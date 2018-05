APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 11.00 Uhr

Spitzen der Republik gedachten der NS-Opfer

Mauthausen - Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz Christian Strache (FPÖ) haben am Sonntag mit einer Kranzniederlegung am Mahnmal gegen Krieg und Faschismus in Wien der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Neben Mitgliedern der Regierung nahmen Zeitzeugen, Vertreter von Glaubensgemeinschaften, Bundesheer und Exekutive an der Feier teil. In der Gedenkstätte Mauthausen wird unterdessen der Befreiung des Konzentrationslagers und seiner 49 Außenlager zu Kriegsende gedacht.

Stichwahl um Bürgermeisteramt in Innsbruck

Innsbruck - Die Innsbrucker küren am Sonntag in einer Stichwahl den neuen Bürgermeister der Tiroler Landeshauptstadt. Amtsinhaberin Christine Oppitz-Plörer von der Liste Für Innsbruck tritt dabei gegen den Herausforderer der Grünen, Georg Willi, an. Im ersten Durchgang bei der Bürgermeister-Direktwahl am 22. April ging Willi deutlich vor Oppitz-Plörer durchs Ziel. Er könnte der erste grüne Stadtchef einer Landeshauptstadt werden.

IGGÖ sieht keinen Bedarf an weiteren Moscheen in Städten

Wien - Der Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich, Ibrahim Olgun, sieht keinen Bedarf für weitere Gebetshäuser in den Städten. "In Wien brauchen wir keine Moscheen mehr", sagte er zur APA. "Was sollen wir mit einer Moschee machen, wenn die Gesellschaft Vorurteile hat und diese Moscheen als parallele Strukturen sieht?" Für die Kriegsinszenierung mit uniformierten Kindern sieht er den dortigen Imam mitverantwortlich. An die Muslime appellierte er, sich besser zu integrieren.

Erste freie Kommunalwahlen in Tunesien begonnen

Tunis - Mit mehrjähriger Verzögerung sind am Sonntag in Tunesien die ersten freien Kommunalwahlen abgehalten worden. Die Wahllokale öffneten um 08.00 Uhr Ortszeit, erste Ergebnisse werden in den kommenden Tagen erwartet. Mehr als 57.000 Kandidaten stellten sich zur Wahl. Etwa 60.000 Polizisten und Soldaten sollten den Urnengang absichern. Der tunesische Staatschef Beji Caid Essebsi sprach am Samstag von einem historischen Tag für sein Land.

Putin-Gegner Nawalny wieder frei

Moskau - Der prominenteste Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin, Alexej Nawalny, ist wieder auf freiem Fuß. Nawalny hatte vor der Vereidigung Putins für eine vierte Amtszeit am Montag zu landesweiten Protesten aufgerufen und war am Samstag auf dem Moskauer Puschkinplatz abgeführt worden. Dort riefen junge Menschen "Russland ohne Putin" und "Nieder mit dem Zaren". Der Menschenrechtsorganisation OWD-Info zufolge gab es landesweit rund 1.600 Festnahmen.

92-jähriger Wiener tötete sich und seine 88-jährige Ehefrau

Wien - Ein 92-jähriger Mann hat in Wien-Favoriten seine 88-jährige Ehefrau und sich selbst erschossen. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, fand ein Heimhelfer die Leichen am Samstagabend in der Wohnung des betagten Paares auf dem Antonsplatz. Die Tatwaffe, ein Revolver, wurde sichergestellt.

Mit Zigarette eingeschlafen: 61-Jährige in Wien verbrannt

Wien - Eine Frau ist am Samstagnachmittag bei einem Zimmerbrand in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus ums Leben gekommen. Die 61-Jährige dürfte auf der Couch mit einer angezündeten Zigarette eingeschlafen sein, berichtete die Polizei am Sonntag. Die Berufsfeuerwehr rückte mit sechs Fahrzeugen und 30 Mann zu dem Einsatz in der Gablenzgasse, die vorübergehend gesperrt wurde, aus.

18-Jähriger nötigte über 120 Buben zu sexuellen Handlungen

Wien/Mannheim - Ein 18-jähriger Wiener steht im Verdacht, über das Internet mehr als 120 unmündige Buben im deutschsprachigen Raum zu sexuellen Handlungen genötigt zu haben. Bei einer Hausdurchsuchung am Freitag in Favoriten wurden große Mengen elektronischer Beweismittel sichergestellt, berichtete die Polizei am Sonntag. Der Festgenommene habe ein umfangreiches Geständnis abgelegt. Kontakt zu den Buben nahm der Wiener speziell über Social Media Plattformen, vorwiegend Instagram, auf.

(Schluss) str/hhi