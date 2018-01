APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 13.00 Uhr

Kurz: Deutsche Flüchtlingspolitik schwenkt in "richtige Richtung"

Berlin/Wien - Deutschland macht in der Flüchtlings- und Migrationspolitik einen Schwenk in die richtige Richtung. Das konstatierte Bundeskanzler Sebastian Kurz am Mittwoch zu Beginn seines Besuchs in Berlin. Vor seinem Treffen mit Amtskollegin Angela Merkel erinnerte Kurz daran, dass es diesbezüglich in der Vergangenheit unterschiedliche Positionen gegeben habe. Dass in den deutschen Sondierungsgesprächen nun Obergrenzen und ein Bekenntnis zum Schutz der Außengrenzen festgehalten wurde, sei "ein Schritt in die richtige Richtung".

Inflationsrate kletterte im Gesamtjahr 2017 auf 2,1 Prozent

Wien - Die Inflationsrate in Österreich ist im Gesamtjahr 2017 auf 2,1 Prozent gestiegen, nach jeweils 0,9 Prozent 2016 und 2015. Das ist der höchste Wert seit 2012 mit damals 2,4 Prozent. Im Dezember lag das heimische Preisniveau um 2,2 Prozent höher als ein Jahr davor, im November hatte die Jahresrate 2,3 Prozent betragen. Im Jahresverlauf bewegte sich die Inflationsrate zwischen 1,9 und 2,4 Prozent. Den größten Preisauftrieb wiesen Bewirtungsdienstleistungen, Nahrungsmittel, Treibstoffe und Mieten auf.

Sozialpartner wollen Mangelberufe-Reform

Wien - Die Arbeiterkammer fordert vor der "Regionalisierung" der Mangelberufsliste eine grundsätzliche Reform dieses Zuwanderungsmodells. Auch die Wirtschaftskammer ist für Gespräche offen, sie sieht den Ball aber bei der Regierung. Die Warnung der SPÖ vor 150.000 zusätzlichen Zuwanderern durch die Regierungspläne können allerdings weder die AK noch das Arbeitsmarktservice nachvollziehen. Einige Tausend Arbeitskräfte aus Nicht-EU-Ländern mehr pro Jahr dürften es aber schon sein.

Tschechische Regierung beschloss Rücktritt

Prag - Die Regierung des tschechischen Premier Andrej Babis hat am Mittwochvormittag ihren Rücktritt beschlossen, nachdem sie am Vortag die Vertrauensabstimmung im Parlament verloren hatte. Das teilte Babis nach der Sitzung seines Kabinetts mit. Er habe Staatschef Milos Zeman um einen Termin gebeten, um bei ihm persönlich den Rücktritt einzureichen. Es wird aber erwartet, dass Zeman Babis erneut mit der Zusammenstellung des Kabinetts beauftragen wird.

Richard Lugner bringt Melanie Griffith zum Opernball

Wien - Richard Lugner wird am 8. Februar von der amerikanischen Schauspielerin Melanie Griffith (60) auf den Wiener Opernball begleitet. "Sie hat einen goldenen Globe. Ich bin zufrieden mit dem Gast", lobte der Baumeister am Mittwoch. Die Schauspielerin wird gemeinsam mit ihrem Manager und einem Designer anreisen. "An ihr gibt es nichts auszusetzen. Sowohl die Ballbesucher als auch die Fernsehzuseher werden zufrieden sein", unterstrich Lugner.

Namibia macht sich über Trumps "Drecksloch"-Sager lustig

Windhuk - Namibia ist eines der schönsten "Dreckslöcher" Afrikas - zumindest wenn es nach einem Video geht, das sich über die US-Präsident Donald Trump zugeschriebene "Drecksloch"-Äußerung lustig macht. "Es ist wirklich hart hier, aber das Drecksloch Namibia hat mehr als 300 Sonnentage im Jahr", sagt ein Trump-Stimmenimitator in dem Video, das wunderschöne Tier- und Landschaftsaufnahmen zeigt. Das am Samstag im Internet veröffentlichte Video hat bereits Hunderttausende Aufrufe.

Mehrheit der Österreicher lobt verbindende Rolle der EU

Wien - 62 Prozent der Österreicher schreiben der EU laut einer Umfrage der österreichischen Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE) eine verbindende Rolle zu. Positiv wird die EU auch beim Schutz der Demokratie und der Grundrechte gesehen (63 Prozent) und bei der Förderung der Sicherheit (59 Prozent). 61 Prozent kritisieren allerdings das Wirken der Union in der Asyl- und Migrationspolitik.

