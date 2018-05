APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 11.00 Uhr

Regierung bringt adaptierte Klimastrategie auf den Weg

Wien/Mauerbach - Die Regierung beschließt bei ihrer am Sonntag startenden Klausur in Mauerbach eine neue Klimastrategie. Gegenüber dem Anfang April präsentierten Entwurf gibt es einige Adaptionen, etwa, dass man das Thema schon möglichst früh auch in den Lehrplan der Volksschulen integrieren will. Auch wird das jüngst vorgestellte Projekt eines höheren Tempolimits für E-Mobile in Tempo-100-Zonen angeführt. Ein eigener Aktionsplan soll zur Forcierung der "Bio-Ökonomie" erstellt werden.

Kickl will "im Fall der Fälle" Grenzen dicht machen

Wien - Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) zeigt sich besorgt über einen Anstieg der Flüchtlingsbewegung über die Balkanroute. "Im Fall der Fälle" werde er alle Grenzen zu Österreich dicht machen, kündigte er an. Zudem soll die in seinem Ressort angesiedelte Grenz- und Fremdenpolizeiliche Einheit ab Juni bereitstehen. Anstatt über Serbien wird immer öfter die Route über Bosnien-Herzegowina genommen. Vergangene Woche wurden rund 700 Migranten an der österreichischen Grenze aufgegriffen.

Gemeindebund pocht auf 140 Mio. Euro für Kinderbetreuung

Wien - Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl pocht darauf, dass der Bund für den Ausbau der Kinderbetreuung weiterhin rund 140 Mio. Euro zur Verfügung stellt. Dass in den Verhandlungen, die vor wenigen Tagen gestartet sind, weniger rauskommt, kann sich Riedl im Gespräch mit der APA nicht vorstellen. Der Schwerpunkt soll jedenfalls auf mehr Plätze für die Kleinsten und die Flexibilisierung der Öffnungszeiten gelegt werden.

Lega droht mit Neuwahlen in Italien

Rom - Der Stillstand bei den Verhandlungen um eine Regierungsbildung in Italien macht die Parteien in Rom nervös. Entweder die Regierung könne bald ihre Arbeit aufnehmen oder es werde zu Neuwahlen kommen, drohte Lega-Chef Matteo Salvini bei einer Parteiveranstaltung am Samstagabend in Bergamo. Seine Lega bemüht sich, mit der Fünf-Sterne-Bewegung eine Regierung unter Regie des designierten Premiers Giuseppe Conte auf die Beine zu bringen.

Trump doch wieder für Gipfel mit Kim am 12. Juni

Pjöngjang/Washington - US-Präsident Donald Trump geht weiter von einem baldigen Gipfel mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un aus. "Es geht sehr gut voran. Wir blicken auf den 12. Juni in Singapur. Das hat sich nicht geändert", sagte Trump am Samstagabend im Weißen Haus in Washington. Es gebe eine Menge guten Willens. Erst am Donnerstag hatte Trump das geplante Treffen in Singapur abgesagt. Nach Angaben Südkoreas bekräftigte Kim ebenfalls seinen Willen zu einem Treffen mit Trump.

Kolumbien wählt Nachfolger von Nobelpreisträger Santos

Bogota - Die Kolumbianer sind am Sonntag zur Wahl eines neuen Präsidenten aufgerufen, der dem Amtsinhaber und Friedensnobelpreisträger Juan Manuel Santos nachfolgen soll. Bei der Wahl geht es auch um die Zukunft des historischen Friedensabkommens mit der linken Guerillabewegung FARC, das der Favorit Ivan Duque in wesentlichen Punkten ändern will, was zu neuer Gewalt führen könnte. Duques stärkster Konkurrent Gustavo Petro aus dem linken Lager hingegen will an dem Abkommen festhalten.

EU will Plastik-Besteck verbieten

Brüssel/Berlin - Die EU-Kommission will offenbar mit finanziellem Druck und dem Verbot bestimmter Einweg-Plastikprodukte gegen Plastikmüll vorgehen. Das sehe ein Paket vor, das die EU-Kommission am Montag vorlegen wolle, berichteten deutsche Medien. Demnach sollen Plastikgeschirr, Plastikbesteck, Strohhalme aus Plastik, Wattestäbchen und Plastikhalterungen von Luftballons verboten werden. Die Rede ist davon, dass jeder Mitgliedstaat pro Kilogramm nicht recycelten Plastikmülls 80 Cent an die EU abführt.

Feuer im Europapark Rust gelöscht

Rust - Der Großbrand im größten deutschen Vergnügungspark, dem Europa-Park Rust (Bundesland Baden-Württemberg), ist gelöscht. Derzeit würden noch letzte Glutnester gelöscht, teilte ein Polizeisprecher Sonntagfrüh mit. Die Brandursache und die Höhe des Schadens seien noch unklar. Sachverständige nahmen ihre Ermittlungen auf. Drei Feuerwehrleute wurden bei dem Einsatz leicht verletzt.

