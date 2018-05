APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 11.00 Uhr

Mehr als 100 Tote nach Flugzeugabsturz auf Kuba befürchtet

Havanna - Beim Absturz eines Passagierflugzeugs unmittelbar nach dem Start auf Kuba sind vermutlich mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der kubanischen Parteizeitung "Granma" wurden am Freitag drei Frauen und ein Mann lebend aus den Trümmern geborgen. Der Mann sei jedoch kurz darauf gestorben. Eine offizielle Zahl der Toten wurde zunächst nicht mitgeteilt. Mehrere Medien berichteten von 104 Passagieren und fünf Besatzungsmitgliedern an Bord der Maschine.

Mehr Arbeit und Kosten durch Asyl-Novelle erwartet

Wien - Das von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) vorgelegte Fremdenrechtspaket verursacht den Behörden mehr Arbeit und mehr Kosten. Das Innenministerium selbst rechne mit zwischen 5.000 und 15.000 oder noch mehr zusätzlichen Verfahren. Für das Bundesverwaltungsgericht würde das - niedrig geschätzt - zehn Prozent mehr neu anhängige Fälle bedeuten. Damit würde der "Rucksack" vergrößert, warnt Präsident Harald Perl.

Sozialversicherung: Aus 21 werden 5 und neue Machtverteilung

Wien - Die Regierung will am Dienstag ihre Pläne zur Sozialversicherungs-Reform vorstellen. Bekannt ist u.a. die Fusion von 21 auf fünf Sozialversicherungen. Laut Medien ist auch eine weitgehende Änderung der Machtverhältnisse in den Krankenkassen geplant: Arbeitnehmer und Arbeitgeber sollen künftig je die Hälfte der Mandate stellen, womit in vielen Gremien schwarz-blaue Mehrheiten möglich wären. Derzeit dominieren in den neun Gebietskrankenkassen die Arbeitnehmervertreter.

Zehn Tote durch Schüsse an High School in Texas

Houston (Texas) - Wieder Blut und Tränen an einer Schule in den Vereinigten Staaten: Nach Schüssen an der Santa Fe High School im Bundesstaat Texas sind nach Angaben von Gouverneur Greg Abbott am Freitag zehn Menschen gestorben. Weitere zehn wurden zum Teil schwer verletzt. Bei den Toten soll es sich um neun Schüler und eine Lehrkraft handeln. Ein 17-Jähriger wurde als mutmaßlicher Täter verhaftet, er soll ein ehemaliger Schüler der High School sein.

Der Geistliche Al-Sadr gewann die Parlamentswahl im Irak

Bagdad - Der schiitische Geistliche Muktada Al-Sadr hat wie erwartet die Parlamentswahl vom 12. Mai im Irak gewonnen. Seine Liste Sairun (Wir marschieren) werde 54 der 329 Sitze im Parlament erhalten, teilte die Wahlkommission mit. Auf Platz zwei folgt ein Bündnis des Politikers Hadi Al-Amiri (47 Sitze), das den schiitischen Milizen nahesteht und enge Beziehungen zum benachbarten Iran hat. Auf Platz drei kam der amtierende schiitische Regierungschef Haidar Al-Abadi (42 Sitze). Für die Regierungsbildung ist Al-Sadr auf Koalitionspartner angewiesen.

Royale Hochzeit: Harry und Meghan sagen "Ich will"

Windsor - Am Samstag heiraten Prinz Harry und Meghan Markle in der St. George's Chapel von Schloss Windsor. Zur Hochzeitsmesse und dem anschließenden Empfang sind rund 600 Gäste eingeladen. Am Abend gibt es einen Empfang mit rund 200 Gästen. Die Trauung des 33-jährigen Enkels von Queen Elizabeth und der drei Jahre älteren US-Schauspielerin ist eines der größten gesellschaftlichen Ereignisse des Jahres. Prinz Harry und Meghan Markle werden nach ihrer Hochzeit die Titel Herzog und Herzogin von Sussex tragen.

26 Verletzte bei Busunfall auf Autobahn in Friaul

Udine - Bei einem Busunfall auf der Autobahn Venedig-Triest sind in der Nacht auf Samstag 26 Menschen verletzt worden. Der Flixbus kam aus Turin und war Richtung Zagreb unterwegs. Unter den 43 Menschen an Bord befanden sich mehrere Ausländer. Ob Österreicher betroffen sind, war vorerst nicht bekannt. Der Bus war zwischen Latisana und San Giorgio in Friaul von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Der Unfall verursachte erhebliche Behinderungen im Pfingstverkehr.

(Schluss) apo/vef