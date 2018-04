APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 11.00 Uhr

Südkorea: Nordkorea will Atomtestgelände im Mai schließen

Pjöngjang/Washington - Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben die Schließung seines Atomtestgeländes im Mai zugesichert. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un habe bei seinem Treffen mit Südkoreas Präsident Moon Jae-in zudem angekündigt, die Auflösung des Testgeländes von ausländischen Experten und Journalisten überprüfen zu lassen, sagte Moons Sprecher am Sonntag. Der Schritt würde zeitlich in etwa mit dem geplanten Gipfeltreffen des nordkoreanischen Machthabers Kim mit US-Präsident Donald Trump zusammenfallen.

Kern: Regierung führt Österreich in "falsche Richtung"

Wien - SPÖ-Parteichef Christian Kern übt im Vorfeld der 1. Mai-Feiern scharfe Kritik an ÖVP und FPÖ. "Die Bundesregierung führt Österreich in die falsche Richtung." Große Zukunftsprojekte würden nicht angegangen, stattdessen gebe es ständig Geschenke für Großunternehmen. In der Auseinandersetzung zwischen liberalen und illiberalen Demokratiemodellen kippe Österreich zunehmend auf die Seite des "Orbanismus", sagte Kern im APA-Interview.

Ein Jahr Obmann Kurz - Experten sehen Erwartungen erfüllt

Wien - Sebastian Kurz hat als neuer ÖVP-Obmann die in ihn gesteckten Erwartungen erfüllt, die wahre Herausforderung wartet aber erst. Diesen Schluss ziehen die Experten nach seinem ersten Jahr Obmannschaft. Jetzt gelte es, den Anfangshype auf längere Sicht zu erhalten, erklärte Meinungsforscher Peter Hajek im Gespräch mit der APA. Politikberater Thomas Hofer spricht von einem "Jackpot" für die ÖVP und verweist aber auch auf die gestärkten Landesparteichefs.

Trump blieb Korrespondenten-Dinner im Weißen Haus fern

Washington - US-Präsident Donald Trump ist erneut demonstrativ dem Jahresdinner der im Weißen Haus akkreditierten Journalisten ferngeblieben - und hat vor Anhängern über die Gala-Veranstaltung gelästert. "Ist das hier besser als das falsche Korrespondenten-Dinner im Weißen Haus in Washington?", fragte Trump am Samstag auf einer wahlkampfartigen Kundgebung nahe der Autostadt Detroit.

Mehr statt weniger Masernfälle in Europa

Wien - Statt die Masern als gefährliche Virusinfektion auszurotten, ist die Zahl der Erkrankungen im vergangenen Jahr in Europa stark angestiegen. In Österreich hat sie sich von 2016 auf 2017 verdreifacht. Im heurigen Jahr wurden in Österreich bisher schon 38 Erkrankungen registriert, teilte das Zentrum für Virologie der MedUni Wien mit. Die größten Ausbrüche finden zurzeit in der EU in Rumänien (1.706 Fälle), Griechenland (1.436 Fälle), Frankreich (1.346 Fälle) und in Italien (411 Fälle) statt.

Australien will Great Barrier Reef retten

Sydney - Die australische Regierung will das Great Barrier Reef mit einer dreistelligen Millionensumme retten. Insgesamt sollen 500 Millionen australische Dollar (312,99 Mio. Euro) aufgeboten werden, sagte Umweltminister Josh Frydenberg am Sonntag im Sender ABC. Das Geld soll unter anderem für die Wiederherstellung der geschädigten Korallenriffe, die Verbesserung der Wasserqualität sowie die Bekämpfung aggressiver Seesterne eingesetzt werden. Das Ökosystem leidet unter schweren Umweltschäden.

Bub nach Sturz von Mostpresse in der Steiermark gestorben

Graz - Ein achtjähriger Bub ist am Samstagabend in der Gemeinde Lassing (Bezirk Liezen) beim Sturz von einer Mostpresse lebensgefährlich verletzt worden und in der Nacht im LKH Graz seinen Verletzungen erlegen. Laut Polizei dürften die morschen Holzsockel der Presse nachgegeben haben. Nach dem Ermittlungsstand von Sonntagvormittag war Fremdverschulden auszuschließen.

