APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 11.00 Uhr

Medien: BND überwachte fast 2.000 Anschlüsse in Österreich

Wien - Der deutsche Bundesnachrichtendienst (BND) hat zwischen 1999 und 2006 systematisch die Telekommunikation zentraler Einrichtungen in Österreich überwacht. Laut einer dem Nachrichtenmagazin "profil" und der Tageszeitung "Der Standard" vorliegenden BND-internen Datei wurden in diesem Zeitraum insgesamt 2.000 Telefon-, Fax- und Mobilanschlüsse sowie E-Mail-Adressen ins Visier genommen. Bereits 2015 war bekannt geworden, dass der BND "befreundete Länder" aus aller Welt gezielt ausspioniert haben soll.

FPÖ-Mandatare erhielten per E-Mail Morddrohungen

Wien - FPÖ-Parlamentarier haben rund um die CETA-Debatte eine E-Mail mit Morddrohungen erhalten. Generalsekretär Christian Hafenecker zeigte sich gegenüber der APA entsetzt und forderte eine Abrüstung der Worte "von linker Seite". Die Morddrohungen wurden angezeigt. Unbekannte drohen in der E-Mail freiheitlichen Mandataren mit schrittweisen "Hinrichtungen", wenn diese nicht den Drohungen nachgeben. Das Schreiben endet mit dem Satz "Das ist die erste und letzte Warnung. Die nächste Warnung ist der Tod."

China im Zollstreit konfliktbereit, aber verhandlungswillig

Peking - China gibt sich im Zollstreit mit den USA nach der gegenseitigen Verhängung von milliardenschweren Strafzöllen konfliktbereit, signalisiert aber zugleich Verhandlungswillen. "China begrüßt einen Dialog und hat keine Angst vor Handelskriegsdrohungen", hieß es in einem Leitartikel der staatlichen Zeitung "China Daily" am Samstag. Die von den USA am Freitag verkündete zweite Welle von Importzöllen auf chinesische Waren wurde als "grober Verstoß" gegen den Geist der kürzlichen Handelsgespräche gewertet.

Salvini will weiter NGO-Schiffen Hafeneinfahrt verbieten

Rom - Italiens Innenminister Matteo Salvini beharrt auf seinem harten Kurs in Sachen Flüchtlinge. Er werde weiter NGO-Schiffen die Einfahrt in italienische Häfen verbieten, so Salvini am Samstag. Während das Schiff "Aquarius" mit Hunderten Migranten in Richtung Valencia unterwegs ist, wo das Rettungsboot am Sonntag eintreffen wird, seien die NGO-Schiffe "Seefuchs" und "Lifeline" vor Libyen stationiert. Italien wolle nicht mehr Komplize des Geschäfts mit der illegalen Migration sein. Daher müssten diese Schiffe "Häfen außerhalb Italiens suchen", so Salvini.

CDU-Politiker warnen CSU eindringlich vor Bruch der Union

Berlin - Im unionsinternen Streit über die Flüchtlingspolitik der deutschen Regierung haben CDU-Politiker die CSU eindringlich vor einem Bruch der Union gewarnt. "Ein Auflösen der Unionsgemeinschaft käme dem Ende der Regierungskoalition gleich", sagte Brandenburgs CDU-Chef Ingo Senftleben in deutschen Zeitungen vom Samstag. "Und das würde ein politisches Erdbeben nach sich ziehen."

Mazedonien-Kompromiss im griechischen Parlament

Athen/Skopje - Der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras muss sich im Namensstreit Griechenlands mit Mazedonien einem Misstrauensantrag stellen. Das Parlament soll am Samstagabend über den Antrag der konservativen Oppositionspartei Nea Dimokratia (ND) abstimmen. Dann geht eine dreitägige Debatte über das geplante Abkommen mit Mazedonien zur Beilegung des Namensstreits zu Ende.

Großbrand wütet in Kunsthochschule Glasgow

Glasgow - Zum zweiten Mal innerhalb weniger Jahre ist das historische Gebäude der Kunsthochschule in Glasgow durch einen Großbrand massiv beschädigt worden. Der 2014 schon einmal vom Feuer verzehrte und anschließend mit Millioneninvestitionen restaurierte Sandsteinbau ging in der Nacht auf Samstag erneut in Flammen auf. Die Brandursache war zunächst unklar, Hinweise auf Verletzte gab es zunächst nicht. Das Gebäude gehört zu den bekanntesten Bauwerken Schottlands und zieht jährlich tausende Touristen an.

Arbeitszeit - Hartinger-Klein verteidigt Begründungspflicht

Wien - Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) hat am Samstag verteidigt, dass Arbeitnehmer eine längere Arbeitszeit künftig nicht begründungslos ablehnen dürfen. Es sei "klar, dass das nicht aus Justament-Standpunkt" geschehen könne, meinte die Ministerin im Ö1-"Morgenjournal". Habe man aber Kinder abzuholen oder jemanden zu pflegen, "dann hat jeder Arbeitgeber sicher Verständnis dafür", meinte sie.

