APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 11.00 Uhr

Trump fährt G-7-Gipfel mit einem Tweet an die Wand

La Malbaie - Es ist ein beispielloser Eklat: Mit einem nachträglichen Ausstieg aus der G-7-Abschlusserklärung spaltet US-Präsident Donald Trump die Gruppe großer Wirtschaftsmächte. Er begründete diesen bisher einmaligen Schritt in der über 40-jährigen G-7-Geschichte auf Twitter mit der Haltung des kanadischen Gastgebers des Gipfels in La Malbaie, Justin Trudeau, zu US-Strafzöllen auf Stahl und Aluminium. Trudeau teilte am Samstag in seiner Abschluss-Pressekonferenz mit, Kanada werde seinerseits die USA mit höheren Zöllen belegen.

Mordalarm in Wien - 69-Jährige tot, Partner bewusstlos

Wien - In einer Wohnung in Wien-Favoriten sind am Samstagabend die Leiche einer 69-jährigen Frau und ihr bewusstloser Lebensgefährte gefunden worden. Der 82-Jährige wurde erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ging von Mord und einem anschließenden Selbstmordversuch aus. Laut Polizeisprecher Harald Sörös war die Frau schwer krank. Sie dürfte nach derzeitigem Ermittlungsstand an einem Medikamenten-Cocktail gestorben sein, den ihr vermutlich ihr Partner verabreicht hatte. Anschließend nahm der Lebensgefährte dieselben Medikamente ein, um sich zu vergiften.

IGGÖ über Moscheen-Schließungen "empört"

Wien - "Empört" hat die Islamische Glaubensgemeinschaft IGGÖ über die Moscheen-Schließungen und Ausweisungen von Imamen durch die Bundesregierung reagiert. Das diene nicht der Bekämpfung des politischen Islam, sondern nur der Schwächung der Strukturen der Glaubensgemeinschaft, teilte IGGÖ-Präsident Ibrahim Olgun der APA mit und kündigte rechtliche Schritte an. Er warf der Regierung vor, "die Glaubensgemeinschaft aus politischem Kalkül heraus in Verruf zu bringen".

Bundeskanzler Kurz wird in Israel empfangen

Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wird am Sonntag zu einem dreitägigen Besuch in Israel erwartet. Ziel der Reise ist die Intensivierung der bilateralen Beziehungen. Der israelische Boykott von FPÖ-Ministern wirft einen Schatten auf sie. Kurz trifft am Montag Premier Benjamin Netanyahu, am Dienstag Präsident Reuven Rivlin. Die Reise steht im Zeichen des Gedenkjahrs 1938/2018 und der Betonung der historischen Verantwortung Österreichs, teilte das Bundeskanzleramt mit. Am Sonntag steht der Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem auf dem Programm.

LH Niessl: "Abschaffung der Notstandshilfe ist unsoziale Maßnahme"

Eisenstadt - Burgenlands Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) hält die Abschaffung der Notstandshilfe für eine "unsoziale Maßnahme". Zudem würden damit "den Ländern massive Belastungen drohen", sagte er in einem Interview mit der APA. Niessl übernimmt mit 1. Juli den Vorsitz der Landeshauptleutekonferenz. Dabei werde auch dies ein Thema sein. Generell setze er auf die Schwerpunkte Europa, Soziales und Bildung.

Nordkoreas Machthaber Kim zu Gipfel mit Trump gelandet

Pjöngjang - Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ist am Sonntag zu seinem Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump in Singapur eingetroffen. Kim landete zwei Tage vor Beginn des Treffens mit einer Maschine der chinesischen Fluglinie Air China auf dem internationalen Flughafen des südostasiatischen Stadtstaats. Trump wird ebenfalls am Sonntag in Singapur erwartet. Der Gipfel beginnt am Dienstag und ist bisher auf einen Tag angesetzt.

Brenner-Gipfel: Aigner schlägt Lockerung von Lkw-Nachtfahrverbot vor

München - Angesichts des dichten Lastwagenverkehrs auf der Brenner-Transitstrecke hat Bayerns Verkehrsministerin Ilse Aigner eine Lockerung des Nachtfahrverbots für Lastwagen in Tirol ins Spiel gebracht. Damit könnte eine bessere Verteilung des Lkw-Verkehrsaufkommens rund um die Uhr ermöglicht werden, erläuterte ihr Ministerium. Für Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) ist eine Aufweichung "inakzeptabel", er hält am seit dem Jahr 1989 in Tirol bestehenden Verbot fest.

Prinz Philip ist 97 Jahre alt

London - Schon seine Geburt war so ungewöhnlich wie sein weiteres Leben: Prinz Philip kam am 10. Juni 1921 auf einem Küchentisch auf der Insel Korfu als Mitglied des griechischen Königshauses zur Welt. Seit Sonntag ist der Mann, der seit 70 Jahren mit der britischen Königin Elizabeth II. verheiratet ist, 97 Jahre alt. Den Geburtstag feiert der Herzog von Edinburgh privat an einem ungenannten Ort.

