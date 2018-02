APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 13.00 Uhr

Kim Jong-un lud südkoreanischen Präsidenten Moon ein

Seoul/Pjöngjang/Pyeongchang - Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat den südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in nach Pjöngjang eingeladen. Das berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap am Samstag. Kims Schwester Kim Yo-jong, die anlässlich der Olympischen Winterspiele zu Besuch in Südkorea ist, habe Moon eingeladen, "so bald wie möglich" nach Pjöngjang zu reisen, teilte der Präsidentenpalast in Seoul mit. Moon hatte Kim Yo-Jong und Nordkoreas protokollarisches Staatsoberhaupt Kim Yong-nam zuvor in Seoul empfangen.

Israelische Kampfjets bombardierten weitere Ziele in Syrien

Tel Aviv/Damaskus - Bei einer weiteren Angriffswelle in Syrien hat die israelische Luftwaffe nach eigenen Angaben mehrere Stellungen der Regierungstruppen und des iranischen Militärs bombardiert. Die Kampfjets attackierten Samstagfrüh zwölf Ziele im Nachbarland. Unter anderem seien "drei Luftabwehrsysteme und vier iranische Ziele" getroffen worden. Der zuvor abgestürzte israelische Kampfjet ist nach Angaben des israelischen Militärs von der syrischen Luftabwehr abgeschossen worden. Dabei handle es sich jedoch um eine erste Einschätzung, die Untersuchungen dauerten an.

45-Jähriger bei Wohnhausbrand in Amstetten gestorben

Amstetten - Ein 45-jähriger Mann ist Samstagfrüh bei einem Brand in einem Wohnhaus in Amstetten ums Leben gekommen. Fünf Personen wurden mit Rauchgasvergiftungen ins Landesklinikum Amstetten gebracht, hieß es von der Polizei. Samstagmittag liefen noch die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Niederösterreich zur Brandursache. Das Feuer war gegen 4.30 Uhr ausgebrochen. Der 45-Jährige dürfte Feuerwehrangaben zufolge pflegebedürftig gewesen sein.

Tirol-Wahl: Große Aufregung um Abwerzger nach ORF-Beitrag

Innsbruck/Wien - Ein TV-Beitrag über einen Wahlkampfauftritt des Tiroler FPÖ-Spitzenkandidaten Markus Abwerzger hat am Samstag für Aufregung gesorgt. Der Vorwurf: Abwerzger habe im Gespräch mit einem Mann, der von "stinkerten Juden" sprach, verständnisvoll genickt. Die FPÖ sprach von einer verfälschten Darstellung und attackierte den ORF. Dieser war um Aufklärung bemüht. Die SPÖ - sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene - forderte unterdessen Konsequenzen von Abwerzger.

Kickl droht mit Strafen für "Unfall-Voyeure"

Wien - Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) will gegen "Unfall-Voyeurismus" vorgehen. Es müsse ein Bewusstsein geschaffen werden, dass Schaulustige, die von der Gegenfahrbahn fotografieren oder filmen, eine Behinderung darstellten und sich auch selbst gefährdeten. Wenn das nicht greife, sei es "durchaus vorstellbar, dass man mit entsprechenden Strafmandaten gegen Unbelehrbare vorgeht", meinte Kickl zur APA. In der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast" präzisierte der Innenminister, dass er dabei an die Verhängung von Verwaltungsstrafen denke.

Regelungen für Schulschwänzen werden verschärft

Wien - Die Regelungen für das Schulschwänzen werden verschärft. Künftig sollen Verfahren schon jedenfalls ab vier Tagen ungerechtfertigten Fernbleibens von der Schule eingeleitet werden, sieht ein von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) vorgelegter Gesetzesentwurf vor. Außerdem wird eine Mindeststrafe von 110 Euro eingeführt, das Verfahren zur Verhängung von Strafen wird vereinfacht.

NEOS fordern Ende der Mehrfachversicherungen

Wien - Die NEOS fordern ein Ende der mehrfachen Versicherungen in der Krankenversicherung. Davon seien rund 700.000 Menschen in Österreich betroffen. Bei Selbstständigen und Landwirten handelte es sich sogar um 15 bzw. 34 Prozent aller Versicherten. Für die Betroffenen bringen die Mehrfachversicherungen "keinen erkennbaren zusätzlichen Nutzen, eher nur zwischenzeitlich überhöhte Beiträge", erläuterte NEOS-Sozialsprecher Gerald Loacker.

13-jähriger Steirer raste der Polizei mit 160 km/h davon

Mürzzuschlag - Ein 13-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag hat sich in der Nacht auf Samstag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Bub hatte den Autoschlüssel aus der Hose seines Vaters genommen und war mit dessen Wagen mit 160 km/h durch Mürzzuschlag gerast. Erst die Kollision mit einem Randstein beendete die Fahrt, teilte die Polizei mit.

(Schluss) apo/mhi