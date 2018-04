APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 11.00 Uhr

Westen legte UN-Sicherheitsrat Syrien-Resolutionsentwurf vor

Damaskus - Einen Tag nach den gemeinsamen Angriffen in Syrien haben die USA, Frankreich und Großbritannien dem UN-Sicherheitsrat in New York den Entwurf für eine neue Resolution zu dem Bürgerkriegsland vorgelegt. Der von Frankreich verfasste Entwurf schlug die Schaffung eines "unabhängigen Mechanismus" für die Untersuchung des mutmaßlichen Chemiewaffenangriffs in der einstigen Rebellenhochburg Duma vor. Dadurch soll auch die Verantwortlichkeit für den Angriff geklärt werden, hieß es.

Kurz für Wiederaufnahme der Wiener Syrien-Friedensgespräche

Wien/Damaskus - Bundeskanzler Sebastian Kurz will eine Fortsetzung der 2015 in Wien gestarteten Syrien-Friedensgespräche. "Nach dem schockierenden Chemiewaffeneinsatz am 7. April und der jüngsten westlichen Militäraktion in Syrien ist es nun das Gebot der Stunde, sich der Vernunft zu besinnen und den diplomatischen Friedensprozess mit allem notwendigen Nachdruck voranzutreiben", so Kurz. Eine weitere Eskalation "dieses Stellvertreterkrieges oder gar eine direkte militärische Auseinandersetzung zwischen den USA und Russland muss mit allen Mitteln verhindert werden".

Amerika-Gipfel sagt Korruption den Kampf an

Lima - Die Staats- und Regierungschefs aus mehr als 30 Ländern Nord-, Mittel- und Südamerikas wollen verstärkt Korruption bekämpfen. Sie unterzeichneten zum Abschluss des Amerika-Gipfels in Lima ein Dokument, in dem sie sich zu nationalen und regionalen Aktionsprogrammen für mehr Transparenz und gegen Bestechung verpflichten. Vorbeugung und Bekämpfung der Korruption sei entscheidend für die Stärkung der Demokratie, heißt es in der einstimmig verabschiedeten Erklärung.

Zusammenstöße bei Demos in Frankreich

Montpellier/Nantes - Zwei Demonstrationen gegen die Regierungspolitik in Frankreich sind am Wochenende von schweren Zusammenstößen überschattet worden. Innenminister Gerard Collomb verurteilte "die unerhörten Gewalttaten und die Beschädigungen von Geschäften und Stadtmobiliar" am Rande der Kundgebungen in Nantes und Montpellier. Insgesamt wurden laut Innenministerium neun Polizisten verletzt. Allein in Montpellier wurden 51 Menschen festgenommen.

Nach Brand sind Reparaturen der Südbahn im Gange

Pfaffstätten/Wien - Nach einem Brand von drei Güterwaggons auf der Südbahnstrecke in Niederösterreich am Samstag sind die Reparaturen am Sonntag weiter im Gange. Die Sperre ist aufgehoben, der Zugverkehr wird eingleisig geführt. Für S-Bahnen gibt es zwischen Mödling und Bad Vöslau (Bezirk Baden) einen Schienenersatzverkehr, teilten die ÖBB mit. Richtung Norden werden einige Fernverkehrzüge über die Pottendorfer Linie umgeleitet, Fahrgäste müssen bis zu 15 Minuten mehr Reisezeit einplanen.

Betrunkener Flachgauer überrollte am Boden liegenden Mann

Anthering - Ein betrunkener 34-jähriger Autofahrer hat auf der Salzburger Straße in Richtung Anthering (Flachgau) Sonntagfrüh einen auf der Fahrbahn liegenden Mann überfahren. Er verständigte noch selber die Polizei. Anstatt sich um den Schwerverletzten zu kümmern, verließ er die Unfallstelle. Er konnte wenig später ausgeforscht werden. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,88 Promille, berichtete die Polizei.

Pferde drehten durch - Drei Verletzte bei Kutschenunfall

Baumgartenberg - Ein Unfall mit einer vierspännigen Kutsche in Baumgartenberg (Bezirk Perg) hat am Samstagabend drei Verletzte gefordert. Der 59-jährige Kutscher musste mit dem Notarzthubschrauber ins Linzer Unfallkrankenhaus geflogen werden. Eines der Tiere war gestürzt, die anderen drei Pferde begannen zu scheuen. Die mit acht Personen besetzte Droschke stürzte nach rund 100 Metern um, berichtete die Polizei.

Bon Jovi und Nina Simone in der Ruhmeshalle des Rock

New York/Cleveland - Die Musiker von Bon Jovi, The Cars, Dire Straits, The Moody Blues sowie Nina Simone sind in der Nacht zum Sonntag in die Ruhmeshalle des Rock & Roll aufgenommen worden. Die mehrstündige Zeremonie mit Auftritten und Würdigungen ging in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio über die Bühne.

