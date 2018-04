APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 11.00 Uhr

Staatsmedien: Syrische Regierung will mit Rebellen verhandeln

Beirut - Die syrische Regierung will staatlichen Medien zufolge in Kürze Verhandlungen mit der islamistischen Rebellengruppe Jaish al-Islam in der umkämpften Region Ost-Ghouta aufnehmen. Die Extremisten hätten um die Gespräche gebeten, zitierte das Staatsfernsehen einen Regierungsvertreter. Von den Aufständischen, die mit der Stadt Duma die letzte Rebellenbastion in dem Gebiet im Umland der Hauptstadt Damaskus kontrollieren, lag zunächst keine Stellungnahme vor. Sie hatten kurz zuvor den Regierungstruppen den Einsatz von Giftgas vorgeworfen. Die Regierung wies dies zurück.

Ungarn wählen neues Parlament

Budapest - Ungarn wählt am Sonntag sein neues Parlament. Rund acht Millionen Bürger sind aufgerufen, die 199 Abgeordneten der Volksvertretung zu wählen. 106 Mandate werden über Einzelwahlkreise bestimmt, der Rest über Parteilisten. Aussagekräftige Auszählungsergebnisse sind für den späten Sonntagabend zu erwarten. Premier Orban bekräftigte zum Auftakt der Parlamentswahl seinen harten Kurs in der Zuwanderungspolitik. Jüngsten Umfragen zufolge kann Orbans Fidesz-Partei mit einer deutlichen Mehrheit rechnen.

Motiv nach Amokfahrt in Münster weiter unklar

Münster - Nach der Amokfahrt in der deutschen Stadt Münster (Nordrhein-Westfalen) suchen die Ermittler weiter nach Motiv und Hintergründen für die Tat mit drei Toten und mehr als 20 Verletzten. Am Samstagnachmittag steuerte ein Mann einen silberfarbenen Campingbus in eine Menschengruppe vor einer beliebten Gaststätte und erschoss sich danach im Wagen. Einige der Verletzten sind noch in Lebensgefahr. Bei den Toten handelt es sich um eine 51-jährige Frau und einen 65-jährigen Mann.

Gewerkschaft plant Aktionen wegen AUVA

Wien - Die Gewerkschaft plant angesichts der Aussagen von Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) zur möglichen Auflösung der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) mehrere Protestmaßnahmen. So sind ab kommender Woche mehrere Betriebsversammlungen anberaumt, teilte die GPA-djp am Sonntag der APA mit. Auch Flugblattaktionen in Unfall-Krankenhäusern wird es geben.

Wienerin unter Verdacht: In Spital Leben des Mannes beendet

Wien - Eine 69-jährige Frau hat laut Polizei am vergangenen Donnerstag in einem Wiener Krankenhaus das Leben ihres im Sterben liegenden Mannes beendet. Der 68-Jährige war am 1. April auf die Intensivstation des Spitals gekommen, wo sich sein Zustand verschlechterte. Er musste künstlich beatmet werden. Die Ehefrau soll bei ihrem Abschiedsbesuch die Beatmungsschläuche gezogen haben. Danach verließ sie das Spital. Sie wurde noch am selben Abend festgenommen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordes.

Seit Wochen vermisster steirischer Tourengeher tot gefunden

Gaal - Ein seit Wochen vermisster Tourengeher aus dem Bezirk Murtal ist am Samstag in der Südrinne des Seckauer Zinkens in den Niederen Tauern im Bezirk Murtal tot aufgefunden worden. Wie die Polizei am Sonntag bekannt gab, wurde die Leiche des 52-Jährigen von einem Lawinensuchhund unter einem halben Meter Schnee erschnüffelt. Der Mann war seit dem 20. März abgängig.

Etwas weniger Zugausfälle in Frankreich am Sonntag

Paris - Streikende Eisenbahner haben in Frankreich erneut für Störungen im Zugverkehr gesorgt. Allerdings fielen am Sonntag nach Angaben der Staatsbahn SNCF etwas weniger Züge aus als bei den Ausständen am vergangenen Dienstag und Mittwoch. So fuhr am Sonntag einer von fünf TGV-Hochgeschwindigkeitszügen. Im französischen Regionalverkehr fielen zwei Drittel der Züge aus. Die Gewerkschaften wehren sich mit dem Streik gegen eine Bahnreform der Regierung, der Konflikt gilt als wichtige Kraftprobe für Präsident Emmanuel Macron.

