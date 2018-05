APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 11.00 Uhr

CETA-Ratifizierung kommt rasch - SPÖ kritisiert Regierung

Wien - Die SPÖ wirft der Regierung ein "Durchpeitschen" der geplanten Ratifizierung des EU-Kanada-Freihandelsabkommens CETA vor. Die Sozialdemokraten vermuten, dass ÖVP und FPÖ die Ratifizierung noch vor dem Sommer im Parlament erledigen wollen. Denn laut APA-Informationen hat es in den vergangenen Tagen eine regierungsinterne Abstimmung für den Ministerratstext gegeben. Die verschiedenen Ministerien wurden demnach vom Außenministerium gebeten, Stellungnahmen zu ihren Themen abzugeben.

ATIB - Neue Vorwürfe gegen Kindergarten in Wien

Wien - Laut einem Bericht des Nachrichtenmagazins "profil" gibt es gegen einen Kindergarten, der in einem Gebäude des Moscheedachverbands ATIB in Wien-Favoriten untergebracht ist, neue Vorwürfe. Der Kindergarten "Marienkäfer" habe demnach im Vorjahr sein pädagogisches Konzept auf Verlangen der MA 11 ändern müssen. Im Kindergartenkonzept wurde laut "profil" die Betonung auf Türkentum und Religion gelegt. Träger des Kindergartens ist nicht ATIB selbst, sondern das "Bildungs- und Forschungsinstitut Nokta".

Salzburger FPÖ-Chefin Svazek gibt Generalsekretärin-Amt ab

Salzburg - Die Salzburger FPÖ-Chefin Marlene Svazek wird ihr Amt als Generalsekretärin der Bundespartei abgeben. Svazek wolle sich künftig als Klubobfrau im Salzburger Landtag auf die Oppositionsarbeit konzentrieren, bestätigte Parteisprecher Dom Kamper der APA einen Bericht der "Kronen Zeitung". "Die Bundespartei ist informiert", sagte Kamper. Damit zieht sich die 25-jährige Landesparteichefin komplett aus Wien zurück. Ihr Nationalratsmandat übergibt Svazek, wie berichtet, an den Juristen und Burschenschafter Volker Reifenberger.

Trump empfängt Südkoreas Präsident am 22. Mai im Weißen Haus

Washington/Pjöngjang - Die Vorbereitungen für das geplante erste Gipfeltreffen der USA und Nordkoreas laufen auf Hochtouren. Am 22. Mai wird US-Präsident Donald Trump seinen südkoreanischen Amtskollegen Moon Jae-in in Washington empfangen, um seine Gespräche mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un vorzubereiten. Das teilte das Weiße Haus am Freitagabend (Ortszeit) mit. Die beiden koreanischen Staatslenker Kim und Moon hatten sich bereits am 27. April bei einem historischen Treffen im Grenzort Panmunjom für eine Friedenslösung stark gemacht.

Nach Vulkan-Ausbruch schwere Beben-Serie auf Hawaii

Honolulu (Hawaii) - Nach dem Ausbruch des Vulkans Kilauea hat eine Beben-Serie Hawaii erschüttert. Bei den schwersten Erdstößen wurde eine gefährliche Stärke von 6,9 gemessen, wie die US-Bebenwarte USGS am Freitag mitteilte. Schäden wurden nicht gemeldet. Allerdings tat sich rund 20 Kilometer vom Vulkan entfernt eine neue Erdspalte auf, aus der Lava und Rauch quollen. Es ist der vierte derartige Riss im Boden seit Ausbruch des Vulkans am Donnerstag. Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht.

Ein Toter bei Zusammenstößen zwischen Migranten in Patras

Patras - Bei schweren Zusammenstößen zwischen Migranten ist ein 17-Jähriger in der westgriechischen Hafenstadt Patras ums Leben gekommen. Wie der griechische Rundfunk und örtliche Medien am Samstag unter Berufung auf die Polizei weiter berichteten, wurden zahlreiche andere Migranten verletzt. Es seien Steine, Eisenstangen und Messer eingesetzt worden. Die Zusammenstöße brachen am Freitag aus und dauerten bis Samstag früh. Dabei sei es allen Anzeichen nach um die Kontrolle von verlassenen Lagerhallen rund um den Hafen gegangen, hieß es aus Polizeikreisen.

Straßensperren nach schweren Regenfällen in Kärnten

St. Andrä/Lavanttal - Im Kärntner Lavanttal sind mehrere Straßen nach den schweren und andauernden Regenfällen am Freitag sowie in der Nacht auf Samstag gesperrt worden. Im Gemeindegebiet von St. Andrä im Bezirk Wolfsberg kam es laut Polizei zu Vermurungen und weiträumigen Überflutungen. Mehrere Häuser wurden beschädigt, Personenschäden wurden bisher keine gemeldet. Sperren gibt es auf der Ettendorfer Landstraße, Eitweger Landstraße, der Gemmersdorfer Landstraße und der St. Pauler Landstraße.

Terror-Verdacht: Drei Iraker in der Steiermark festgenommen

Judenburg - Drei Iraker sind am Donnerstag wegen Terror-Verdachts in einem Asylheim in Judenburg (Bezirk Murtal) festgenommen worden. Yvonne Huber, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Leoben, bestätigte am Samstag auf APA-Anfrage entsprechende Medienberichte. Die drei Männer sollen Anfang 20 sein, gegen sie wird wegen des Verdachts des Verbrechens der terroristischen Vereinigung ermittelt. Das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung hat die Ermittlungen übernommen.

