APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 11.00 Uhr

Süd- und Nordkorea öffnen Hotline zwischen ihren Staatschefs

Pjöngjang - Vor ihrem dritten Gipfeltreffen haben Süd- und Nordkorea erstmals eine direkte Telefonverbindung zwischen den Staatschefs beider Länder gelegt. Über die Leitung sollen sich der südkoreanische Präsident Moon Jae-in und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un austauschen können. Am Freitag sei die Hotline zwischen Moons Büros und dem Büro Kims in Pjöngjang getestet worden, teilte das Präsidialamt in Seoul mit. Beide wollen sich am Freitag nächster Woche im Grenzort Panmunjom treffen.

Trump lud Putin laut russischen Medien nach Washington ein

Moskau/Washington - US-Präsident Donald Trump hat russischen Medien zufolge seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin nach Washington eingeladen. Trump habe die Einladung während eines Telefonats der beiden Staatschefs ausgesprochen, meldete die Nachrichtenagentur RIA Novosti am Freitag unter Berufung auf den russischen Außenminister Sergej Lawrow. Trump habe zudem Interesse an einen Gegenbesuch in Moskau signalisiert. Putin sei seinerseits bereit, Trump zu treffen, habe Lawrow erklärt.

54 Verletzte bei Verschubunfall am Salzburger Bahnhof

Salzburg - Bei einem Verschubunfall am Salzburger Hauptbahnhof sind Freitagfrüh 54 Personen verletzt worden. Eine Rangierlok hätte Waggons des Nachtzugs aus Venedig mit Waggons des Nightjets aus Zürich zusammenhängen sollen. Dabei fuhr der Teil mit der Lokomotive um 4.46 Uhr auf die stehenden Waggons auf. Eine Frau musste nach Rippenbrüchen und einem Milzriss am Vormittag operiert werden. Die meisten Verletzten konnten die Krankenhäuser bereits wieder verlassen.

Überwachungs- und Datenschutz-Paket im Nationalrat

Wien - Gleich zwei umstrittene Gesetzesvorlagen sollen am Freitag zum Abschluss der Plenarwoche den Nationalrat passieren. Ein Sicherheitspaket erweitert die Überwachungsmöglichkeiten der Behörden. Es gibt der Polizei Zugriff auf Überwachungskameras, ermöglicht einen "Bundes-Trojaner" und verbietet anonyme Wertkarten-Handys. Das Datenschutzpaket erleichtert die Weitergabe von persönlichen Daten an die Wissenschaft und Unternehmen.

BVT-Untersuchungsausschuss erhielt Grünes Licht

Wien - Einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Affäre um das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) steht nichts mehr im Weg. Donnerstagabend gab der Geschäftsordnungsausschuss im Nationalrat Grünes Licht für das Verlangen der Opposition. Mit der Behandlung im Plenum am Freitag gilt dieser als offiziell eingesetzt. Die Befragungen der Auskunftspersonen sollen im Spätsommer oder Herbst beginnen.

Dritter Eurofighter-U-Ausschuss konstituierte sich

Wien - Die Mitglieder des neuen Eurofighter-Untersuchungsausschusses haben sich am Freitag in der Früh zur konstituierenden Sitzung getroffen. Neben den Fraktionsführern steht nun auch fest, wen die Parteien in den bereits dritten U-Ausschuss zum Thema Eurofighter entsenden. Insgesamt umfasst dieser 18 Mitglieder, dazu kommen noch Ersatzmitglieder. Wie bereits beim letzten Untersuchungsausschuss wird der frühere Vizepräsident des Obersten Gerichtshofs, Ronald Rohrer, als Verfahrensrichter fungieren.

Lawrow erinnert Kneissl an Außenpolitik ihres Vorgängers Kurz

Moskau/Wien - Der russische Außenminister Sergej Lawrow erhofft sich von seiner neuen österreichischen Amtskollegin Karin Kneissl (FPÖ) eine Fortsetzung der Politik ihres Vorgängers Sebastian Kurz (ÖVP). Zum Auftakt des Treffens mit Kneissl verwies Lawrow am Freitag in Moskau mehrmals auf den jetzigen Bundeskanzler und sagte: "Wir hoffen sehr, dass wir in unseren Beziehungen Kontinuität wahren können."

70 Prozent der Österreicher trennen ihren Biomüll

Wien - Eine vorbildliche Haltung der Österreicher bei der Trennung von Biomüll hat eine Umfrage ans Licht gebracht. 70 Prozent trennen den Biomüll konsequent, Vorarlberger, Steirer und Oberösterreicher sind Spitzenreiter, und in 41 Prozent der Haushalte wird er sogar kompostiert. Im Jahr 2015 wurden österreichweit über 900.000 Tonnen biogene Abfälle gesammelt, aus denen wertvoller Kompost erstellt wird. Dieser wird als Blumenerde aber auch für die Landwirtschaft als Dünger genützt.

