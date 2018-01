APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 13.00 Uhr

Strache für Unabhängigkeit der Republik Srpska

Sarajevo/Banja Luka/Wien - FPÖ-Vizekanzler Strache hat sich in einem TV-Interview vor vier Monaten gegen den Gesamtstaat Bosnien-Herzegowina und für eine Unabhängigkeit des Landesteils Republika Srpska ausgesprochen. Das Interview, das die NEOS nun dem "Standard" zugespielt haben, wurde im Sender der bosnisch-serbischen Teilrepublik ausgestrahlt. Eine Abspaltung würde gegen den Friedensvertrag von Dayton (1995) verstoßen. Strache bestritt die Aussagen am Donnerstag gegenüber dem ORF-Radio nicht.

London gibt Paris 50 Mio. Euro zusätzlich für Grenzschutz

London/Paris - Für den Grenzschutz in Calais bekommt Frankreich von Großbritannien weitere 50 Millionen Euro. Mit dem Geld werde die Sicherheit der britischen Grenze verbessert, sagte eine Regierungssprecherin in London am Donnerstag. Flüchtlinge sollen so am Überqueren des Ärmelkanals gehindert werden. Am Nachmittag wollen die britische Premierministerin Theresa May und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei einem Gipfel ein neues Abkommen zur Grenzsicherung besiegeln.

Nationalrat: Durchschnittsalter nach Neubesetzungen 48 Jahre

Wien - Die Neubesetzung des Nationalrats nach der Regierungsbildung ist komplettiert. Die ÖVP vergab vier frei gewordene Mandate an Franz Hörl, Maria Smodics-Neumann, Josef Smolle und Angelika Kuss-Bergner. In der FPÖ wurde Andrea Schartel für den letzten verbliebenen Platz nominiert. Der Altersschnitt im Nationalrat beträgt nun rund 48 Jahre. Unter den 183 Abgeordneten finden sich 65 Frauen, was eine Quote von 35,5 Prozent ausmacht.

Rechnungshof-Kritik an Kartenpolitik der Staatsoper

Wien - Die Vergabe von Tickets der Wiener Staatsoper an externe Kartenbüros und Vereine beschäftigt den Rechnungshof (RH). Wie laut "News" aus einem Rohbericht zur RH-Prüfung der Staatsoper hervorgehe, würden hohe Kontingente bereits zu Saisonbeginn ausgegeben und zu weitaus höheren Preisen weiterverkauft. Bei der Vergabe gebe es keine Verträge oder Richtlinien. Weder Staatsoper noch Bundestheater-Holding wollten den Rohbericht gegenüber "News" kommentieren.

Wieder Studiengebühren für berufstätige Langzeitstudenten

Wien - Ab Herbst gilt wieder eine Studiengebührenpflicht für berufstätige Langzeitstudenten. Wie das Bildungsministerium gegenüber ORF-Online erklärte, strebt man keine Reparatur der Regelung zur Gebührenbefreiung an, die durch ein Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes (VfGH) 2016 aufgehoben wurde. Die ÖH wertet das am Donnerstag als "Schlag ins Gesicht aller erwerbstätigen Studierenden". "Empört" zeigte sich auch die SPÖ, die von 30.000 betroffenen Studierenden spricht.

Westbahnstrecke in Tirol wegen Lawinengefahr gesperrt

Innsbruck - Wegen der prekären Lawinensituation ist die Westbahnstrecke zwischen Landeck-Zams und St. Anton am Arlberg gesperrt worden. "Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet", berichtete ÖBB-Sprecher Christoph Gasser-Mair der APA. Die Dauer der Sperre war vorerst nicht absehbar. Zudem wurden etliche Straßen gesperrt - etwa die Arlberg Straße (B197) zwischen dem S16-Anschluss St. Anton und Rauz. Die Orte St. Anton und St. Christoph waren laut ÖAMTC auf dem Straßenweg nicht erreichbar.

"Friederike" stürmt in Europa

Amsterdam - Wegen des schweren Sturms "Friederike" hat der niederländische Wetterdienst KNMI am Donnerstag Alarmstufe Rot für große Teile des Landes ausgerufen. Erwartet wurden Orkanböen mit einer Stärke von bis zu 140 Kilometern pro Stunde. Der internationale Flughafen Schiphol in Amsterdam strich alle Flüge. In Belgien wurde bei dem schweren Sturm eine Autofahrerin von einem umfallenden Baum erschlagen. Wegen des Sturmtiefs ist auch der Zugverkehr im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen eingestellt worden.

Äpfel und Kartoffeln 2017 empfindlich verteuert

Wien - Für einige Grundnahrungsmittel ist jetzt spürbar mehr zu bezahlen als noch vor einem Jahr. Erdäpfel etwa verteuerten sich zwischen Dezember 2016 und Dezember 2017 um fast 36 Prozent, Äpfel und Gouda-Käse um rund 25 Prozent und Reis um etwa 15 Prozent. Das geht aus dem aktuellen Preismonitor der Arbeiterkammer hervor. Deutlich preiswerter wurden hingegen etwa Tomaten und Salatgurken (um rund 19 Prozent), Bananen (rund 15 Prozent) und flüssige Vollwaschmittel (rund 10 Prozent).

