APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 11.00 Uhr

Mailänder Gericht hob Berlusconis Ämterverbot auf

Rom - Silvio Berlusconi darf nach sechsjährigem Verbot in Italien wieder ein politisches Amt bekleiden. Ein Mailänder Gericht hat dem Antrag des viermaligen Ex-Regierungschefs auf Rehabilitierung nach seiner Verurteilung wegen Steuerbetrugs 2011 stattgegeben. Das berichtete die Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera" am Samstag unter Verweis auf die Gerichtsentscheidung.

Leiche in Mistkübel in Wien-Döbling entdeckt

Wien - In einer Wohnhausanlage in der Heiligenstädter Straße 11-25 in Wien-Döbling ist am Samstag eine Leiche in einem Mistkübel entdeckt worden. Laut Polizeisprecherin Irina Steirer ist von Fremdverschulden auszugehen.

Iraker wählen erstmals nach Sieg gegen IS neues Parlament

Bagdad - Im Irak hat am Samstag die erste Parlamentswahl seit dem Sieg der Regierungstruppen über die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) begonnen. Die rund 24,5 Millionen Wahlberechtigten sind aufgerufen, die 329 Mitglieder des Parlaments in Bagdad neu zu bestimmen. Die Wahlbüros schließen um 18.00 Uhr (MESZ). Bei der Wahl bewerben sich knapp 7.000 Kandidaten, etwa 2.000 von ihnen sind Frauen. Insgesamt 87 Parteilisten treten bei der Wahl an.

Hälfte der Bevölkerung glaubt FPÖ Distanzierung vom Antisemitismus

Wien/Mauthausen - Laut einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts "Unique research" für das Magazin "profil" nimmt etwas mehr als die Hälfte der Österreicher (52 Prozent) der FPÖ ihre Distanzierung vom Antisemitismus ab (500 Befragte, maximale Schwankungsbreite 4,4 Prozentpunkte). Die Aussage von Vizekanzler FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, dass Antisemitismus in der FPÖ nichts verloren habe, halten demnach 15 Prozent der Befragten für "sehr" und 37 Prozent für "eher" glaubwürdig, für 12 Prozent ist sie "gar nicht" und für 34 Prozent "eher nicht" glaubwürdig.

Weltweites Ringen um Rettung des Iran-Atomabkommens

Brüssel - Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel, Russlands Präsident Wladimir Putin und Spitzenpolitiker mehrerer anderer Länder haben einen Versuch zur Rettung des 2015 in Wien unterzeichneten internationalen Atomabkommens mit dem Iran gestartet. Merkel und Putin vereinbarten, nach dem Ausscheiden der USA nach Wegen zur Aufrechterhaltung des Abkommens zu suchen. Am Dienstag wollen sich die Außenminister Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens sowie die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini mit dem iranischen Außenminister Mohammad Javad Zarif in Brüssel treffen.

Bis zu 15.000 Teilnehmer bei Kroaten-Treffen in Bleiburg

Bleiburg - Bis zu 15.000 Teilnehmer werden heute beim umstrittenen Kroaten-Gedenktreffen in Bleiburg an der slowenischen Grenze erwartet. Am Vormittag ist ein Totengedenken am Loibacher Friedhof, gegen Mittag eine Messe bei der Gedenkstätte am Loibacher Feld geplant. Das Kroaten-Treffen ist seit Jahren in der Kritik. Gegner bekritteln, dass die Veranstaltung genutzt wird, um das faschistische Ustascha-Regime in Kroatien zu verherrlichen. Erstmals soll heuer auch eine Gegendemonstration stattfinden.

Sohn erstach Mutter: Ermittlungen am Tatort abgeschlossen

St. Peter-Freienstein - Nach dem gewaltsamen Tod einer Obersteirerin sind die Ermittlungen am Tatort in St. Peter-Freienstein (Bezirk Leoben) vorerst abgeschlossen. Am Freitag wurde im Zuge der Tatrekonstruktion ein Messer gefunden, mit dem die 50-Jährige offenbar erstochen wurde. Ihr Sohn legte ein Geständnis ab und wurde nach Angaben der Polizei in die geschlossene Abteilung des LKH Graz Süd-West gebracht.

Schlange im Auto verirrt - Riesenschreck für Wiener Familie

Wien - Riesenschreck für eine Wiener Familie: Eine Schlange hat sich am Freitagvormittag in deren Auto verirrt, woraufhin die Mutter mit ihren drei Kindern aus dem Pkw flüchtete und der Berufsfeuerwehr das Einfangen der ungiftigen Äskulapnatter überließ. Mensch und Tier überstanden das Abenteuer letzten Endes unverletzt. Die 90 Zentimeter große Schlange wurde wieder in ihren natürlichen Lebensraum entlassen.

(Schluss) apo/ral