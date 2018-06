APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 11.00 Uhr

Erste Flüchtlinge von der "Aquarius" erreichten Valencia

Valencia - Nach tagelanger Irrfahrt über das Mittelmeer sind die ersten Flüchtlinge des Hilfsschiffs "Aquarius" in Spanien angekommen. Das erste Boot legte Sonntag früh im Hafen der Stadt Valencia an, wie ein AFP-Korrespondent berichtete. Am Vormittag erreichte auch die "Aquarius" Valencia. Die "Aquarius" und ihre zwei Begleitschiffe haben insgesamt 630 Flüchtlinge an Bord. Italien und Malta hatten sich geweigert, die "Aquarius" anlegen zu lassen, und damit eine neue Krise in der EU-Flüchtlingspolitik ausgelöst. Schließlich erklärte sich Spanien dazu bereit, die Menschen ins Land zu lassen.

Athen-Skopje: Vereinbarung zum Namensstreit unterzeichnet

Athen/Skopje - Die lang erwartete Vereinbarung über die Lösung des griechisch-mazedonischen Namensstreites ist am Sonntag am Prespasee von den Außenministern der beiden Staaten, Nikos Kotzias und Nikola Dimitrov, unterzeichnet worden. Entsprechend der am Dienstag erzielten Einigung soll sich die Frühere Jugoslawische Republik Mazedonien (FYROM) künftig Republik Nord-Mazedonien nennen.

Verhärtete Fronten im Asylstreit der Union in Deutschland

Berlin/Wien - CDU und CSU streiten weiter über den Kurs in der deutschen Asylpolitik. Innenminister Horst Seehofer (CSU) soll sich laut Bericht der "Welt am Sonntag" intern äußerst skeptisch über eine weitere Zusammenarbeit mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) geäußert haben. "Ich kann mit der Frau nicht mehr arbeiten", sagte Seehofer demnach über Merkel in einer CSU-Runde in Berlin. Ein angeblich von Merkel geplantes kurzfristiges Asyl-Spitzentreffen mit Vertretern einiger EU-Länder wurde indes dementiert.

Acht Tote bei erneuten Unruhen in Nicaragua

Managua - In Nicaragua sind wenige Stunden nach der Einigung auf einen Gewaltverzicht am Samstag bei erneuten Unruhen acht Menschen ums Leben gekommen. In der Hauptstadt Managua starben nach Angaben des Präsidenten der Landarbeitergewerkschaft, Michael Healy, sechs Menschen bei einem Brand, darunter zwei Kinder. Healy machte die Regierung dafür verantwortlich.

Europa-Forum: Frontex will gemeinsamen operativen Raum

Göttweig - "Einen gemeinsamen operativen Raum" in der Mittelmeer-Region zur Kontrolle der Flüchtlingsströme strebt die europäische Grenzschutzagentur Frontex an. Dazu zählen länderübergreifende Einsätze und Datenaustausch. Vizeexekutivdirektor Berndt Körner sagte auf dem Europa-Forum Wachau, die östliche mediterrane Route sei am stärksten frequentiert, was Druck auf die Landgrenzen am Balkan zur Folge habe.

Marcel Hirscher heiratete Lebensgefährtin Laura auf Ibiza

Wien - Der siebenfache Alpinski-Gesamtweltcupsieger Marcel Hirscher aus Salzburg hat seine langjährige Freundin Laura Moisl geheiratet. Einen entsprechenden Bericht der Kronenzeitung bestätigte Hirschers Mediensprecher Stefan Illek der APA. Die Hochzeit soll laut Zeitung im kleinen Kreis auf Ibiza stattgefunden haben. Das frisch getraute Ehepaar erwartet im September das erste Kind. Am 4. Juli wird Hirscher in Fuschl am See seine sportliche Zukunftsplanung bekanntgeben.

15-jährige Mopedlenkerin starb bei Unfall in Oberösterreich

Grieskirchen/Taufkirchen an der Trattnach - Bei einem tragischen Verkehrsunfall in der Nacht auf Sonntag im Bezirk Grieskirchen in Oberösterreich ist eine 15-jährige Mopedfahrerin aus Taufkirchen an der Trattnach ums Leben gekommen. Laut Polizei überquerte sie in Weng mit zwei anderen Mopedlenkern die B141 unmittelbar vor einem heranfahrenden Auto. Die Mofalenkerin wurde von dem Pkw erfasst und 110 Meter in eine Wiese geschleudert. Für die 15-Jährige kam jede Hilfe zu spät. Der alkoholisierte 32-jährige Pkw-Lenker blieb unverletzt.

Villacherin stieß Kontrahenten nach Streit von Kaimauer

Villach - Eine 24 Jahre alte Frau hat am Samstag in Villach in Kärnten nach einem Streit ihren Kontrahenten im Bereich der Draupromenade von einer Kaimauer gestoßen. Der 56-Jährige stürzte vier Meter auf eine darunter befindliche Betonmauer und erlitt schwere Verletzungen. Die Frau war laut Polizei betrunken, beide Kontrahenten sind amtsbekannt. Der Grund für den Streit war vorerst nicht bekannt.

(Schluss) apo/cg