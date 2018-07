APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 11.00 Uhr

Österreich übernimmt die EU-Ratspräsidentschaft

Wien - Zum dritten Mal seit seinem EU-Beitritt übernimmt Österreich am Sonntag für sechs Monate den Vorsitz im Rat der Europäischen Union. Unter dem Motto "Ein Europa, das schützt" will die schwarz-blaue Bundesregierung vor allem im Bereich der inneren Sicherheit Akzente setzen und diesem Thema auch einen informellen EU-Gipfel am 20. September in Salzburg widmen. Eigentliche Aufgabe des Ratsvorsitzes ist es, ein ehrlicher Makler in den Beratungen der 28 EU-Regierungen zu sein.

Senkung des Versicherungsbeitrages trat in Kraft

Wien - Die von der Regierung beschlossene Senkung des Arbeitslosenversicherungsbeitrages ist mit Sonntag, dem 1. Juli, in Kraft getreten. Von der Entlastung betroffen sind 900.000 Erwerbstätige mit Einkommen von bis zu 1.938 Euro im Monat. Einkommen bis 1.648 Euro zahlen keine Arbeitslosenversicherung mehr. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sprach gegenüber der APA von einem "ersten spürbaren Schritt zur Senkung der Steuer- und Abgabenquote Richtung 40 Prozent".

EU sucht in Afrika Partner für Aufnahmelager für Migranten

Kairo/Berlin - Die EU-Kommission sucht in Afrika Länder, die Aufnahmelager für Flüchtlinge auf ihrem Territorium einrichten. EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger sagte der "FAZ": "Das erfordert Partnerschaftsabkommen mit Ländern im Norden Afrikas, die entweder direkt am Mittelmeer liegen oder in der Sahelzone. Darüber müssen wir jetzt verhandeln." Beim EU-Gipfel in Brüssel verständigten sich die Teilnehmer darauf, die mögliche Einrichtung von Aufnahmelagern in Drittstaaten zu prüfen. Ägypten, Tunesien, Algerien und Marokko lehnten die Idee bereits ab.

Busunfall im Norden Indiens - Mindestens 44 Tote

Neu-Delhi - Bei einem Busunfall im Norden Indiens sind mindestens 44 Menschen ums Leben gekommen und drei weitere verletzt worden. Der Reisebus sei am Sonntag im Bezirk Pauri Garhwal im Bundesstaat Uttarakhand in eine Schlucht gestürzt, teilte die Polizei mit. Der Bus sei außer Kontrolle geraten und in die Tiefe gestürzt, sagte ein Vertreter der Katastrophenschutzbehörde. Dabei sei das Fahrzeug in zwei Teile gebrochen und in einen kleinen Fluss gerutscht. Die Unglücksursache war vorerst unklar.

Verirrte Rinder verursachten im Pinzgau Verkehrsunfall

Mittersill - Zwei tote Kälber, zwei verletzte Tiere und drei kaputte Autos: Das ist die Bilanz eines Unfalls in der Nacht auf Sonntag in Uttendorf im Salzburger Pinzgau. Kurz vor Mitternacht hatten sich mehrere Rinder auf die Mittersiller Straße verirrt. Drei Autofahrerinnen, die nach Mittersill unterwegs waren, hatten die Tiere in der Dunkelheit nicht rechtzeitig gesehen und stießen mit ihnen zusammen. Die drei Frauen im Alter von 21, 31 und 42 Jahren blieben unverletzt.

Britisches Magazin kürte München zur lebenswertesten Stadt

München/Wien - Das britische Magazin "Monocle" hat sein jährliches Ranking der lebenswertesten Städte der Welt vorgelegt. Nach Jahren steht in der Liste der 25 "most liveable cities" wieder eine deutsche Metropole ganz oben, nämlich München. Wien belegt hinter Tokio den dritten Platz. Vorzüge Münchens seien beispielsweise das viele Grün, saubere öffentliche Verkehrsmittel und sichere Straßen. Die "Monocle"-Liste ist eine von vielen derartigen Untersuchungen - bei Mercer liegt Wien seit acht Jahren vorne.

Fast 100 Grad minus - Neuer Kälterekord in der Antarktis

Antarktis/Boulder (Colorado) - Die niedrigste je auf der Erdoberfläche gemessene Temperatur beträgt minus 98,6 Grad Celsius. Eine Forschergruppe um Ted Scambos von der University of Colorado in Boulder ermittelte diesen Wert bei der Auswertung von Satellitenmessungen in der Antarktis. Insgesamt entdeckten die Wissenschafter im Zeitraum 2004 bis 2016 mehr als 150 Messwerte unter minus 90 Grad in der Region.

