APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 11.00 Uhr

UNO schaltet sich in Affäre um österreichische Soldaten am Golan ein

New York/Wien - Einem am Freitag vom "Falter" veröffentlichten Video zufolge haben österreichische UNO-Soldaten im September 2012 auf den Golan-Höhen wissentlich neun syrische Geheimpolizisten in einen Hinterhalt und in den sicheren Tod fahren lassen. Ein Sprecher der UNO-Friedenssicherungskräfte erklärte, man werde dem Fall "aktiv in Zusammenarbeit mit den österreichischen Behörden nachgehen". Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) hatte zuvor die Einsetzung einer Untersuchungskommission bekannt gegeben. Sie soll auch klären, ob der Vorfall zum kurz danach erfolgten überstürzten Abzug der österreichischen UNO-Soldaten vom Golan geführt hat.

Nordkorea lobte historisches Gipfeltreffen mit Südkorea

Pjöngjang - Einen Tag nach dem Treffen zwischen den Staatschefs von Nord- und Südkorea hat Nordkorea den Gipfel als "historisch" gewürdigt. Das Gespräch zwischen dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un habe den Weg zu "nationaler Aussöhnung und Einheit, Frieden und Wohlstand" geebnet, schrieb die amtliche Nachrichtenagentur KCNA am Samstag. Nach ihrem Treffen bekannten sich Kim und Moon zum Ziel einer dauerhaften und stabilen Friedensregelung und einer atomwaffenfreien koreanischen Halbinsel.

Fünf Tote bei Selbstmordanschlag in Südafghanistan

Kabul - Bei einem Selbstmordanschlag in der südafghanischen Provinz Helmand sind fünf Menschen getötet und zehn verletzt worden. Die Autobombe explodierte nahe einem Stützpunkt der afghanischen Armee im Distrikt Nad Ali, wie die Provinzregierung am Samstag mitteilte. Die Opfer waren überwiegend zivile Passanten. Erkenntnisse über den Urheber der Tat lagen zunächst nicht vor. Helmand ist eine Hochburg der Taliban, in der es fast täglich Gefechte zwischen den Islamisten und Regierungstruppen gibt.

Jugendlicher Palästinenser erlag seinen Verletzungen

Jerusalem - Nach den erneuten gewaltsamen Protesten im Gazastreifen ist nach palästinensischen Angaben ein 15-jähriger Palästinenser seinen Verletzungen erlegen. Der Jugendliche sei am Freitag bei den Zusammenstößen mit israelischen Sicherheitskräften durch Schüsse am Kopf getroffen worden, erklärte das Gesundheitsministerium im Gazastreifen am Samstag. Mit seinem Tod stieg die Zahl der bei den Protesten am Freitag getöteten Palästinenser auf vier.

Todkrankes britisches Kleinkind Alfie Evans gestorben

London - Das sterbenskranke britische Kleinkind Alfie Evans, dessen Schicksal international Mitgefühl geweckt hatte, ist tot. Der 23 Monate alte Bub sei gestorben, teilten seine Eltern am Samstag in Liverpool mit. Das Beatmungsgerät des Kleinkinds war am Montag abgeschaltet worden. Die Eltern hatten in einem monatelangen Rechtsstreit vergeblich eine Weiterbehandlung gefordert.

SPÖ-Frauen starten Themensammlung für Bundeskonferenz

Wien - Die SPÖ-Frauen laden wieder zum Mitreden ein: Ab sofort werden für die Bundesfrauenkonferenz, die am 5. Oktober in Wels stattfindet, Themen gesammelt. Bundesfrauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek stellt sich bei der Konferenz auch der Wiederwahl. Sie will mit den nun startenden Diskussionen vor Ort die Partei öffnen und den Kreis der SPÖ-Frauen erweitern.

Zwei Drittel haben gute Meinung von Sozialpartnerschaft

Wien - 69 Prozent der Österreicher haben eine "sehr gute" oder "eher gute Meinung" von der Sozialpartnerschaft. Nur 18 Prozent der vom "profil" veröffentlichten Umfrage stellten den Sozialpartnern - Arbeiterkammer, Gewerkschaftsbund, Wirtschaftskammer und Landwirtschaftskammer - ein schlechtes Zeugnis aus, 13 Prozent hatten keine Meinung.

