APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 11.00 Uhr

Venezuela wählt einen neuen Präsidenten

Caracas - Die Bevölkerung im krisengebeutelten Venezuela ist am Sonntag zur Wahl eines neuen Präsidenten aufgerufen. Die Wiederwahl des sozialistischen Präsidenten Nicolas Maduro gilt so gut wie sicher. Zahlreiche Länder der Region sowie die USA und die EU hatten aber bereits angekündigt, die Wahl nicht anzuerkennen. Viele Gegner Maduros sitzen im Gefängnis, wurden von der Wahl ausgeschlossen oder sind ins Ausland geflohen. Das wichtigste Oppositionsbündnis MUD fürchtet Wahlbetrug und will die Abstimmung boykottieren.

Flugschreiber nach Absturz auf Kuba entdeckt

Havanna - Nach dem Absturz einer fast 40 Jahre alten Passagiermaschine auf Kuba ist ein Flugschreiber entdeckt worden. Die Blackbox sei in einem guten Zustand, sagte Verkehrsminister Yzquierdo. Experten arbeiteten intensiv an der Absturzstelle, um auch den zweiten Flugschreiber zu finden. Bisher gibt es zur Ursache des Absturzes keine offiziellen Angaben. Indes bestätigten die Behörden, dass bei dem Unglück 110 Menschen ums Leben gekommen seien. Drei Menschen überlebten schwer verletzt.

Erdogan zu Wahlkampf in Sarajevo

Ankara/Sarajevo - Einen Monat vor der Wahl in der Türkei wirbt Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan am Sonntag bei einem Auftritt im bosnischen Sarajevo um die Stimmen der Auslandstürken in Europa. Die Union Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD) erwartet nach eigenen Angaben, dass mehr als 10.000 Auslandstürken für Erdogans Ansprache nach Sarajevo reisen, mindestens die Hälfte davon aus Deutschland. Aus Österreich werden nach einem Bericht des "Kurier" bis zu 2.000 Personen anreisen.

Trump und Moon wollen geplanten Nordkorea-Gipfel absichern

Pjöngjang - US-Präsident Donald Trump und sein südkoreanischer Amtskollege Moon Jae-in wollen mit einer engen Zusammenarbeit die Pläne für den historischen Nordkorea-Gipfel auf Kurs halten. Die beiden Staatschefs hätten ein 20-minütiges Telefonat über gemeinsame Anstrengungen geführt, um ein Zustandekommen des Treffens von Trump mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un zu sichern, hieß es am Sonntag. Einzelheiten des Gesprächs teilte das Präsidialamt in Seoul nicht mit.

17-Jähriger gestand Schulmassaker von Texas

Houston (Texas) - Der 17-jährige Schütze des Schulmassakers von Texas hat seine Opfer angeblich bewusst ausgewählt. Er habe Ermittlern gesagt, dass er nicht auf Schüler geschossen habe, die er gemocht habe, berichteten US-Medien am Samstag. Der junge Mann gestand die Tat, er legte eine eidesstattliche Erklärung ab. Der Schütze war Schüler an der High School in Santa Fe bei Houston, die er am Freitag überfallen hatte. Er erschoss zehn Menschen, darunter neun Schüler.

Kärntner bei Klettertour tödlich verunglückt

Malta - Ein 23 Jahre alter Student aus Friesach (Bezirk St. Veit/Glan) ist am Samstag im sogenannten Fallbach-Klettersteig in Malta (Bezirk Spittal/Drau) abgestürzt. Nach Angaben der Polizei war er zum Zeitpunkt des Absturzes nicht gesichert. Er erlitt tödliche Verletzungen. Ob das Opfer die Sicherung unabsichtlich ausgehängt hatte oder ein technischer Defekt an der Ausrüstung vorlag, war vorerst noch ungeklärt.

Prinz Harry und Meghan feierten Hochzeitsparty

Windsor - Prinz Harry und Meghan Markle haben ihre Hochzeit am Samstagabend im kleineren Kreis weiter gefeiert. Zu der Party im Frogmore House nahe Schloss Windsor waren 200 Gäste eingeladen - abseits von Kameras. Die Braut trug dabei am Ringfinger ihrer rechten Hand einen ganz besonderen Ring. Das bläulich schimmernde Schmuckstück hatte Harrys 1997 gestorbener Mutter Diana gehört - und war offenbar ein ganz besonderes Hochzeitsgeschenk Harrys an seine Braut.

(Schluss) mhi/hhi