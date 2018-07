APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 11.00 Uhr

SPD hat noch "viele Fragen" zu Asylkompromiss der Union

Berlin/München - Mit einer Einigung auf Transitzonen an der Grenze zu Österreich haben CDU und CSU ihren erbitterten Streit um die deutsche Asylpolitik am Montag vorerst beigelegt. Offen ist, ob die SPD das von den Unionsparteien Vereinbarte mitträgt. SPD-Chefin Andrea Nahles äußerte sich zurückhaltend. Es gebe da noch "viele Fragen", sagte sie. Für Dienstag wurde ein weiterer Koalitionsausschuss angesetzt.

Unklarheit über Kooperation Wiens mit Berlin nach Asylkompromiss

Wien/Berlin/München - Nach dem deutschen Asylkompromiss gibt es noch keine Klarheit darüber, ob sich Österreich diesem fügen wird. Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) hat am Dienstag verhalten skeptisch auf die von den deutschen Unionsparteien präsentierte Lösung reagiert. Am Rand eines Treffens mit ihren deutschsprachigen Amtskollegen in Luxemburg war für Kneissl nur eines klar: "Wir waren hier zu keiner Zeit eingebunden."

Kurz unterstreicht im EU-Parlament Rolle als Brückenbauer

Straßburg - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat im Europaparlament in Straßburg am Dienstag seine Rolle als Brückenbauer während der Zeit der österreichischen Ratspräsidentschaft bekräftigt. Europa sei "unsere Zukunft" und es gebe "in dieser Union mehr das uns eint, als das uns je trennen könnte". Gleichzeitig wies er darauf hin, dass "wir in Zeiten des Umbruchs" den Ratsvorsitz übernehmen. Die internationale Ordnung verändere sich.

Österreich will iranischen Diplomaten ausliefern

Wien/Teheran - Einen Tag vor dem Besuch des iranischen Präsidenten Hassan Rouhani in Wien kommt es zu einem diplomatischen Eklat. Österreich will einem iranischen Botschaftsmitarbeiter den Diplomatenstatus aberkennen, weil er in Anschlagspläne gegen eine Versammlung von Exil-Iranern in Paris verwickelt sein soll. Wie das Außenamt am Dienstag der APA mitteilte, liegt ein europäischer Haftbefehl gegen ihn vor.

Mann soll Zehnjährige in Wien vergewaltigt haben

Wien - Ein 34-jähriger Mann, der verdächtigt wird, am Montagabend die zehnjährige Tochter einer Bekannten vergewaltigt zu haben, ist in der Rugierstraße in Wien-Donaustadt festgenommen worden. Er soll die Tat mit dem Mobiltelefon gefilmt haben, berichtete die Polizei am Dienstag. Der Beschuldigte befindet sich in Haft. Der Mann hatte die Beamten attackiert und wurde nach einem Fluchtversuch festgenommen. Das Landeskriminalamt Wien hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Kinder in thailändischer Höhle - Rettung zieht sich

Chiang Mai - Die in einer Höhle im Norden Thailands eingeschlossenen Jugendfußballer müssen noch länger auf ihre Rettung aus dem überfluteten Höhleninneren warten. Es werde am Dienstag noch nicht möglich sein, die zwölf Buben und ihren Trainer zu bergen, sagte der Gouverneur der Provinz Chiang Rai. Der Wasserpegel sei noch zu hoch und die Buben körperlich noch zu geschwächt, um zu schwimmen oder zu tauchen. Zugleich wies der Gouverneur Medienberichte entschieden zurück, wonach die Rettung mehrere Monate dauern könnte.

US-Behörden nehmen Facebook unter die Lupe

Washington - Im Datenskandal um Cambridge Analytica nehmen US-amerikanische Ermittler nun verstärkt auch Facebook ins Visier. Justizministerium und FBI hätten ihre Ermittlungen auch auf Facebook ausgeweitet. Zudem prüfe die Börsenaufsicht SEC die öffentlichen Stellungnahmen des Online-Netzwerks, bestätigte das Unternehmen der "Washington Post" und der "New York Times".

Terezia Mora erhält den Georg-Büchner-Preis

Darmstadt - Die deutsch-ungarische Schriftstellerin Terezia Mora (47) bekommt den Georg-Büchner-Preis 2018. "In ihren Romanen und Erzählungen widmet sich Terezia Mora Außenseitern und Heimatlosen, prekären Existenzen und Menschen auf der Suche und trifft damit schmerzlich den Nerv unserer Zeit", begründete die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung am Dienstag ihre Entscheidung. Der mit 50.000 Euro dotierte Preis gilt als wichtigste literarische Auszeichnung in Deutschland.

