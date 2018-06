APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 11.00 Uhr

EU-Staaten ringen bei Mini-Gipfel um gemeinsamen Migrationskurs

Brüssel - Die Europäische Union steht in der Flüchtlingsfrage vor entscheidenden Tagen. Am Sonntag beraten 16 EU-Staaten - darunter auch Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) - bei einem Mini-Asylgipfel in Brüssel die weitere Vorgangsweise in Sachen Migration. Konkrete Beschlüsse werden nicht erwartet, die dürften - wenn überhaupt - erst beim regulären EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag fallen.

Söder setzt auf Kurz und will keine Auftritte Merkels

Berlin/München - Die CSU will im bevorstehenden bayerischen Landtagswahlkampf auf Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verzichten und setzt auf die Hilfe von Sebastian Kurz (ÖVP). Nach Informationen der "Welt am Sonntag" sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in der vergangenen Woche vor Vertrauten: "Zu meiner Abschlusskundgebung kommt keine Bundeskanzlerin, sondern ein Bundeskanzler."

Präsidentschaftswahlen in der Türkei haben begonnen

Ankara - In der Türkei haben Sonntag früh die vorgezogenen Parlaments- und Präsidentschaftswahlen begonnen. Präsident Recep Tayyip Erdogan hofft auf ein weiteres Mandat im Präsidentenpalast und eine neue Mehrheit für seine islamisch-konservative AKP in der Nationalversammlung. Mit dem Kandidaten der oppositionellen CHP, Muharrem Ince, ist Erdogan aber ein ernst zu nehmender Herausforderer erwachsen. Der Sieger dürfte am Sonntagabend feststehen.

Containerschiff mit Migranten wartet vor Italien auf Anlege-Erlaubnis

Rom/Stockholm - Ein weiteres Schiff mit im Mittelmeer geborgenen Migranten wartet auf die Einfahrt in einen Hafen in Italien. Ein dänisches Containerschiff mit 113 Flüchtlingen an Bord erwarte Anweisungen, wie ein Sprecher der Maersk Line am Samstag sagte. Die "Alexander Maersk" sei vor der Küste Siziliens. Auch am Sonntagmorgen war nicht klar, wann das Boot anlegen darf. Eine Schwangere mit ihrer kleinen Tochter und zwei weitere Kinder und eine Frau seien als Notfälle an Land gebracht worden, schrieb die Nachrichtenagentur Ansa.

522 Einwanderer-Kinder in USA wieder bei ihren Eltern

Washington - Die US-Regierung hat 522 Einwanderer-Kinder wieder zu ihren Eltern gebracht, die im Rahmen der "Nulltoleranz-Politik" von ihrer Familie getrennt worden waren. 16 weitere Kinder sollten in den kommenden 24 Stunden wieder zu ihren Eltern kommen, teilte das US-Heimatschutzministerium mit. Die Grenzbehörden gingen auch davon aus, dass eine kleine Zahl von Kindern von ihrer Familie getrennt bleibe.

Frauen in Saudi-Arabien feiern Ende des Fahrverbots

Riad - Der von Frauen in Saudi-Arabien lang ersehnte Tag ist da: Um Mitternacht endete am Sonntag das jahrzehntelange Fahrverbot für Frauen. Saudi-Arabien war das einzige Land der Welt, in dem Frauen nicht selbst Autofahren durften, was weltweit seit langem auf Kritik stieß. Die Aufhebung des Verbots ist Teil der Reformen, mit denen Kronprinz Mohammed bin Salman den Ölstaat liberalisieren will.

Wohneigentum wird immer teurer

Wien - Für eine neue Eigentumswohnung muss man immer höhere Summen auf den Tisch legen. In Tirol kosten bereits 48 Prozent der angebotenen Domizile über 500.000 Euro, vor einem Jahr waren es "erst" 31 Prozent, wie aus einer Auswertung von rund 200.000 Inseraten auf dem Internetportal ImmobilienScout24 hervorgeht. In Wien lag der Anteil der neuen Wohnungen im oberen Preissegment heuer bei 29 Prozent. Wesentlich günstiger kommt man derzeit noch im Burgenland und in der Steiermark zu einer Bleibe.

Stadt Wien fördert Opel-Werk in Aspern mit 1 Mio. Euro

Wien - Die Stadt Wien fördert das Opel-Werk in Wien-Aspern mit 1 Mio. Euro. Durch diese Maßnahme habe man verhindert, dass die Produktion in Wien ausläuft und das Werk in Folge geschlossen wird, wie der neue Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ) der APA mitteilte. Es handle sich um die größte Unterstützung für ein Einzelunternehmen seit 20 Jahren.

