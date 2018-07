APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 11.00 Uhr

Rettungsaktion für Buben in thailändischer Höhle gestartet

Chiang Rai - Die Rettungsaktion für die zwölf in einer Höhle in Thailand eingeschlossenen Buben und ihren Fußballtrainer hat begonnen. "Ich kann bestätigen, dass wir heute für den Einsatz bereit sind", sagte der Provinz-Gouverneur Narongsak Osotthanakorn. Wetter und Wasserzustand seien gut, die Buben körperlich und psychisch bereit. Bei der Aktion soll jeder Bub von zwei Tauchern begleitet werden Nach Angaben des Krisenstabs wird die Operation zwei bis drei Tage dauern.

Van der Bellen sieht Europa am Scheideweg

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen warnt vor einem Rückfall in Nationalismen: "Europa steht an einem Scheideweg", erklärte er der APA. Angesichts einer "alles andere" als einfachen "weltpolitischen Situation" drohe der EU und Österreich ein Bedeutungsverlust. Mehr Sorgen als das Thema Migration bereiten dem Ex-Grünen-Chef "die Klimakrise und der drohende Zoll- und Handelskrieg". Bei der Indexierung der Familienbeihilfe ortet er europarechtliche Schwierigkeiten für Österreich.

Strache will Kopftuch-Verbot im Kindergarten mit Ländern paktieren

Wien - Die Bundesregierung versucht, das schon länger angekündigte Kopftuchverbot in Volksschulen und Kindergärten zumindest in letzteren Realität werden zu lassen. Wie FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache gegenüber den Sonntag-Ausgaben mehrerer Zeitungen angekündigt hat, soll mit den Bundesländern noch im Sommer eine sogenannte 15a-Vereinbarung abgeschlossen werden. Einen Vorschlag für eine Regelung in elementaren Bildungseinrichtungen soll es in den kommenden Wochen geben.

Kurz beginnt Besuch auf den Britischen Inseln

Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) beginnt am Sonntag einen dreitägigen Besuch auf den Britischen Inseln. Am Abend trifft er in Dublin mit seinem irischen Amtskollegen Leo Varadkar zusammen, für Montag ist ein Gespräch mit der britischen Premierministerin Theresa May geplant. Hauptthema der Reise ist der Brexit. Am Dienstag nimmt Kurz zudem in London an einer Westbalkan-Konferenz teil.

Nordkorea warf den USA "gangstermäßige" Forderungen in Atomfrage vor

Pjöngjang - Die Annäherung zwischen den USA und Nordkorea hat einen Dämpfer erhalten: Das nordkoreanische Außenministerium warf den USA nach einem Besuch von Außenminister Mike Pompeo in Pjöngjang am Samstag "gangstermäßige" und "gierige" Forderungen bezüglich der atomaren Abrüstung vor. Pompeo reiste am Sonntag nach Japan weiter. Dort bekräftigte er, die Sanktionen gegen Nordkorea blieben bis zur "endgültigen" Denuklearisierung in Kraft.

18.500 türkische Staatsbedienstete verloren Arbeit durch neues Dekret

Ankara - In der Türkei haben mehr als 18.500 Staatsbedienstete durch ein am Sonntag veröffentlichtes Dekret der Regierung ihre Arbeit verloren. Das Dekret wurde in der Früh im Amtsblatt der Türkei veröffentlicht und betrifft demnach rund 9.000 Polizisten und 6.000 Angestellte der Armee, aber auch Universitätsmitarbeiter. Überdies wurde die Schließung von drei Zeitungen und einem Fernsehsender angeordnet.

Unwetter in Japan forderte mindestens 65 Tote

Tokio - Bei schweren Unwettern mit außergewöhnlich viel Regen sind in Japan mindestens 65 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 45 Personen werden noch vermisst, wie der Nachrichtensender NHK am Sonntag berichtete. Der seit Tagen andauernde Regen überflutete Straßen und löste Erdrutsche aus. Rund 3,6 Millionen Menschen in 18 Präfekturen wurden aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen, darunter alleine 1,8 Millionen in Hiroshima.

Buschbrände in Kalifornien wüten weiter

Sacramento (Kalifornien) - Bei starker Hitze und Trockenheit in Kalifornien kämpfen tausende Feuerwehrleute gegen dutzende Buschbrände an. Hunderte Häuser waren in dem Westküstenstaat von Flammen bedroht, in mehreren Regionen wurden Wohngebiete evakuiert. In Nordkalifornien, wo nahe der Grenze zu Oregon eine Fläche von 88 Quadratkilometern zerstört wurde, stießen Feuerwehrleute in einem ausgebrannten Haus auf eine Leiche. Kaliforniens Gouverneur Jerry Brown rief in den gefährdeten Gebieten den Notstand aus.

