APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 11.00 Uhr

Putin-Besuch in Wien unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen

Moskau/Wien - Der russische Präsident Wladimir Putin besucht am Dienstag Wien. Es handelt sich um seine erste bilaterale Arbeitsreise seit seiner Wiederwahl Mitte März. Vorgesehen sind Treffen mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ). Der Besuch findet unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen statt. 800 Soldaten und 800 Polizisten sowie 17 Militärluftfahrzeuge beschützen das russische Staatsoberhaupt.

Kurz schlägt Verkleinerung der EU-Kommission vor

Berlin/Brüssel/Wien - Kurz vor der Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft hat die Bundesregierung einmal mehr Kosteneinsparungen in der Union gefordert. "Ich finde, wenn wir in Europa sparen wollen, sollte Brüssel mit gutem Beispiel vorangehen und auch bei den Verwaltungsausgaben kürzen", sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz der "Welt". Als Beispiel nannte Kurz eine Verkleinerung der EU-Kommission von derzeit 28 auf 18 Kommissare. Auch der "Unsinn" eines doppelten Sitzes für das EU-Parlament solle beendet werden, so Kurz.

Kärntner Ex-Politiker Scheuch wieder wegen Untreue verurteilt

Klagenfurt - Der Kärntner Ex-Politiker Uwe Scheuch (BZÖ/FPK/FPÖ) ist am Dienstag am Landesgericht Klagenfurt erneut der Untreue schuldig gesprochen worden. Die Richterin sah es als erwiesen an, dass in Scheuchs Zeit als Mitglied der Landesregierung in seinem Auftrag überhöhte Rechnungen bzw. Rechnungen ohne entsprechende Gegenleistung durch das Land bezahlt wurden. Die Strafe von 4.400 Euro wurde als Zusatzstrafe zu den früheren Verurteilungen ausgesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Freispruch für bosnischen Ex-Kriegskommandanten Oric aufgehoben

Sarajevo - Das für Kriegsverbrechen und Organisierte Kriminalität zuständige Gericht Bosnien-Herzegowinas hat laut Medienberichten in Sarajevo einen im Oktober in erster Instanz verkündeten Freispruch für den ehemaligen Kriegskommandanten von Srebrenica, Naser Oric, aufgehoben. Der Berufungssenat des Gerichts ordnete einen neuen Prozess gegen den 51-jährigen Oric an, hieß es in Medienberichten.

US-Senatorin: Botschafter Grenell sollte abberufen werden

Washington - Der Aufruf des US-Botschafters in Deutschland, Richard Grenell, zur Stärkung konservativer und populistischer Kräfte in Europa stößt auch in seinem Heimatland auf scharfe Kritik. "Wenn Botschafter Grenell nicht bereit ist, auf politische Erklärungen zu verzichten, sollte er unverzüglich abberufen werden", twitterte die demokratische Senatorin Jeanne Shaheen in der Nacht auf Dienstag (Ortszeit). Grenell hatte sich zuletzt als Fan von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zu erkennen gegeben und ihn als "Rockstar" der europäischen Politik bezeichnet.

Zahl der Toten nach Vulkanausbruch in Guatemala stieg auf 69

Guatemala-Stadt - Nach dem Vulkanausbruch in Guatemala suchen Rettungskräfte nach weiteren Überlebenden. Armee, Polizei und Helfer gruben am Montag (Ortszeit) in den Dörfern rund um den Feuervulkan durch Asche und Schuttmassen auf der Suche nach Vermissten. Die Zahl der Todesopfer stieg auf mindestens 69. Zudem wurden mindestens 46 Menschen verletzt, die meisten davon schwer. Der Vulkan war Sonntagfrüh ausgebrochen und hatte eine Welle von heißen Gasen und glühendem Vulkangestein ausgestoßen.

Chefwechsel bei der voestalpine im Juli 2019

Linz - voestalpine-Chef Wolfgang Eder beendet seine Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender im Juli 2019. Er soll in den Aufsichtsrat wechseln. Sein Nachfolger wird Herbert Eibensteiner, Leiter der Steel Division, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Die Funktionsperioden aller Vorstandsmitglieder (außer Eder) wurden am Dienstag vom Aufsichtsrat bis 31. März 2024 verlängert.

Im Grasser-Prozess kommt heute wieder Meischberger zu Wort

Wien/Linz - Im Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) und andere ist heute am 35. Verhandlungstag einmal mehr der zweitangeklagte Ex-FPÖ-Generalsekretär Walter Meischberger am Wort. Er versucht Richterin Marion Hohenecker davon zu überzeugen, dass er weder beim Linzer Bürohaus "Terminal Tower" noch bei der Buwog-Privatisierung Bestechungsgeld angenommen und weitergeleitet hat.

