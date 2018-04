APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 11.00 Uhr

Nordkorea verkündete Atom- und Raketenteststopp

Seoul/Pjöngjang - Keine Atomversuche und Tests mit Interkontinentalraketen mehr, dafür volle Konzentration auf Wirtschaftswachstum: Mit dieser Ankündigung hat Nordkorea vor den Gipfeltreffen mit Vertretern Südkoreas und der USA das Ausland überrascht. Machthaber Kim Jong-un begründete den Schritt am Samstag unter anderem mit der Vollendung des Atomprogramms - dieser "große Sieg" mache weitere Tests unnötig. Südkorea und die USA sprachen von einem wichtigen Fortschritt, jedoch weise die Erklärung Lücken auf.

Britischer Reporter: Keine Belege für Gasangriff in Douma

London - Ein Reporter der britischen Zeitung "Independent" stellt nach einer Besichtigung vor Ort und Zeugenbefragungen westliche Behauptungen infrage, wonach es in der ehemaligen islamistischen Rebellenhochburg Douma in Syrien einen Giftgasangriff gegeben habe. Der langjährige Nahost-Kenner Robert Fisk fand nach eigenen Angaben keine Belege dafür. Laut dem Bericht kamen während der Luftangriffe sogenannte Weißhelm-Leute in einen Bunker und versetzten die dort ausharrenden Zivilisten mit lauten Rufen "Gas! Gas!" in Panik und begannen mit Wasser imaginäres Gas aus ihren Augen zu waschen.

Russland und China sind für USA "Kräfte der Instabilität"

Washington - Die USA haben ihre strategischen Gegner China und Russland als "Kräfte der Instabilität" bezeichnet. Ihre Regierungen würden "tagtäglich gegen die Menschenrechte verstoßen", schrieb der kommissarische Außenminister John Sullivan im jährlichen Menschenrechtsbericht der Regierung. Sie seien daher "Kräfte der Instabilität". Sullivan nannte China und Russland in einer Reihe mit dem Iran und Nordkorea.

20 Tote bei Luftangriff im Südjemen

Sanaa - Bei einem Luftangriff der von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition sind am Freitag im Süden des Jemen 20 Menschen ums Leben gekommen. Die Menschen seien mit einem Fahrzeug südlich von Tais unterwegs gewesen, als die Flugzeuge angegriffen hätten, sagte ein Anrainer. Sechs Tote hätten identifiziert werden können, die übrigen seien bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Ein Sprecher der Militärkoalition sagte, der Bericht werde überprüft, eine weitere Stellungnahme lehnte er ab.

Zwangspause für Hunderte Flugzeuge nach Triebwerksexplosion

Philadelphia - Nach dem tödlichen Zwischenfall an Bord einer Maschine der Fluggesellschaft Southwest Airlines sollen nun Hunderte Flugzeuge mit Triebwerken des Typs CFM56-7B für Inspektionen am Boden bleiben. Eine entsprechende Anweisung gab die US-Flugaufsichtsbehörde FAA am Freitag heraus. Demnach sollen die Turbinenschaufeln baugleicher Triebwerke binnen 20 Tagen überprüft werden. Nach Schätzungen des Herstellers seien 352 Triebwerke in den USA und 681 weltweit betroffen, teilte die FAA mit.

WTO-Chef: Handelsstreit kann globales Wachstum abwürgen

Washington - Der Chef der Welthandelsorganisation (WTO) Roberto Azevedo hat davor gewarnt, dass der von US-Präsident Donald Trump befeuerte Handelsstreit bei einer Eskalation das weltwirtschaftliche Wachstum abwürgen könnte. Die Spannungen im Handel seien eine der größten Bedrohungen für den globalen Aufschwung, sagte Azevedo in seinem am Freitag veröffentlichten Redetext für den IWF-Lenkungsausschuss IMFC.

Queen Elizabeth II. feiert 92. Geburtstag mit Konzertbesuch

London - Die britische Königin Elizabeth II. feiert an diesem Samstag ihren 92. Geburtstag. Die Monarchin wird dazu am Abend ein Konzert in der Londoner Royal Albert Hall besuchen. Auftreten werden etwa Tom Jones, Kylie Minogue, Craig David und Sting. "Nicht viele 92-Jährige bekommen so ein heißes Ticket zum Geburtstag", schrieb das US-Magazin "Time". Offiziell wird der Geburtstag der Queen mit der Parade "Trooping the Colour" im Juni begangen.

Betrunkener Lenker rammte in Wien-Favoriten Polizeiwagen

Wien - Ein betrunkener 23-Jähriger ist am Freitagabend mit einem Auto in einen Polizeiwagen gekracht, der zu einem Einsatz in der Theodor-Sickel-Gasse in Wien-Favoriten unterwegs war. Zwei Beamte des Stadtpolizeikommandos mussten mit Prellungen ins Spital. Bei dem 23-Jährigen wurden 1,12 Promille gemessen, berichtete die Wiener Polizei. Den Führerschein ist er vorläufig los.

