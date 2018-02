APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 13.00 Uhr

May fordert schnelles Sicherheitsabkommen mit der EU

München - Die britische Premierministerin Theresa May hat ein schnelles Sicherheitsabkommen mit der EU gefordert. Bereits 2019 sollte eine Vereinbarung in Kraft treten, die eine Zusammenarbeit in der Sicherheits- und Außenpolitik auch nach dem Brexit Ende März 2019 sichere, sagte May am Samstag auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Großbritannien sei bereit, auch nach dem EU-Austritt an einigen EU-Programmen mitzuarbeiten und dafür auch Geld bereitzustellen.

Kurz für stärkere Sicherheitspolitik-Zusammenarbeit Europas

München/Kiew - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat sich am Samstag bei der Münchner Sicherheitskonferenz in seiner Europarede für eine stärkere Zusammenarbeit in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik unter Bedachtnahme auf die unterschiedlichen auch rechtlichen Möglichkeiten der einzelnen Staaten ausgesprochen. Österreich sei bereit, hier seinen Beitrag zu leisten, sagte Kurz. Der Bundeskanzler plädierte im Sinne einer Stärkung der EU dafür, sich an die "ursprüngliche Idee" der Europäischen Union und an das Motto "In Vielfalt geeint" zu erinnern.

Merkel dringt auf gemeinsames europäisches Asylsystem

Berlin - Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel hofft, dass in der Europäischen Union bis Juni Fortschritte für ein gemeinsames Asylsystem erzielt werden können. In ihrem Video-Podcast forderte sie am Samstag alle EU-Mitgliedsländer auf, sich den Herausforderungen im Zusammenhang mit der Migration zu stellen. "Wir meinen, dass Solidarität keine Einbahnstraße sein kann", betonte die Kanzlerin.

Behörden ignorierten Warnungen vor Schulmassaker in Florida

Parkland (Florida) - Nach dem Schulmassaker mit 17 Toten in Florida mehren sich die Anzeichen für ein Versagen der Polizeibehörden. Neben dem FBI soll der spätere Todesschütze auch der lokalen Polizei wegen seiner "Gewaltausbrüche" bekannt gewesen sein, wie CNN berichtete. US-Präsident Donald Trump besuchte am Freitag Überlebende in einem Spital in Pompano Beach und dankte den Helfern für ihre "unglaubliche" Arbeit.

Migranten-Schmuggel per Flugzeug aus Ukraine nach Ungarn

Budapest - In Ungarn ist diese Woche ein Schmuggel von illegalen Migranten per Flugzeug aufgedeckt worden. Die Maschine vom Typ Antonow AN-2 aus der Ukraine landete laut Medienberichten am Donnerstag mit acht Vietnamesen und drei Afghanen an Bord bei Kallosemjen auf einem Feld und blieb dann im Schlamm stecken. Das Flugzeug wurde von einem Polizisten außer Dienst beobachtet, dieser verständigte die Behörden. Der Schlepper ist flüchtig, die Migranten wurden von der Polizei gefasst.

Zwei Tote bei Frontalzusammenstoß in Tirol

Tösens - Bei einem schweren Verkehrsunfall sind Samstagfrüh auf der Reschenstraße (B 180) bei Tösens zwei Personen ums Leben gekommen. Nach ersten Informationen der Polizei waren ein Pkw und ein Lkw aus noch ungeklärter Ursache frontal zusammengestoßen. Die beiden Pkw-Insassen erlagen noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Es soll sich um Südtiroler handeln. Der Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt. Die Reschenstraße musste rund zwei Stunden lang gesperrt werden.

Zwei Brände im Bezirk Amstetten - Drei Verletzte

Seitenstetten - Gleich zwei Mal hat es am Samstag in Seitenstetten (Bezirk Amstetten) gebrannt. Kurz nach Mitternacht war ein Holzhaus in Treffling in Flammen aufgegangen, sieben Feuerwehren mit 130 Mitgliedern standen bei dem Großbrand im Einsatz. Laut Polizei dürfte ein Hitzestau zwischen einem Kachelofen und einer Wand das Feuer ausgelöst haben. In Weidersdorf standen eine Werkstatt und eine Gartenhütte in Brand, drei Männer wurden laut Feuerwehr verletzt.

Anna Veith holte Super-G-Silber - Sensationssieg von Ledecka

Jeongseon - Der alpine Super-G der Damen bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang hat am Samstag eine absolute Sensation gebracht. Snowboard-Weltmeisterin Ester Ledecka fuhr mit Nummer 26 zum Sieg, als schon viele Anna Veith zum erneuten Goldgewinn gratuliert hatten. Die Salzburgerin wurde von der Tschechin um 1/100 distanziert, eine weitere 1/10 dahinter holte die Liechtensteinerin Tina Weirather Bronze.

