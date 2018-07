APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 11.00 Uhr

Platter rügt Vorgehen der Regierung in Sachen Arbeitszeit

Wien - Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) missfällt das Vorgehen der Koalition bei der Ausweitung der Höchstarbeitszeit. Bei einem Auftritt in Landeck sagte er laut "TT" in Richtung Bundesregierung: "Manchmal kommen sie mir ein bisschen übermütig vor." Platter hätte es bevorzugt, wenn die Regierung eine Begutachtung durchgeführt hätte und mit den Sozialpartnern in Dialog getreten wäre. Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) sprach sich indes für ein "gutes Miteinander" und ein "Abrüsten der Worte" aus.

Kopftuchverbot im Kindergarten zulässig

Wien - Ein Kopftuchverbot im Kindergarten ist nach Einschätzung des Verfassungsdiensts "grundsätzlich verfassungsrechtlich zulässig". Der Regierung empfehlen die Experten aber noch Präzisierungen bei dem entsprechenden Vorhaben. Freilich hängt das Kopftuchverbot ohnehin in der Luft, da die Länder eine Junktimierung mit der künftigen Kindergartenförderung ablehnen. Der Verfassungsdienst weist in seiner Stellungnahme darauf hin, dass die Bestimmung zwar ins Recht auf Religionsfreiheit bzw. Privatleben eingreife, die internationale Judikatur dies aber in gewissen Fällen genehmige.

Trump will bei US-Präsidentenwahl 2020 wieder antreten

Washington - US-Präsident Donald Trump ist innerlich fest zu einer weiteren Amtszeit entschlossen, wenn man seinen Aussagen in einem neuen Interview Glauben schenken mag. Laut Gesprächsauszügen, die in der Nacht zum Sonntag vom Boulevardblatt "Mail on Sunday" veröffentlicht wurden, antwortete der 72-Jährige auf die Frage, ob er 2020 noch einmal zur Präsidentschaftswahl antreten werde: "Das ist meine volle Absicht. Es scheint, als wenn sich das alle wünschen."

Schiffe mit 450 Migranten warten vor Sizilien auf Anweisungen

Rom - Die beiden Schiffe der italienischen Marine, die am Samstag 450 Migranten aus Libyen an Bord genommen hatten, warten unweit der Insel Linosa südlich von Sizilien auf Anweisungen. Die Migranten an Bord sollen von Frankreich, Malta und anderen europäischen Ländern aufgenommen werden, gab der italienische Premier Giuseppe Conte bekannt. Italien sei nicht mehr bereit, weitere Migranten aufzunehmen, wenn die anderen EU-Partner nicht an der Umverteilung aktiv teilnehmen würden.

Israel flog in der Nacht erneut Luftangriffe gegen Hamas

Gaza/Jerusalem - Die israelische Luftwaffe hat in der Nacht auf Sonntag erneut Ziele der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen bombardiert. Mehrere Einrichtungen der Hamas seien in Gaza angegriffen worden, teilte die Armee mit. Aus der Berichterstattung ging nicht hervor, ob dies vor oder nach der von der Hamas verkündeten Feuerpause stattgefunden hatte.

Tag der Trauer in Pakistan nach Anschlägen auf Wahlkämpfer

Islamabad - Nach dem verheerendsten Selbstmordanschlag seit Jahren in Pakistan mit mindestens 140 Toten hat das Land am Sonntag einen Tag der Trauer begangen. Premierminister Nasirul Mulk ordnete an, die Nationalflagge auf dem Regierungsgebäude in Islamabad auf halbmast zu setzen. Damit sollte der Opfer des Anschlags am Freitag auf eine Wahlkampfveranstaltung im Süden des Landes sowie von weiteren Anschlägen auf Wahlkämpfer innerhalb weniger Tage gedacht werden. Insgesamt kamen dabei nach offiziellen Angaben mindestens 160 Menschen ums Leben.

Autofahrer überrollte in OÖ Fußgänger und flüchtete

Schwertberg - Eine Autofahrer hat der Nacht auf Sonntag in Schwertberg (Bezirk Perg) zwei Fußgänger mit seinem Auto angefahren und beging danach Fahrerflucht. Eine 18-Jährige wurde von dem Fahrzeug überrollt, ein 19-Jähriger auf die Seite geschleudert. Der 19-Jährige öffnete die Fahrertür und forderte den Mann auf auszusteigen. Der Lenker ließ die beiden schwer verletzt liegen und flüchtete, berichtete die Polizei OÖ.

Frankreich und Kroatien spielen um WM-Titel

Moskau - Frankreich und Kroatien bestreiten am Sonntag (17.00 Uhr MESZ) im Moskauer Luschniki-Stadion das Finale bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. 20 Jahre nach dem Titelgewinn im eigenen Land haben die Franzosen von Trainer Didier Deschamps die Chance, zum zweiten Mal Weltmeister zu werden. Die Kroaten um Superstar Luka Modric stehen erstmals im Endspiel.

