APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 11.00 Uhr

Obduktionsergebnis: Getötete Siebenjährige wurde erstochen

Wien - Die Siebenjährige, deren Leiche Samstagfrüh in einem Müllcontainer in Wien-Döbling gefunden worden war, ist durch einen Stich in den Hals getötet worden. Das hat laut Polizei die Obduktion ergeben. Das Mädchen war am Freitagnachmittag vom Spielplatz eines Gemeindebaus verschwunden. Die in einem Plastiksack verpackte Leiche der Volksschülerin, die seit Freitag vermisst worden war, wurde in einem Müllcontainer gefunden.

Pariser Messerangriff: Täter war Sicherheitsbehörden bekannt

Paris - Der bei dem mutmaßlichen Terroranschlag in Paris getötete Angreifer ist identifiziert. Der junge Mann wurde 1997 in der russischen Teilrepublik Tschetschenien geboren und war französischer Staatsbürger, wie Ermittlerkreise am Sonntag bestätigten. Er war demnach den Sicherheitsbehörden bekannt und stand auf einer Liste von radikalisierten Personen. Fahnder hätten seine Eltern in Gewahrsam genommen. Der Mann hatte am Samstagabend in der Pariser Innenstadt Menschen mit einem Messer angegriffen und dabei einen 29 Jahre alten Passanten getötet.

SPÖ-Pensionistenchef Kostelka fordert mehr Pflegegeld

Wien - SPÖ-Pensionistenchef Peter Kostelka fordert eine Erhöhung des Pflegegeldes um rund ein Drittel. Um diesen Betrag habe das Pflegegeld seit seiner Einführung an Wert verloren. Wenn man diese Werterhaltung durchführen würde, könnte man auch die Probleme bei der Pflege zu Hause "wesentlich minimieren", sagte Kostelka im Interview mit der APA. Das Ziel einer Anhebung des faktischen Pensionsalters unterstützt Kostelka, weil man ein Interesse daran habe, dass das System finanzierbar bleibt.

Mindestens zehn Tote bei Anschlagsserie auf Java

Jakarta - Bei einer Serie von mutmaßlich islamistischen Anschlägen auf christliche Kirchen in Indonesien sind am Sonntag mindestens zehn Menschen getötet worden. Nach Polizeiangaben gab es in der Großstadt Surabaya zudem mehr als 40 Verletzte. Darunter sind viele Gläubige, die Sonntags-Gottesdienste besuchen wollten. Indonesiens Geheimdienst vermutet, dass Islamisten hinter den Anschlägen stecken.

Chinas erster Flugzeugträger begann Tests auf See

Peking - China hat am Sonntag seinen ersten Flugzeugträger aus eigener Produktion auf See getestet. Das Schiff habe einen Hafen im Nordosten des Landes verlassen, berichtete der Staatssender CCTV. Nach Angaben von Experten dürfte das Schiff in zwei Jahren in Gebrauch genommen werden können. Damit stünde China in einer Reihe mit den wenigen Militärmächten, die über Flugzeugträger heimischer Bauart verfügen.

Großvater tötete laut Schwiegersohn Familie in Australien

Perth - Für das Blutbad mit sieben Toten in Australien ist nach Angaben des Schwiegersohns der Großvater verantwortlich. Sein Schwiegervater habe seine vier Enkelkinder, seine Tochter und deren Mutter getötet, bevor er sich selbst erschossen habe, sagte Aaron Cockman am Sonntag in Margaret River. Der Großvater habe dies offenbar seit langem geplant. Die Polizei hat sich bisher nicht zum Täter geäußert.

Raubüberfall auf 80-Jährige Steirerin in ihrem Haus

Preding - Eine 80-Jährige ist am Samstag in ihrem Wohnhaus im Bezirk Weiz überfallen und beraubt worden. Die Täter gelangte über den Balkon im ersten Stock in das Einfamilienhaus. Die Frau erwachte, wurde aber offenbar von den Unbekannten geschlagen und verlor dann die Besinnung. Die Räuber erbeuteten Goldschmuck von unbekanntem Wert, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Brände nach Blitzschlägen in der Steiermark

Graz/Willendorf/Höflein an der Hohen Wand - Infolge von Blitzschlägen sind in der Oststeiermark Samstagabend Brände in zwei Häusern ausgebrochen. In Flöcking (Bezirk Weiz) und in Pöllau (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) schlugen Blitze in Einfamilienhäuser ein und lösten Brände aus. Verletzt wurde dabei laut Polizei niemand. Auch in Teilen Niederösterreichs stand die Feuerwehr nach Unwettern im Großeinsatz.

