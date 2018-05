APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 11.00 Uhr

OPCW bestätigte Einsatz von Giftgas im Februar in Syrien

Den Haag - Die Organisation für das Verbot Chemischer Waffen (OPCW) hat den Einsatz von Giftgas bei einem Angriff in Syrien im Februar bestätigt. Eine Erkundungsmission sei zu dem Ergebnis gekommen, dass in der Stadt Saraqib am 4. Februar Chlorgas aus Zylindern freigesetzt worden sei, teilte die Organisation am Mittwoch in Den Haag mit. Das Chlorgas sei "wahrscheinlich als chemische Waffe eingesetzt worden", resümierten die Experten.

Nordkorea droht Trump mit Absage von Gipfeltreffen

Pjöngjang - Nordkorea hat offen mit der Absage des geplanten Gipfeltreffens von Machthaber Kim Jong Un mit US-Präsident Donald Trump gedroht: Wenn die US-Regierung "uns in die Enge treibt und einseitig fordert, dass wir Atomwaffen aufgeben, haben wir kein Interesse mehr an Gesprächen", sagte der nordkoreanische Vize-Außenminister Kim Kye Gwan am Mittwoch laut der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA. Für Verärgerung in Pjöngjang sorgt aktuell vor allem ein Militärmanöver der USA mit Südkorea.

31 Mio. Binnenvertriebene durch Krieg und Naturkatastrophen

Genf - Gewalt und Naturkatastrophen haben im vergangenen Jahr fast 31 Millionen Menschen innerhalb ihres eigenen Landes in die Flucht getrieben. Allein 11,8 Millionen Menschen - und damit fast doppelt so viele wie 2016 - seien aufgrund von bewaffneten Konflikten zu Binnenflüchtlingen geworden, hieß es in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht. Dem Bericht zufolge wurden die meisten Menschen in Syrien, der Demokratischen Republik Kongo und im Irak vertrieben.

Hofer verteidigt blaues Ja zum Freihandelsabkommen CETA

Wien - Die Regierung hat am Mittwoch im Ministerrat das EU-Kanada-Freihandelsabkommen CETA auf den Weg gebracht. FPÖ-Regierungskoordinator Norbert Hofer verteidigte den Sinneswandel der Freiheitlichen, die als Oppositionspartei stets gegen CETA gewettert hatten. Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck betonte, "es ist ein sicheres und hochqualitatives Abkommen". Vor dem Bundeskanzleramt protestierten neben Aktivisten von Greenpeace, die angekettet mit Stahlketten den Haupteingang blockierten, zahlreiche weitere Aktivisten gegen das Abkommen.

Post startet neues Tarifmodell

Wien - Die Österreichische Post ist solide in das heurige Jahr gestartet und beginnt den Sommer mit einem neuen Tarifmodell. Mit 1. Juli können die Kunden entscheiden, ob sie ihren Brief am nächsten Tag oder in zwei bis drei Tagen - oder überhaupt erst in vier bis fünf Tagen zugestellt haben möchten. Der Preis für die "Prio-Variante" mit Zustellung am nächsten Tag wird bei 80 Cent liegen, beim Modell "Eco" (2-3 Tage) fallen 70 Cent an, beim langsamsten Transport ("Eco-Business") sind es 0,65 Cent.

Inflation ging im April leicht auf 1,8 Prozent zurück

Wien - Die Preissteigerung hat im April in Österreich 1,8 Prozent betragen, nach 1,9 Prozent im März ist die Inflation also leicht zurückgegangen. Hauptverantwortlich dafür waren laut Statistik Austria billigere Flugtickets sowie ein schwächerer Preisauftrieb bei Zigaretten. Stärkster Preistreiber waren die Ausgaben für Wohnung, Wasser und Energie, auch Restaurants und Hotels wurden teurer.

Schiff schlug leck - 30 Kilometer langer Ölfilm auf Donau

Aschach an der Donau - Ein leckgeschlagenes Passagierschiff hat am Mittwoch einen kilometerlangen Ölfilm auf der Donau verursacht. Feuerwehren versuchten mit Vlies und Ölsperren gegen ein Ausbreiten vorzugehen, hieß es von den Einsatzkräften. Am Vormittag reichte der Ölteppich in Oberösterreich laut Medienberichten fast 40 Kilometer von Pupping bis Asten. Die Ursache für das Leck war vorerst unklar.

EU-Kommission will Wolf nicht zum Abschuss freigeben

Brüssel - Die EU-Kommission will die stark wachsende Population der Wölfe trotz der steigenden Attacken auf Schafherden und andere Nutztiere nicht zum Abschuss freigeben. Eine Änderung des besonderen Schutzstatus für Wölfe sei nicht geplant, erklärte EU-Umweltkommissar Karmenu Vella Dienstagnachmittag in Brüssel. Nutztierzüchter aus ganz Europa klagten in Brüssel über zunehmende Verluste in ihren Herden und forderten mehr Handhabe gegen die Großraubtiere - bis hin zum Abschuss.

(Schluss) jw/rop/ria