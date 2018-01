APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 13.00 Uhr

Wiener Neo-Chef Ludwig startet mit Gesprächsmarathon

Wien - Der frisch gebackene Chef der Wiener SPÖ hat sich fürs Erste einmal vorgenommen, viel zu reden. In den kommenden Tagen will der am Samstag gewählte Parteivorsitzende Michael Ludwig diverse Gespräche absolvieren. Ganz oben auf der Prioritätenliste steht ein Vier-Augen-Gespräch mit seinem Vorgänger, Noch-Bürgermeister Michael Häupl. Termin dafür gebe es aber noch nicht, wie ein Sprecher Ludwigs am Sonntag der APA versicherte. Ziel sei es aber, sehr zeitnah einen solchen zu finden. Dabei soll es nicht nur um den Zeitpunkt der Amtsübergabe gehen, sondern auch um die Abstimmung anderer Schritte bis dahin bzw. um das Übergangsprozedere.

Ikea-Gründer Ingvar Kamprad mit 91 Jahren gestorben

Stockholm/Leiden - Ikea-Gründer Ingvar Kamprad ist tot. Er sei am Samstag nach kurzer Krankheit im Alter von 91 Jahren umgeben von seinen Liebsten zu Hause gestorben, teilte Ikea am Sonntag mit. Kamprad war einer der reichsten Menschen der Welt. "Bilanz" beziffert das Vermögen der Familie auf 42 Mrd. Euro. Der 1926 im südschwedischen Smaland geborene Kamprad hatte den Möbelriesen Ikea im Alter von 17 Jahren gegründet.

Separatisten eroberten Sitz der jemenitischen Regierung

Sanaa - In der jemenitischen Hafenstadt Aden haben Separatisten am Sonntag den Sitz der Regierung von Präsident Abd Rabbo Mansour Hadi erobert. Wie Vertreter der Sicherheitskräfte sagten, wurden bei Kämpfen mit Regierungstruppen mindestens sechs Menschen getötet und dutzende weitere verletzt. Regierungschef Ahmed bin Dagher sprach von einem "Putsch" der Separatisten, die seit Jahrzehnten für einen unabhängigen Südjemen kämpfen, und bat die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition um Unterstützung.

Ursachenforschung nach tödlichem Kellerbrand in Wien

Wien - Nach dem tödlichen Kellerbrand in Wien-Margareten in der Nacht auf Samstag sucht die Polizei weiter nach der Ursache. Bei dem Feuer in der Schönbrunner Straße war eine 31-jährige Frau ums Leben gekommen. Sie dürfte in Panik aus einem Fenster gesprungen und in den Innenhof gestürzt sein. Später entdeckten Feuerwehrleute in einer Wohnung eine weitere, bereits stark verweste Leiche einer 61-Jährigen. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.

Palais Schönburg in Wien beschmiert - Polizei sucht Täter

Wien - Nach der Farbattacke auf das Palais Schönburg in der Rainergasse in Wien-Wieden sucht die Polizei nach den Tätern. Konkrete Hinweise haben sich bisher allerdings nicht ergeben, sagte Polizeisprecher Harald Sörös am Sonntag zur APA. Auch das Motiv der Tat, die offenbar in der Nacht auf Samstag verübt worden war, blieb zunächst offen. Die Beamten eines Streifenwagens der Wiener Polizei entdeckten demnach die Beschmierungen Samstagfrüh. Es wurde eine Anzeige wegen schwerer Sachbeschädigung gegen unbekannte Täter erstattet.

Federer holte mit Australien-Triumph 20. Grand-Slam-Titel

Melbourne - Der Schweizer Roger Federer hat zum insgesamt sechsten bzw. zum zweiten Mal in Folge die Australian Open im Tennis gewonnen. Am Sonntag setzte sich der 36-Jährige im Endspiel in Melbourne gegen den Kroaten Marin Cilic mit 6:2,6:7(5),6:3,3:6,6:1 durch und baute damit seine eindrucksvolle Major-Bilanz weiter aus. Federer hält nun bei 20 Grand-Slam-Turniersiegen. Trotz der Niederlage wird Cilic in der kommenden Weltrangliste erstmals auf Rang drei aufscheinen. Federer bleibt hinter Leader Rafael Nadal aus Spanien Zweiter.

Niederösterreich wählt Landtag

St. Pölten - In Niederösterreich findet heute die Landtagswahl statt. Knapp 1,4 Millionen Stimmberechtigte sind zu den Urnen gerufen. Das vorläufige Endergebnis wird zwischen 19.00 und 20.00 Uhr erwartet. Die NÖ-Wahl ist die erste von vier Landtagswahlen des Jahres. Bis April küren auch Tirol, Kärnten und Salzburg ihre Landesparlamente. Überschattet wird die Wahl von den Diskussionen wegen der Lieder-Buch-Affäre rund um FPÖ-Listenersten Udo Landbauer, den Bundespräsident Van der Bellen am Samstag zum Rücktritt aufgefordert hatte.

