APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 11.00 Uhr

Parteien erhalten heuer mindestens 198,4 Mio. Euro

Wien - Die österreichischen Parteien erhalten auch heuer gut 200 Mio. Euro aus öffentlichen Mitteln. Spitzenreiter ist die ÖVP mit 61,8 Mio. Euro auf Bundes- und Landesebene, vor SPÖ und FPÖ, wie der Politikwissenschafter Hubert Sickinger errechnet hat. Ebenfalls auffällig: Dank großzügiger Landesförderungen erhalten die Grünen trotz ihres Rauswurfs aus dem Nationalrat immer noch mehr Geld als die NEOS. Sickinger sieht für den Neustart der Öko-Partei damit durchaus Potenzial.

FPÖ bleibt laut Parteichef Strache EU-kritisch

Brüssel/Wien - Die Freiheitlichen bleiben trotz pro-europäischer Ausrichtung der ÖVP-FPÖ-Regierung bei ihrer EU-kritischen Position. Dies erklärte FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache vor seinem ersten Brüssel-Besuch als Vizekanzler. "Wir bekennen uns als österreichische Patrioten zum europäischen Friedensprojekt. Zugleich werden wir weiter Kritik an Fehlentwicklungen in der EU üben", sagte Strache der APA. Der FPÖ-Obmann nimmt am Mittwoch in Brüssel am EU-Rat "Bildung, Jugend, Kultur und Sport" teil.

Maduro gewann erwartungsgemäß in Venezuela

Caracas - Venezuelas Staatschef Nicolas Maduro ist im Amt bestätigt worden. Bei der umstrittenen Präsidentschaftswahl am Sonntag kam er nach Angaben des Wahlrats auf knapp 68 Prozent der Stimmen. Während Maduro von einem "historischen Rekord" sprach, erklärten seine Herausforderer die Abstimmung für ungültig und verlangten Neuwahlen. Das wichtigste Oppositionsbündnis hatte den Urnengang boykottiert.

Entscheidender Tag für Regierungsbildung in Rom

Rom - Für die Regierungsbildung in Italien ist der heutige Montag ein entscheidender Tag. Die Parteichefs der rechten Lega und der populistischen Fünf-Sterne, Matteo Salvini und Luigi Di Maio, wollen Präsident Sergio Mattarella am Nachmittag ihr Programm und den Namen des Ministerpräsidenten vorlegen. Als aussichtsreichster Kandidat für das Amt des Regierungschefs gilt der Jurist und Rechtsprofessor Giuseppe Conte. Unklar ist, ob Mattarella noch am Montag einen Regierungsauftrag erteilen wird.

Ryanair machte 2017 trotz sinkender Ticketpreise mehr Gewinn

Dublin/Schwechat - Europas größter Billigflieger Ryanair, der an der Laudamotion des Ex-Rennfahrers Niki Lauda derzeit 25 Prozent hält, bleibt trotz sinkender Ticketpreise und tausender gestrichener Flüge auf Wachstumskurs. Im Geschäftsjahr 2017 stieg der Gewinn um 10 Prozent auf 1,45 Milliarden Euro. Die irische Airline konnte ihre Flieger zu 95 Prozent füllen - deutlich besser als jede andere Fluggesellschaft. Unternehmenschef Michael O'Leary erwartet für die Zukunft noch mehr Passagiere, aber auch höhere Kosten.

Zwei Autofahrer prallten im gleichen Kärntner Ort gegen Baum

Straßburg - Ein 22 Jahre alter Autolenker ist am Sonntagabend in Straßburg (Bezirk St. Veit/Glan) mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dabei wurden er und seine beiden Mitfahrer laut Polizei schwer verletzt. Der Lenker war alkoholisiert und viel zu schnell unterwegs gewesen. Zwei Stunden später prallte ebenfalls in Straßburg ein 33-Jähriger mit seinem Auto ebenfalls gegen einen Baum. Auch hier gab es drei teils schwerst Verletzte.

Mindestens 13 Tote durch gepanschten Schnaps in Indien

Neu-Delhi - Mindestens 13 Menschen sind in Indien offenbar an gepanschtem Schnaps gestorben. Das hochprozentige Getränk der Marke Madhuri-442, das in Geschäften im nordindischen Bezirk Kanpur verkauft worden war, wurde laut Polizei in der Folge verboten. Elf Verdächtige, die an der Herstellung und dem Verkauf beteiligt gewesen sein sollen, wurden festgenommen.

(Schluss) mf/ral/hhi