APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 13.00 Uhr

Türkische Armee dringt in Syrien ein

Damaskus - Türkische Bodentruppen sollen in die von kurdischen Milizen kontrollierte Region Afrin in Syrien einmarschiert sein. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Anadolu rückten die Soldaten mit Unterstützung der Freien Syrischen Armee vor. Menschenrechtler bestreiten das und sprechen von heftigen Kämpfen nahe der türkischen Grenze. Die "Operation Olivenzweig" zielt auf die mit den USA verbündeten kurdischen Volksschutzeinheiten YPG. Die Türkei will eine 30 Kilometer breite Sicherheitszone errichten.

Schulz verteidigt Kurswechsel zu Großer Koalition

Bonn - SPD-Chef Martin Schulz hat seinen Kurswechsel in der Debatte um eine erneute Große Koalition in Deutschland verteidigt. "Das Mandat zur Regierungsbildung haben andere bekommen", sagte Schulz am Sonntag auf dem SPD-Parteitag in Bonn, der über Koalitionsverhandlungen mit der Union entscheiden soll. Deshalb sei seine Entscheidung, in die Opposition zu gehen, am Wahlabend richtig gewesen. Das Scheitern der Jamaika-Gespräche sei ein "Wendepunkt" gewesen.

Fronten im US-Budgetstreit verhärtet - "Shutdown" hält an

Washington - Im US-Budgetstreit zeichnet sich keine schnelle Lösung ab. Nach dem formellen Beginn des "Government Shutdowns" gelang es US-Präsident Donald Trump, seinen Republikanern und den Demokraten am Samstag nicht, einen Kompromiss für einen Übergangsetat auszuloten. Die Beratungen sollen am Sonntag fortgesetzt werden. Zentraler Streitpunkt ist Trumps harter Kurs in der Einwanderungspolitik.

Straßensperren in Westösterreich wegen Lawinengefahr

Innsbruck/Bregenz - Neuschnee und damit verbundene Lawinengefahr haben in Tirol und Vorarlberg am Sonntag zu zahlreichen Straßensperren geführt. St. Anton am Arlberg war zwischenzeitlich nicht erreichbar, da nicht nur die Arlbergpassstraße (B 197) gesperrt werden musste, sondern auch die ÖBB den Zugsverkehr zwischen Landeck und Bludenz einstellten. Nach Angaben des ÖAMTC wurden in Westösterreich rund 30 Straßenzüge gesperrt.

Skilehrer fand toten Rodler an obersteirischer Skipiste

Schladming - Ein 59 Jahre alter Rodler aus Deutschland ist am Samstag auf einer obersteirischen Skipiste ums Leben gekommen. Der Mann wurde von einem Skilehrer auf rund 1.400 Metern Seehöhe am Pistenrand liegend aufgefunden, teilte die Polizei mit. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos, der Mann verstarb noch auf der Hochwurzen-Piste. Zur Klärung der genauen Todesursache wurde von der Staatsanwaltschaft Leoben die Obduktion des Leichnams angeordnet.

Frau stahl im Sterben liegendem Pensionisten über 8.000 Euro

Wien/Zagreb - Die Wiener Polizei fahndet nach einer Frau, die einem Pensionisten, der im Sterben lag, 8.353 Euro gestohlen haben soll. Die Unbekannte hatte die Bankomatkarte und den dazugehörigen Code des Mannes und behob in zahlreichen Abhebungen das Geld bei Wiener und kroatischen Bankomaten. Dabei konnte die Frau gefilmt werden. Der 85-Jährige lag in einem Wiener Krankenhaus im Sterben. Dabei dürfte seine Bankomatkarte gestohlen worden sein.

Autofahrer in Polen fuhr dreiköpfige Familie tot und floh

Warschau - Ein Autofahrer hat bei einem Unfall in Südpolen drei Menschen, darunter ein Kind, tödlich verletzt und anschließend Fahrerflucht begangen. Die Opfer, ein Elternpaar im Alter von 36 Jahren und ihr zehnjähriges Kind, waren kurz vor Mitternacht auf dem Gehweg an einer Landstraße in Swidnik unterwegs, als sie angefahren wurden, wie der Fernsehsender TVN24 am Sonntag berichtete. Sie seien sofort tot gewesen.

