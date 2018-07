APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 11.00 Uhr

Legendäre Kinderbuchautorin Christine Nöstlinger verstorben

Wien - Österreichs erfolgreichste Kinderbuchautorin Christine Nöstlinger ist tot. Die Mutter legendärer Figuren wie der "Feuerroten Friederike" oder "Gretchen Sackmeier" verstarb - wie erst am Freitag bekannt wurde - bereits am 28. Juni mit 81 Jahren in Wien. Die Beerdigung in ihrem Geburtsbezirk Hernals fand am Freitag im engsten Familienkreis statt, wie Nöstlingers Verlag Residenz mitteilte.

ÖVP in Sonntagsfrage stabil voran

Wien - Die ÖVP liegt in der Wählergunst stabil voran. In Umfragen für die "OÖN" (Spectra) und "profil" (Unique Research) kommt die Volkspartei auf 34 Prozent, womit sie rund 2,5 Punkte über ihrem Ergebnis bei der vergangenen Nationalratswahl rangiert. Platz zwei scheint zwischen SPÖ und FPÖ umkämpft. NEOS, Liste Pilz und die Grünen lagen rund um die Vier-Prozent-Hürde. Nicht überzeugen kann die Regierung laut der von "profil" in Auftrag gegebenen Umfrage in der Sozialpolitik.

450 Migranten an Bord von italienischen Schiffen genommen

Rom - Die 450 Migranten an Bord eines Flüchtlingsschiffes, das in Richtung Sizilien unterwegs waren, sind an Bord von zwei Schiffen der italienischen Küstenwache genommen worden. Vier Menschen mit Gesundheitsproblemen wurden nach Lampedusa zur ärztlichen Behandlung gebracht, berichteten italienische Medien. Italiens Innenminister und Vize-Regierungschef Matteo Salvini kritisierte am Freitag, dass Malta dem von Libyen abgefahrenen Schiff keine Unterstützung gesichert habe, während es in maltesischen Gewässern unterwegs war.

Mehr als 450 Kinder aus Honduras in USA von Eltern getrennt

Tegucigalpa - 459 Kinder aus dem zentralamerikanischen Honduras sind an der US-Grenze zu Mexiko von ihren Eltern getrennt worden. Das teilte das honduranische Außenministerium am Freitag (Ortszeit) in der Hauptstadt Tegucigalpa mit. Überdies seien mindestens 289 Mütter und Väter aus dem Land in den USA ohne ihre Kinder inhaftiert worden, erklärte das Ministerium.

UNO-Mitgliedsländer einigten sich auf Migrations-Pakt

New York - Ungeachtet eines Boykotts durch die USA haben sich die übrigen UNO-Mitgliedsstaaten am Freitag in New York auf einen weltweiten Migrations-Pakt geeinigt. Die Annahme des Vertragswerks durch die UNO-Vollversammlung wurde nach 18 Monaten Verhandlungen mit Applaus begrüßt. Es gilt als das erste internationale Dokument zum Umgang mit den weltweiten Migrationsbewegungen. Bei einer Konferenz im Dezember in Marokko soll der nicht bindende Pakt offiziell verabschiedet werden.

Thailändische Fußballmannschaft darf Spital am Donnerstag verlassen

Bangkok - Die aus einer Höhle in Thailand gerettete Burschen-Fußballmannschaft und deren Trainer sollen das Krankenhaus am Donnerstag verlassen dürfen. "Sie werden alle gemeinsam entlassen", sagte der thailändische Gesundheitsminister Piyasakol Sakolsattayatorn am Samstag. Die zwölf Buben und ihr Trainer seien "bei guter Gesundheit" und "frohgemut", versicherte er. Dennoch sollten sich die Buben nach der Entlassung aus dem Krankenhaus weiter ausruhen.

Verfolgungsjagd in Leibnitz endete für 23-Jährigen im Spital

Kalsdorf - Ein 23-jähriger Mann aus dem Bezirk Leibnitz hat in der Nacht auf Samstag der Polizei in Kalsdorf bei Graz eine Verfolgungsjagd geliefert. Als die Beamten den Lenker zum Anhalten aufforderten, raste er davon. Für den Autolenker, der keinen Führerschein besitzt, endete sie im Krankenhaus. Der 23-Jährige krachte mit seinem Fahrzeug gegen eine Hausmauer, wurde dabei schwer verletzt und in das UKH Graz gebracht. Ob er alkoholisiert oder unter Drogen gestanden war, stand vorerst noch nicht fest.

Belgien und England um WM-Platz 3 und versöhnlichen Ausgang

St. Petersburg - Belgien und England stehen sich am Samstag in St. Petersburg im Spiel um Platz drei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland gegenüber. Die "Roten Teufel" könnten mit einem Sieg die beste WM-Platzierung der Historie holen. Das bisherige Top-Resultat war Platz vier 1986 in Mexiko. Für England wäre es das zweitbeste Ergebnis nach dem WM-Titel von 1966.

