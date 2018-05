APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 11.00 Uhr

Mann entdeckte tote Lebensgefährtin in steirischem Wohnhaus

Leoben - Im Bezirk Leoben ist am Donnerstag die Leiche einer 50-jährigen Frau gefunden worden. Nach ersten Angaben der Polizei entdeckte der Lebensgefährte die Tote in der Früh im gemeinsamen Haus in St. Peter-Freienstein, als er von der Arbeit nach Hause gekommen war. Die Ermittler schlossen Fremdverschulden zunächst nicht aus. Stunden vorher war der 31-jährige Sohn der Frau auf eigenen Wunsch ins Spital eingeliefert worden, nachdem er zuvor am Hauptplatz in Leoben nackt herumgerannt war. Ob ein Zusammenhang zum Tod der Mutter besteht, war zunächst unklar.

Nach Schüssen in Mistelbach laufen Ermittlungen zum Motiv

Mistelbach/Wien - Jenem 19-Jährigen, der am Mittwoch vor dem Schulzentrum in Mistelbach durch Schrotkugeln verletzt wurde, gehe es "den Umständen entsprechend gut", sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag auf Anfrage. Der mutmaßliche Schütze habe sich am Abend der Polizei gestellt. Der 18-Jährige wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Ermittlungen zu Motiv und Hintergründen waren im Gange. Der Grundwehrdiener dürfte am Mittwoch gegen 13.45 Uhr aus rund 25 Metern Entfernung einen Schuss aus einer Schrotflinte abgegeben haben. Der Schüler wurde von mehreren Kugeln getroffen, auch im Gesicht.

Nach Attacke auf Golan: Israel griff iranische Ziele an

Tel Aviv/Damaskus - Die israelische Armee hat bei ihren Angriffen in Syrien nach Angaben von Verteidigungsminister Avigdor Lieberman "nahezu die gesamte iranische Infrastruktur" beschossen. Er hoffe, dass die "Episode" nun vorbei sei und "jeder verstanden hat". Zuvor hatten iranische Streitkräfte erstmals von Syrien aus israelische Militärposten angegriffen, wie ein israelischer Armeesprecher mitteilte. Die Angriffe erfolgten einen Tag nach dem Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran.

Berlusconi lenkt ein - Weg für Regierung in Italien in Sicht

Rom - Auf der Suche nach einer Regierung in Italien ist nach wochenlangem Ringen nun doch eine Lösung in Sicht. Der frühere italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi ebnete den Weg für eine Regierung der rechtspopulistischen Lega mit der eurokritischen Fünf-Sterne-Bewegung. Seine Partei Forza Italia werde kein Veto gegen solch eine Allianz einlegen, erklärte er. Berlusconi war bis zuletzt das größte Hindernis auf dem Weg zu einer Regierung der Sterne-Bewegung mit der Lega.

Peter Pilz kündigt "demnächst" Rückkehr ins Parlament an

Wien - Peter Pilz kündigt seine Rückkehr ins Parlament "demnächst" an. In einem Facebook-Video erklärte der Listengründer, er werde "rechtzeitig" zu den beiden U-Ausschüssen ins Hohe Haus zurückkommen. Er begründete dies damit, dass die Untersuchungen der Staatsanwaltschaft gegen ihn wegen sexueller Belästigung nichts ergeben hätten. Wer von den derzeitigen Abgeordneten der Liste für Pilz seinen Platz im Nationalrat räumen soll, verrät er in dem Video nicht.

ÖVP feiert 1 Jahr Parteichef Kurz

Wien - Die ÖVP feiert am Montag nicht nur ein Jahr Parteichef Sebastian Kurz, sondern auch die Umfragewerte, die mit dem nunmehrigen Bundeskanzler einhergehen. So habe sich der "neue Stil" manifestiert, schloss Generalsekretär Karl Nehammer aus einer von der Partei selbst in Auftrag gegebenen Befragung. Auch die Zufriedenheit für die mit der FPÖ gebildeten Regierung ist demnach ungewöhnlich groß. 55 Prozent der rund 1.000 Befragten zeigten sich zufrieden mit der Arbeit.

Dutzende Tote durch Blitzschlag in Bangladesch

Dhaka - In Bangladesch sind bei heftigen Unwettern zum Beginn der Regenzeit innerhalb eines Tages knapp 30 Menschen durch Blitzschlag getötet worden. Die meisten Opfer waren Bauern, wie die Katastrophenschutzbehörde am Donnerstag mitteilte. Sie seien bei der Reisernte auf offenen Feldern von Blitzen getroffen worden. Seit Mittwoch wurden demnach 29 Menschen in zwölf Distrikten des südasiatischen Landes von Blitzen erschlagen.

Motorradfahrer im Pinzgau tödlich verunglückt

Saalfelden - Ein 51-jähriger Motorradfahrer ist Mittwochabend in Saalfelden im Pinzgau tödlich verunglückt. Er kam aus ungeklärter Ursache von der Hochkönigstraße (B164) nach rechts ab, fuhr über einen angrenzenden Parkplatz und prallte zuletzt gegen die Holzstämme eines Sägewerks. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Motorradfahrers feststellen, berichtete die Landespolizeidirektion Salzburg.

(Schluss) mf/ik