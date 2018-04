APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 11.00 Uhr

West-Alliierte griffen Syrien an

Damaskus/Washington/London - Die USA, Frankreich und Großbritannien haben als Vergeltung für einen mutmaßlichen Giftgaseinsatz Ziele in Syrien angegriffen. Russland, Verbündeter und Schutzmacht der syrischen Führung von Präsident Bashar al-Assad, drohte umgehend mit Konsequenzen und verlangte zudem eine Krisensitzung des UNO-Sicherheitsrates. Befürchtet wird eine weitere Verschlechterung des Verhältnisses zwischen den USA und Russland.

US-Vizepräsident fordert weitere Sanktionen gegen Venezuela

Lima - Beim Amerika-Gipfel in Peru hat US-Vizepräsident Mike Pence weitere Sanktionen gegen Venezuela gefordert. Die Regierung von Staatschef Nicolas Maduro müsse weiter isoliert werden, sagte Pence am Freitag bei einem Treffen mit Vertretern der venezolanischen Opposition. Die USA, Kanada und die EU haben bereits eine Reihe von Vertretern des südamerikanischen Landes mit Sanktionen belegt.

Oscar-Preisträger Milos Forman ist tot

Los Angeles - Oscar-Preisträger Milos Forman ist tot. Formans Ehefrau Martina sagte der tschechischen Nachrichtenagentur CTK am Samstag, der Regisseur sei am Freitag im Alter von 86 Jahren nach kurzer Krankheit gestorben. Forman wurde bekannt mit Filmen wie "Hair", "Einer flog über das Kuckucksnest" und "Amadeus". Für letztere erhielt er jeweils den Regie-Oscar.

Wrabetz verteidigt ORF-Korrespondenten gegen FPÖ-Attacken

Wien - ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz verteidigt die Auslandskorrespondenten des öffentlich-rechtlichen Senders gegen FPÖ-Kritik. FPÖ-Stiftungsrat Norbert Steger hatte in den "Salzburger Nachrichten" eine "objektivere Berichterstattung" gefordert und Einschnitte bei den Auslandsbüros angedroht. Wrabetz erklärte, die 16 Korrespondentenbüros des ORF seien eine "unverzichtbare vom Publikum höchst geschätzte Säule der internationalen Berichterstattung". Auch ORF-Journalisten und NEOS äußerten Kritik an Stegers Aussagen.

Polizeitaucher nach Leichenfund im Neusiedler See im Einsatz

Rust - Nach dem Fund eines weiblichen Torsos und Kopfes am Freitag im Neusiedler See im Bereich der Ruster Bucht (Bezirk Neusiedl am See) sind auch am Samstag Polizeitaucher auf der Suche nach weiteren Leichenteilen bzw. Spuren. Die Identität der Frau steht nach wie vor nicht fest. "Sämtliche Vermisstendateien von Österreich und Ungarn werden durchforstet", berichtete Polizeisprecher Helmut Greiner.

Tödlicher Alpinunfall in Oberösterreich

Kirchdorf an der Krems - Im Skigebiet Hinterstoder (Bezirk Kirchdorf an der Krems) hat sich am Freitagabend ein tödlicher Alpinunfall ereignet. Ein 38-jähriger ungarischer Staatsbürger fuhr gemeinsam mit einem weiteren 38-jährigen Ungarn auf einer Matte die Skipiste hinab und prallte mit hoher Geschwindigkeit gegen eine kleine Blockhütte. Laut Polizeiangaben dürfte das Duo die Steilheit der Piste übersehen haben. Ein Zeuge des Vorfalls verständigte die Einsatzkräfte, einem der beiden Ungarn konnte aber nicht mehr geholfen werden.

Mann ertrank auf Flucht vor deutscher Polizei

Heilbronn - Auf der Flucht vor der Polizei ist ein Mann im deutschen Bundesland Baden-Württemberg in einem Fluss ertrunken. Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus flüchtete einer der beiden mutmaßlichen Einbrecher Angaben zufolge zu Fuß. Als sich ihm ein Polizeihubschrauber und mehrere Streifenwagen näherten, sei er in den Fluss Jagst gestiegen, wo er mehrfach unterging, erklärte die Polizei. Der Mann wurde bewusstlos geborgen, Wiederbelebungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg.

