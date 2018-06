APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 11.00 Uhr

G-7-Gipfel nährt neue Hoffnung im Handelsstreit

La Malbaie - Auf dem G-7-Gipfel in Kanada deutet sich eine leichte Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und der EU an. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel schlug einen neuen Mechanismus zur Konfliktlösung vor. Sie will gemeinsam analysieren, ob die Annahme stimmt, dass Stahl- und Autoimporte aus der EU die Sicherheit der USA bedrohen. Am Abend dann sagte US-Präsident Donald Trump nach einem Gespräch mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron: "Etwas wird passieren. Ich denke, es wird sehr positiv sein."

Ministerium prüfte neue Suspendierung von BVT-Chef Gridling

Wien - Das Innenministerium hat nach der Aufhebung der Suspendierung von BVT-Chef Peter Gridling durch das Bundesverwaltungsgericht sofort eine neue Suspendierung geprüft. Das geht aus einem Aktenvermerk hervor, der "Standard" und "profil" vorliegt. Justizministeriums-Generalsekretär Christian Pilnacek nannte laut diesen Unterlagen zudem die Vorgehensweise des Innenministeriums einen "Skandal".

Große Mehrheit für Einführung von Deutschförderklassen

Wien - Die Einführung von Deutschförderklassen für Kinder wird von einer großen Mehrheit der Bevölkerung begrüßt. 83 Prozent hielten die Maßnahme bei einer Umfrage des Bildungsministeriums für "sehr sinnvoll" (62 Prozent) bzw. "eher sinnvoll" (21 Prozent). Sogar 85 Prozent sprechen sich für die Einführung eines zweiten verpflichtenden Kindergartenjahrs für Kinder aus, die nicht ausreichend Deutsch können. Ein Kopftuchverbot für Mädchen in Kindergärten und Volksschulen finden 69 Prozent gut.

SPÖ warnt vor "Enteignung" der Unfallpatienten

Wien - Scharfe Kritik an den Plänen der Regierung zur Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) hat am Samstag SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher geübt. "Konzernkanzler" Sebastian Kurz (ÖVP) plane "die Enteignung der österreichischen Unfallpatienten". Die Unfallspitäler sollen nämlich laut einem Bericht des Wochenmagazins "News" privatisiert werden. "Das ist der Beginn einer Zwei-Klassenmedizin, wie wir sie noch nie zuvor in Österreich erlebt haben", kritisierte Lercher am Samstag gegenüber der APA.

22.000 Teilnehmer an Wertekursen im ersten Pflichtjahr

Wien - Vor einem Jahr ist das Integrationspaket in Kraft getreten. 22.722 Personen haben laut Integrationsfonds (ÖIF) seitdem die obligate "Integrationserklärung" unterzeichnet. In derselben Zeit absolvierten rund 22.000 Personen, darunter auch Asylwerber, einen Werte- und Orientierungskurs. Spezielle frauenspezifische Angebote haben den Frauenanteil bei den Wertekursen auf rund 45 Prozent steigen lassen.

Zahl der Asyl-Erstanträge in der EU sank im ersten Quartal

Berlin - Die Zahl der Asylbewerber in der gesamten EU ist in den ersten drei Monaten dieses Jahres einem Bericht zufolge deutlich gesunken. Von Jänner bis März hätten die EU-Staaten insgesamt 123.740 erstmalige Asylanträge registriert - 29 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum, berichtete die "Welt" unter Berufung auf neue Zahlen der EU-Statistikbehörde Eurostat. Im ersten Quartal 2017 hatten noch 174.410 Flüchtlinge erstmals einen Asylantrag gestellt.

Frau stürzte in Graz beim Fensterputzen aus viertem Stock

Graz - Eine 37 Jahre alte Frau ist am Freitag in Graz offenbar beim Fensterputzen aus dem vierten Stock gefallen. Sie fiel auf den Rasen und blieb regungslos liegen. Eine Zeugin verständigte sofort die Einsatzkräfte und lief zu der Verletzten, um Erste Hilfe zu leisten. Nach der notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle lieferte das Rote Kreuz die Verletzte ins Landeskrankenhaus Graz ein.

