APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 11.00 Uhr

Syrische Regierung kontrolliert ganz Ost-Ghouta

Damaskus - Syrische Regierungstruppen haben die Rebellenhochburg Ost-Ghouta bei Damaskus nach russischen Angaben vollständig unter ihre Kontrolle gebracht. Die Fahne der syrischen Regierung sei auf einem Gebäude der Stadt Duma gehisst worden, erklärte der russische General Juri Jewtuschenko am Donnerstag. Das bedeute, dass die syrische Regierung "die Kontrolle über diese Stadt und folglich über ganz Ost-Ghouta hat", so der General.

Erinnerung an Holocaust-Opfer in Israel und in Polen

Tel Aviv - Israel hat am Donnerstag der sechs Millionen Juden gedacht, die während des Holocaust von den Nationalsozialisten und ihren Helfershelfern ermordet wurden. Am Vormittag heulten landesweit zwei Minuten lang die Sirenen. Fahrer stiegen aus ihren Autos, Fußgänger hielten an und verharrten in stillem Gedenken. In Auschwitz in Polen wird mit dem "Marsch der Lebenden" an die Opfer der Schoah erinnert. Rund 12.000 junge Juden aus Israel und aller Welt gehen von Auschwitz nach Birkenau, dem größten der deutschen Vernichtungslager.

Scharfe Töne gegen Russland vom kommenden US-Außenminister

New York/Damaskus - Der designierte US-Außenminister Mike Pompeo signalisiert eine harte Haltung gegenüber Russland. Die Zeiten seien vorbei, in denen Russland durch eine schwache US-Politik aggressives Verhalten ermöglicht wurde, wird der CIA-Direktor laut Redetext am Donnerstag bei der Senats-Anhörung zu seiner Nominierung sagen. Bei einer Militäraktion könnten die USA auch Unterstützung von Großbritannien bekommen.

Grasser-Prozess: 29. Tag startet mit Befragung von Meischberger

Wien - Am 29. Tag des Korruptionsprozesses gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) und andere ist am Donnerstag der angeklagte Ex-FPÖ-Spitzenpolitiker Walter Meischberger am Wort. Richterin Marion Hohenecker will von ihm unter anderem wissen, ob er 200.000 Euro Schmiergeld bei der Einmietung der Finanzbehörden im Linzer Terminal Tower erhalten hat - was er bestreitet. Meischberger bekannte sich zu Beginn der Befragung "nicht schuldig".

Konstituierende Sitzung des Kärntner Landtags hat begonnen

Klagenfurt - Im Klagenfurter Landhaus hat am Donnerstag die konstituierende Landtagssitzung begonnen. Nach der Angelobung der 36 Abgeordneten begann das Prozedere mit der Wahl des Landtagspräsidiums. Rund die Hälfte der Mandatare ist neu im Landtag, unter ihnen auch der bisherige ÖVP-Landesrat Christian Benger. Den Vorsitz während der Präsidentenwahl übernahm nach dem Senioritätsprinzip der älteste Mandatar des Hauses, der 63-jährige ÖVP-Abgeordnete Herbert Gaggl.

Erster Güterzug von Chengdu nach Wien fuhr ab

Chengdu/Wien - Wahrlich bewegende Momente und großer Bahnhof für Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Donnerstag im Ging Baijiang nahe der südwestchinesischen Millionenmetropole Chengdu. Bei einem Festakt verabschiedete er den ersten ÖBB-Güterzug vom China-EU Railway Container Center nach Wien. Nach einer Reise über Kasachstan, Russland, die Ukraine und die Slowakei wird der Zug der ÖBB Rail Cargo in 13 Tagen in der Bundeshauptstadt eintreffen. Künftig soll die Route verstärkt befahren werden.

Baby starb in Hessen durch Hundebiss in Fontanelle

Bad König - Für den sieben Monate alten Jannis aus Hessen war dem Obduktionsergebnis zufolge ein einziger Biss des Mischlingshundes tödlich. Das Tier habe die Fontanelle des Kindes aus Bad König im Odenwald getroffen, sagte Oberstaatsanwalt Robert Hartmann am Donnerstag in Darmstadt. Durch den Biss in die bei Babys noch vorhandene Lücke auf dem Kopf zwischen den Schädelknochen sei eine Arterie verletzt worden. Das Kind sei in der Folge verblutet.

Fahrerloser Reisebus krachte in Wien in U-Bahn-Station

Wien - Ein geparkter Reisebus aus Italien ist am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr am Wiener Gürtel aus noch unbekannter Ursache ins Rollen geraten. Das fahrerlose Fahrzeug rammte mehrere Pkw, einen Ampelmasten, einen U-Bahnwürfel und ein Verkehrszeichen. Eine 20-jährige Fußgängerin wurde bei einem Ausweichmanöver leicht verletzt. Der Bus krachte schließlich über die Behindertenauffahrtsrampe in die U-Bahn-Station Alser Straße. Die Gürtelfahrbahnen waren bis 0.20 Uhr gesperrt.

