APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 13.00 Uhr

Union und SPD erzielten Einigung bei Streitpunkt Migration

Berlin - Union und SPD haben sich bei ihren Koalitionsverhandlungen beim Thema Migration auf einen Kompromiss verständigt. Im Ergebnispapier der Arbeitsgruppe "Migration und Integration" heißt es nun wie im Sondierungspapier, dass die Zuwanderungszahlen "die Spanne von jährlich 180.000 bis 220.000 nicht übersteigen werden". Zudem solle etwas für die Integration getan werden. Der deutsche Linken-Chef Bernd Riexinger warf der SPD indes zu große Kompromissbereitschaft bei den Verhandlungen vor.

Chinesischer Einfluss auf EU-Entscheidungen wächst

Brüssel/Berlin - China versucht einem Medienbericht zufolge zunehmend, mithilfe von EU-Mitgliedern Einfluss auf Entscheidungen der Europäischen Union zu nehmen. "China klopft nicht nur an Europas Tür. Es befindet sich längst dahinter", zitiert der "Spiegel" eine Studie des Mercator Institute for China Studies und des Berliner Global Public Policy Institute. Hauptunterstützer chinesischer Interessen in der Union sind laut der Studie unter anderem EU-Staaten wie Griechenland und Ungarn.

Deutschland nimmt an US-Geheimaktion gegen IS-Kämpfer teil

Berlin - Zur Bekämpfung der Terrorgefahr durch IS-Rückkehrer aus den bisherigen Kampfgebieten in Syrien und im Irak beteiligt sich der deutsche Bundesnachrichtendienst einem Bericht zufolge an einer US-geführten Geheimaktion. Seit Oktober gehöre der deutsche Auslandsnachrichtendienst der Operation "Gallant Phoenix" an - gemeinsam mit 21 weiteren Nationen, schreibt das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Die geheime Einheit sammelt demnach Informationen über IS-Kämpfer in Syrien und im Irak.

Siemens-Chef rückt von Schließung des Werkes in Görlitz ab

München - Siemens-Chef Joe Kaeser rückt weiter von der ursprünglich geplanten Schließung des Standortes im sächsischen Görlitz ab. Auf die Frage, ob das Werk in Görlitz doch nicht geschlossen werde, sagte er der "Süddeutschen Zeitung": "Wenn überhaupt, dann wäre das nicht vor 2023. Was danach ist, müssen wir sehen." Der Standort in Görlitz gehört zur Kraftwerkssparte, in der Siemens weltweit rund 6.900 Arbeitsplätze abbauen will, davon etwa die Hälfte in Deutschland.

Großvater nach Missbrauchsverdacht aus U-Haft entlassen

Wien - Der Schwiegervater jener Frau, die ihr Baby in einem Wiener Spital getötet haben soll, ist am Donnerstag aus der U-Haft entlassen worden. Einen entsprechenden Bericht der "Kronen Zeitung" bestätigte Nina Bussek, Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Der Großvater war verdächtigt worden, die kleine Schwester des Buben missbraucht zu haben. Der am Dreikönigswochenende festgenommene Ex-Diplomat wies die Anschuldigungen vehement zurück. Seine Schwiegertochter befindet sich weiterhin in U-Haft.

Mann schoss in Italien aus Auto: Sieben Verletzte

Macerata - Ein Großeinsatz der Polizei hat am Samstag in der norditalienischen Stadt Macerata stattgefunden. Aus einem fahrenden Auto soll ein Mann mehrere Schüsse abgegeben haben. Sieben Personen wurden verletzt. Die Polizei leitete eine Großfahndung nach dem Wagen ein. An Bord des Fahrzeuges befand sich laut italienischen Medien ein bewaffneter Mann. Die öffentlichen Verkehrsmittel wurden gestoppt. Der Bürgermeister appellierte an die Bürger, nicht außer Haus zu gehen.

"Cinderella"-Star Lily James kommt zum Opernball

Wien - "Cinderella"-Star Lily James begleitet den Wiener Unternehmer Klemens Hallmann zum Opernball. "Lily ist eine großartige Schauspielerin und der Shootingstar in Hollywood", freute sich Hallmann am Samstag. Neben der 28-Jährigen nehmen auch Starfotograf Michel Comte, Künstler Erwin Wurm, Schauspieler Heiner Lauterbach und Topmodel Barbara Meier, die Freundin des Unternehmers, in der Loge von Hallmann Platz.

Semesterferienbeginn führte zu kilometerlangen Staus

Wien - Der Beginn der Semesterferien in Wien, Niederösterreich und Vorarlberg hat am Samstag zu kilometerlangen Staus geführt. Insbesondere an den Grenzübergängen kam es zu langen Wartezeiten, berichteten die Autofahrerclubs ÖAMTC und ARBÖ. Besonders betroffen waren die Transitstrecken in der Obersteiermark, Salzburg, Tirol und Vorarlberg. Den längsten Stau verzeichneten die Clubs in Tirol auf der Inntalautobahn (A12) vor der Grenze Kufstein/Kiefersfelden, mit einem Zeitverlust von rund zwei Stunden.

(Schluss) str/fls