Busunglück in Kanada

Ottawa - Bei einem Busunfall in Kanada sind mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Die Zeitung "The Globe and Mail" berichtete, dass in dem Bus Mitglieder eines Junior-Eishockey-Teams saßen, das auf dem Weg zu einem Spiel war. Der Bus der Humboldt Broncos sei nahe dem Ort Tisdale in der Provinz Saskatchewan am Freitag von einem Sattelschlepper gerammt worden. Laut Polizei befanden sich 28 Menschen in dem Bus.

Mehrere Schwerverletzte auf Tirols Skipisten

St. Anton am Arlberg/Wildschönau/St. Veit in Defereggen - Der Wintersport hat am Freitag auf Tirols Skipisten mehrere Schwerverletzte gefordert, meldete am Samstag die Polizei. Zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall war es in St. Anton am Arlberg gekommen: Dort prallte ein Gleitschirmpilot aus Deutschland, der mit Skiern unterwegs war, gegen einen Hügel und musste mit dem Hubschrauber in das Bezirkskrankenhaus Zams geflogen werden.

